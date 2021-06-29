陳美齡醫師「發揚美容醫學的正確觀念 提升專業品質」

【撰文／Evelyn】

陳美齡醫師為「台灣微整形美容醫學會」理事長，一直以來希望能將人們的美麗願望，落實於醫學的專業治療，並期望美容醫學品質及確保受治者安全，強調專業人員資格、資訊透明、環境安全、專業及安全的醫療行為、突發事件緊急應變措施及客訴處理追蹤服務等，對於微整形美容醫學的專業品質有著遠大的抱負及想法，因此擔任理事長一職，致力提高台灣美容醫學的一致水平。

Q.投入醫學會的原因？

為了促進台灣醫學美容之推廣、研究與發展，協助制訂相關醫療政策，提高美容醫學的品質水準，推動美容醫療產業的專業度，增進相關醫療人員、學術團體、與產業界之聯繫與合作，並培育人才，並協助診所通過醫策會的診所美容醫學品質認證，以自身經驗、專業知識協助診所達到最高的標準，對於陳美齡醫師來說孜孜不倦地投入於醫學會的活動並看到其成長，打造優良、高品質的美容醫學服務環境，保障每一位求美者的安全就不算辛苦，反而還樂在其中。

Q.對於台灣微整形美容醫學會有哪些期許？

隨著醫學美容產業的進步，從過去原本的外科整形手術，演變到現在可以輕鬆變美的微整型手術，造福了很多有意想改變外在或身體有缺陷的人。雖然新的醫學美容的手術風險、價格、復原時間都較傳統的動刀美容手術來得降低，但仍有人因為身體對藥物過敏、施打技術、使用原料不當，導致憾事發生。

1980年代後期，許多皮膚科及外科醫師結合醫學診療及美容，提供醫美、整容需求，但當時醫學美容規範不足，更有美容師跨界執行不安全的醫療行為。隨著時間推進，台灣醫美市場漸趨成熟，醫美診所如雨後春筍般開立，診所的經營方式也與以往大不相同，不僅僅是同業競爭的衝擊，醫學美容的專業程度也接受考驗，初期，期許能為醫學美容訂定下標竿，後期以提高台灣醫學美容整體素質為宗旨，進行醫師教育和醫師進修培訓，並舉辦相關微整形美容醫學之學術演講、醫學研討會、醫療院所經營管理研討會進而造福民眾，能安心的變得更美更有自信。

Q.近年來許多醫美整形亂象，建議民眾該如何選擇？

首先必須確認醫師和醫療院所是否合格，可以治衛福部「醫事機構查詢系統」上查詢，且事先上網查詢醫師評價、學經歷背景或執業經驗等，也能藉由醫師過往案例來判斷醫師的對美感是否符合自己的需求。而診所認證也能當作選擇參考之一（如：JCI國際醫療認證、診所美容醫學品質認證或是SNQ國家品質標章認證等），舉例來說，「診所美容醫學品質認證」是衛福部為推升整體美容醫學品質與安全，於108年11月起推動的認證制度，並委由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（簡稱醫策會）辦理認證作業，此認證可提供民眾參考，作為優先選擇，方能保障醫療品質與就醫權益。

Q.台灣微整形美容醫學會今年有哪些規劃？

陳美齡理事長表示，目前規劃一年兩次大型的研討會活動，分別於春季和秋季舉辦研討會，招集醫美界微整形首席醫師進行經驗、針劑、線雕、光療等技術之分享。同時會不定期的舉辦小型針劑、注射、線雕訓練課程，提供給有意投入醫美市場的不同科別的醫師們，有再教育訓練以及提升技術品質的機會。

有關台灣微整形美容醫學會

學會宗旨：

〈1〉提升及促進微整形美容專科醫師考試審查制度之發展。

〈2〉提昇並推廣美容醫學之理論、教學、臨床、技術及應用能力，並培養國人對美容之正確觀念為宗旨。

〈3〉其他有關資訊分享與經驗交流等醫學促進事項。

學會任務：

▸ 從事美容醫學專業化之研究及應用。

▸ 舉辦參加國內外有關微整型醫學美容醫學會議及研討會。

▸ 接受政府及民間委託、辦理有微整型醫學美容醫學之理論與技術之諮詢與服務。

▸ 發行期刊及相關叢書。

▸ 舉辦相關微整形美容醫學之學術演講、醫學研討會、醫療院所經營管理研討會及微整形美容專科醫師之研討暨進修。

▸ 辦理有關微整形美容專科醫師資格審查事宜。

▸ 加強與國際性之微整形美容醫學相關團體之交流與聯繫。

▸ 推動與本會宗旨相符之其他事宜。