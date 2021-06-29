決戰夏日比基尼 抽脂雕塑妳的完美體態

【採訪撰文／Miki；本文感謝張子倩醫師提供專業諮詢】

打造美麗曲線的方法，不外乎抽脂、隆乳、豐臀等療程，但侵入性的外科手術風險較高，恢復期也較長，此時非手術類的體雕抽脂療程，最適合用來打造完美體態！

「女人的身形要好看，重點在Ｓ形曲線。」張子倩醫師指出，一般認知中的好身材是胸部有料、腰身纖細、臀部翹挺，從正面、側面看起來都非常迷人。有些人認為自己「臀部很胖」，其實是因為身體曲線不夠好的緣故，許多東方女性由於先天基因限制，加上飲食習慣、健身方式不正確，使臀大肌較不容易訓練起來，因而導致「臀凹」——也就是腰部和臀部的交界處凹陷，從側面、背面看都顯得扁塌、寬大。針對這類體態困擾，我們可利用「體雕抽脂」來幫助讓腰變窄、腿變細，再利用自體脂肪回填至臀凹位置，亦可適度隆乳來重塑曲線，讓胸腰比例更好，就能展現玲瓏有致的身材。

深抽、淺雕消滅局部脂肪 打造好身材

「體雕抽脂」是一種藉由超音波能量破壞脂肪組織的抽脂系統，其作用原理是先抽吸深層脂肪，再透過淺層溶脂的方式進行細部雕刻。它與傳統抽脂手術最大的差別，不僅在於同時深抽、淺雕，還能利用超音波熱能刺激真皮層收縮，讓治療部位的皮膚組織恢復緊實，可說是好處多多。

每次體雕抽脂的治療時間，因治療部位和抽脂量而有差異。張子倩醫師說明，以腹部環抽來說，單次治療時間約3～4小時，若再增加腿部、手臂等部位，時間自然會更長。「不過，3000cc以上就屬於巨量抽脂，我們在術前會先評估需要抽多少，不會一次抽太多。」抽脂過多不僅會拉長手術時間，也會因出血量增加，帶來更高的手術風險，因此體雕抽脂必須以安全為前提，規劃出最適合個人的客製化方案。

不只追求纖瘦 皮膚也要緊實澎潤

「抽脂後的皮膚難免鬆弛，就像長時間充飽氣的氣球突然洩了氣，所以緊實度也不能忽視。」張子倩醫師說明，有些消費者原本身形圓潤，確實能藉由局部抽脂來雕塑身型，皮膚可逐漸恢復彈性，但如果曾有過短期且劇烈的減肥經驗，雖然體重確實大幅減輕，卻也讓皮膚變得鬆垮，結果還是不敢穿短褲、短裙出門，更別說穿上比基尼了。因此，體雕抽脂不能一次抽得太多，亦可依個人需求輔以拉提療程，或經由醫師建議，進一步考慮贅皮切除手術，才能真正兼顧纖細與美觀。

比起傳統的抽脂手術，體雕抽脂的傷口小，術後照護也十分簡單，重點是以淋浴取代泡澡，不讓傷口碰水，同時留意防水膠布是否保持密合狀態，以防止傷口感染。第一個月必須24小時穿著塑身衣褲，減少術後的腫脹、鬆弛，也有助於縮小皮膚和脂肪之間的空隙，恢復原有彈性；一個月後，塑身衣褲的穿著時間可調整為8～12小時，並可適度按摩治療部位，輔以LPG纖體療程，更可幫助體內的水分加速代謝。

術後放肆大吃 小心復胖找上門

體雕抽脂主要用於雕塑身型，雖然能減少局部的脂肪細胞數量，但並非減肥的唯一手段。若本身屬於過度肥胖者，建議先透過正確的飲食、規律的運動來達到理想體重；針對大腿外側（馬鞍部）、腰部、手臂等難瘦部位，再利用體雕抽脂來趕走脂肪。

張子倩醫師也提醒，術後若持續攝取過多熱量，依然會讓脂肪細胞的體積增加。「因為一顆脂肪細胞體積，可以變成原本的五至十倍大，甚至以上！」足見飲食、運動習慣的重要性。所以，千萬別認為抽脂之後就能放肆大吃大喝，維持健康均衡的飲食，輔以適量規律的運動，才能維持身材曲線，避免體態再度走樣。想讓身材變得更好嗎？選擇合格專業的診所、經驗與美學兼具的醫師，利用體雕抽脂來一場「脂肪乾坤大挪移」，打造理想身形不是夢！





張子倩 醫師

經歷：晶華美醫診所院長｜臺北醫學大學醫學系畢業｜馬偕紀念醫院外科總醫師｜馬偕紀念醫院整形外科總醫師｜馬偕紀念醫院整形外科主治醫師｜馬偕紀念醫院美容外科主治醫師｜中華民國外科專科醫師｜中華民國整形外科專科醫師

專長：專業整外項目：內視鏡隆乳、自體脂肪隆乳、自體脂肪移植、抽脂體雕、雙眼皮、眼袋移位、提眼肌矯正、內視鏡拉皮、乳頭美型、腹部拉皮、私密處整形｜專業醫美項目：針劑微整、雷射光療、埋線拉提、電音波拉提