嘿！要不要做我的女神？ 鳳小岳：造出屬於自己的純粹之美

【撰文／Evelyn；本文感謝楊心怡、王璧維、邱愛婷醫師提供專業諮詢】

擁有深邃五官的混血男神－鳳小岳，舉手投足間散發出一股氣質、性感迷人氣息，一個眼神就讓人無法移開目光，有不少女生想成為他的女神！對於鳳小岳來說，他心中的女神外貌不一定是要美若天仙，反而更喜歡自然、純粹的感覺。「自然美」相信也是許多女生所追求的，在選擇微整做為定期保養的同時，要如何做到美的不著痕跡呢？要如何避免緊繃、皮笑肉不笑的塑膠臉呢？本期邀請三位醫師為大家解析目前玻尿酸填充劑的自然純粹之美。

｛鳳小岳表示，許多時下女性為了追求美麗會尋求醫美微整療程，鳳小岳覺得這是很好的事情，也是大部分男性能接受的，他認為『微整形是更有效率的保養方式』，只要選擇效果純粹自然、安全性高的領導品牌和專業可信賴的醫師，就能打造出屬於自己的純粹之美。｝

99%貼近天然玻尿酸 術後自然且安全

臉部凹陷、鬆弛是顯老的大敵，而這時候就可以選擇施打玻尿酸填充劑來改善老化問題。楊心怡醫師表示，目前在醫美市場上有相當多的玻尿酸，雖然都是玻尿酸，但因製程不同，會影響玻尿酸術後的效果，如支撐度和外觀。許多人會問究竟應該如何選擇？以醫師角度來看最重要的就是產品安全性和穩定性，建議能選擇非動物性穩定型玻尿酸（NASHA™,Non-Animal Stabilized Hyaluranic Acid）專利技術的「純粹玻尿酸」是採用由培養的鏈球菌製造的精純玻尿酸，不須添加過多的交聯劑，就能維持玻尿酸的3D立體天然交纏網狀結構，使玻尿酸更加的穩定，成分相對自然，而且接近人體天然玻尿酸，不擔心過多的化學交聯會在身體內殘留，很純粹、近天然，因此不容易過敏，術後也較不容易導致過敏問題。且經由美國FDA、歐盟和台灣TFDA三方認證，並有眾多文獻期刊佐證安全和有效性，也是目前市面上的玻尿酸領導品牌，很適合用來打造立體度。

亞洲人臉部五官和輪廓較不立體，如果選用凝膠式玻尿酸容易有塑膠感，呈現出一種水管鼻像是「娜美人」的感覺，而純粹玻尿酸具備高黏彈性，不易變形與外擴，屬於高支撐度的玻尿酸，術後才不會有外擴、鼻子寬掉的問題，讓你的輪廓看起來是自然的立體感，而且分子均勻，術後代謝速率一致，較不會一段時間後產生凹凸不平的問題，術後平均能維持12～18個月（依劑型不同而有所差異），與短效玻尿酸相比CP質更高，因短效玻尿酸需要每半年施打一次才能維持效果，長期施打下來累積花費時間與金錢會更多。楊心怡醫師補充，純粹玻尿酸是目前市面上擁有最完整劑型的玻尿酸品牌，可以根據不同的治療需求及部位進行考量，舉凡全臉填充、改善紋路、五官塑形、韌帶拉提和全臉補水等都能施作，對於醫師來說運用性相當廣泛且方便。

楊心怡 醫師

學經歷：芯漾皮膚科暨醫學美容中心院長｜台灣皮膚科專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜長庚紀念醫院皮膚科醫師｜微晶瓷注射專業認證醫師及原廠指定講師｜玻尿酸注射專業認證醫師及原廠指定講師｜舒顏萃注射專業認證醫師｜超音波拉提台灣區指導講師

專長：臉部美學評估與微整形精雕注射｜臉部抗老年輕化拉提治療







｛許多人都很好奇，究竟鳳小岳心中的女神是誰？他回答：『我老婆！因為她擁有自然甜美的笑容。』醫美微整形要怎麼選擇，術後才會美得自然不僵硬呢？鳳小岳覺得，能藉由像是透過女神動態玻尿酸的輔助，讓自己自然變美！當顏質UP，整體得自信度也會大幅提升。｝

動靜態表情都自然 告別膠膠臉

傳統的玻尿酸療程，許多人是覺得哪裡凹就填哪裡，著重局部更勝整體感，因此常常讓人覺得臉塑膠感很重甚至有一種緊繃感，看起來相當不自然，在眼周或是嘴周等經常活動的地方更明顯，容易會出現團塊感。所以「自然感」已成為目前微整填充趨勢。王璧維醫師分享她多年的微整形經驗，施打任何填充物一定考慮到動態表情，因為臉部的肌肉相當多，尤其是眼周、唇周和法令紋，若是填充只注重局部，當臉部出現表情時就會顯得很僵硬且不自然，所以施打進臉部的填充物也相當重要，建議選擇具備良好拉伸力（Flexibility）的玻尿酸，像是「女神動態玻尿酸」就是很好的選擇。

王璧維醫師說明，女神動態玻尿酸擁有「OBT動態平衡優化專利技術」，可使玻尿酸具有良好的拉伸力，若玻尿酸具有很好的拉伸力，它能隨著肌肉運動拉扯時自然擺動，做動態表情時，玻尿酸也能跟著拉伸，不會造成位移、變形、緊繃的狀況。其微導親膚科技，讓玻尿酸膠體的質地柔韌，使注入的玻尿酸能與人體組織緊密融合，與肌膚緊密貼合，有如天生的膚感，不自然的感覺大幅降低，女神動態玻尿酸的拉伸力在臨床上有很好的表現，玻尿酸經過臉上表情的動態推擠，不會聚集在一起，以往傳統的玻尿酸就容易有團塊、浮浮凸凸。且其劑型設計對醫師來說非常好推，可以很精準控制填充物的施打量，因為造成不自然的現象跟醫師施打的劑量和深度都有關，而且具有低吸水性特質，所以術後效果容易預測，降低術後落差。傳統凝膠式玻尿酸因為具有較高的吸水力，術後容易出現水腫，若經驗不夠的醫師很容易判斷錯誤而將劑量分布不均勻。女神動態玻尿酸的問世，大幅降低許多術後容易出現的問題，改善了傳統凝膠式玻尿酸的缺點，表現更加穩定，根據實驗證實維持可長達近2年，因此顧客也不用短時間內反覆的一直施打。

王璧維 醫師

學經歷：W頂尖醫美診所院長｜長庚大學醫學系｜台灣肥胖醫學會會員｜中華民國美容醫學醫學會會員｜聚左旋乳酸原廠認證醫師｜Ultherapy超音波拉提原廠認證醫師｜Doublo超音波原廠認證醫師｜瑞斯朗玻尿酸原廠認證醫師｜Ellanse原廠認證醫師｜PDO線雕原廠認證醫師

專長：各式雷射光療｜全方位微整形注射｜全臉線雕｜電波拉皮｜音波拉提







｛鳳小岳提到，除了擁有自然甜美的笑容以外，同時也很在意女性的膚質。他笑著說：『想要維持好膚質必須養成早睡早起、不挑食一定要把青菜吃光光的習慣。』或是純粹速效水膜針也是維持好膚質不錯的選擇，絕佳的醫美補水療程，一次療程抵過許多瓶瓶罐罐。｝

速效水膜針 一次療程全年水潤

肌膚乾燥、反覆出油，進而形成的痘痘、細紋、毛孔粗大，其實許多惱人的肌膚問題都源自於「缺水」。邱愛婷醫師表示，玻尿酸除了填充，還能用來幫肌膚補水喔！玻尿酸會因為膠體特性和分子大小不同而有不同的應用，大分子可以大範圍填充、塑造立體度、拉提、填補紋路，小分子可以幫肌膚補充水分、增加肌膚彈性、縮小毛孔以達到讓全臉優化的效果。純粹速效水膜針是透過小分子玻尿酸注射至真皮層鎖住肌膚的水分，比起保養品更有效快速補水，當皮膚水分提高後，整體的細緻度和彈性都會更好，因此能夠改善許多肌膚問題，除了臉部之外，也能應用於脖子、前胸、手背、手肘等部位。

邱愛婷醫師分享，女性只要超過35歲就會感覺到賀爾蒙變化，肌膚再生能力會下降，因此肌膚會變薄，笑起來時嘴邊就容易出現有括號型的紋路，許多熟齡顧客施打完速效水膜針後，肌膚感覺明顯增厚且變的更加有彈性，彷彿回到10年前那時肌膚水嫩的感覺，同時也能改善嘴邊的紋路，讓整體視覺上顯得更加年輕。速效純粹水膜針療程一次建議施打3cc，根據實驗證實，文獻指出效果可以持續9～15個月左右（依個人體質有所不同），能快速改善細紋、黯沉、毛孔粗大、肌膚缺水、脫皮乾燥肌等問題，其玻尿酸分子大小一致，且分子均勻細緻，醫師可透過定點定量的注射方式，使整臉的保濕效果平均，還能透過淺層施打的方式來夠改善表淺的小細紋，有別於傳統的凝膠式玻尿酸代謝不均勻容易有「珍珠項鍊」情況產生。純粹速效水膜針可以依照肌膚結構有相同的代謝速度，不會讓細部的皮膚組織產生凹凸不平。邱愛婷醫師提醒，對於醫師來說所有的醫美產品其實最重要的事情就是安全，再來是效果，選擇使用來自瑞典的純粹玻尿酸是因為歷史悠久，是世界上知名的領導品牌，並擁有15年以上的安全性監測效果，使用起來順手、顧客滿意回饋也高，非常值得推薦。

邱愛婷 醫師

學經歷：君綺診所微整美型醫師｜中山醫學大學醫學系畢｜高雄市立聯合醫院外科住院醫師｜高雄醫學大學附設醫院外科住院醫師｜兩岸幹細胞醫學會會員及醫師｜台灣植髮醫學會會員｜亞洲植髮醫學會會員｜國際植髮醫學會員｜肥胖醫學會

專長：臉部精雕複合式注射治療｜皮膚色素診斷｜各式光電治療｜植髮手術



