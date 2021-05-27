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熟女顏值再進化！抗老療程送到媽媽心坎裡

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Miki；本文感謝余明螢醫師提供專業諮詢】

慶祝母親節，送禮就該送到心坎裡！除了保養品、請吃飯之外，為媽咪挑選一套適合的醫美療程，讓她變得更加年輕有光采，也是非常棒的禮物喔！

熟齡女性常見哪些肌膚困擾？

隨著年齡增長，膠原蛋白逐漸流失，肌膚便會開始老化。熟齡女性若沒有積極保養肌膚，各種肌膚問題就會逐漸浮現，包含毛孔粗大、斑點、細紋悄悄地爬上臉，更可能伴隨暗沈、凹陷，讓人看起來憔悴、顯老。不僅如此，由於熟齡肌的修復能力不如年輕時候好，肌膚鬆弛下垂、彈力降低，又變得更加脆弱，看起來自然欠缺光采。

臉部細紋、鬆弛下垂該怎麼辦？

細紋、鬆弛可說是女人的大敵！首先，建議能使用拉提緊膚類的光電雷射療程來改善紋路和鬆弛的問題，像是電波和音波就是很好的選擇。

〈1〉電波拉皮：

利用高頻電波產生熱能，使皮膚深部組織產生加熱作用，藉以誘導膠原蛋白增生，讓老化的肌膚恢復緊實，同時撫平紋路，讓膚質變得更光滑、細嫩。

〈2〉音波拉提：

則是將超音波聚焦於單一的點，除了刺激真皮層的膠原蛋白、彈性纖維新生之外，治療深度能夠達到皮下筋膜層，尤其針對韌帶組織加熱，達到緊縮淺層皮膚支持韌帶的拉提效果，因此更適合局部的深層提拉，用以緊緻臉部線條，也有效解決鬆弛、下垂的肌膚困擾。

這些療程的恢復期都相當短，術後可以很快地恢復正常生活，十分符合忙碌媽咪們的生活步調。

臉部凹陷、不夠膨潤，能用什麼方式來改善？

許多母親隨著年紀增加，肌膚開始變得凹陷且失去年輕時的膨潤感，看起來就會顯得老了許多。此時，建議可以用注射方式來改善，例如玻尿酸或是膠原蛋白增生寄，像是V+美感密碼玻尿酸和童妍針都是目前步錯的治療方式。V+美感密碼玻尿酸為凝膠式玻尿酸，施打後能立即填充臉部凹陷、改善紋路等老化問題；若是想要不著痕跡變美的媽咪，則是能夠施打童妍針，這是許多熟女、名媛喜愛的療程之一，能漸進式的刺激膠原蛋白增生，使臉部變得豐盈膨潤，還有優化膚質的作用喔！

／／／每個人的肌齡、膚況都不相同，適合的醫美療程自然有所差異，建議讀者邀請媽咪一同前往診所，與醫師面對面溝通，針對個人條件與期望綜合評估，才能規劃出適合媽咪的療程，讓全臉年輕化的效果更加完美喔！／／／


余明螢 醫師

學經歷：女性泌尿科專科醫師｜中國醫藥大學中醫系畢業｜中國醫藥大學附設醫院泌尿科住院醫師｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜李綜合醫院泌尿科主治醫師｜中華民國泌尿科專科醫師｜亞太美容外科醫學會監事｜亞太美容外科醫學會專科醫師

專長：男性私密處治療：性功能障礙、增大手術｜女性私密處治療：緊實雷射手術｜醫學美容治療：雷射、脈衝光、肉毒注射及微整型

【更多精采內容請見《醫美時尚110年5月號》】

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