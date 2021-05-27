快訊

高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

玻尿酸＋音波拉提 塑造精緻下巴輪廓線

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝許惠翔醫師提供專業諮詢】

你的下巴輪廓線不見了嗎？當下巴輪廓線消失了，側面不僅顯胖，正面也不夠年輕好看，其實有許多方法都能讓這條線重回緊實！

為什麼下巴輪廓線會消失？

輪廓線消失、鬆弛的原因有很多，可能因為膠原蛋白流失導致蘋果肌下滑、嘴邊肉出現、雙下巴鬆弛，也可能是後天的飲食習慣導致，包含脂肪堆積、咀嚼肌過於發達等，都會讓輪廓線變得不夠漂亮。

鬆弛的下巴該怎麼改善？

輪廓線不明顯、下巴鬆弛，可考慮使用非侵入性的電波、音波，藉以刺激膠原蛋白增生、筋膜緊縮，達到緊緻的成效；亦可利用侵入性的微整療程來改善，針對嘴邊肉等脂肪堆積處，可以施打消脂針，肥厚過大的咀嚼肌，則可以使用肉毒桿菌素來放鬆，這些方式都能讓下巴重現俐落的線條。

此外，現在也有專門針對下巴、輪廓線的玻尿酸，或是用晶亮瓷、少女針或童顏針等填充物加以輔助，針對局部膠原蛋白流失的部位進行填充、拉提。如果希望看見更即時的效果，消費者不妨考慮埋線，讓向上拉提更有效率。

術後該如何保養呢？

無論要接受哪一種療程，平時我們都必須做好保濕工作，療程術後更要需要加強保濕、防曬，尤其電波、音波等熱能刺激的療程，特別要細心保養、呵護肌膚，同時維持適度的運動習慣，也可延緩老化、膠原蛋白流失的速度喔！


許惠翔 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜長庚大學醫學系｜林口長庚醫院醫師｜高雄長庚醫院醫師｜中山醫學院附設醫院醫師

專長：音波拉提｜洢蓮絲（少女針）｜舒顏萃（童顏針）｜魚骨線拉提｜鈴鐺線拉提｜玻尿酸注射

【更多精采內容請見《醫美時尚110年5月號》】

延伸閱讀

台中梧棲有外國人口罩戴在下巴？警將加強巡邏勸導稽查

婦人搭公車拉下口罩咆哮「二隻豬哥」 勸導不聽罰9000元

UC2比葡萄糖胺厲害2倍? 運動權威醫師：還需4大配方才加倍靈活關鍵

吃個藥燉排骨和員警嗆聲打架 男遭判刑4月

相關新聞

嘿！要不要做我的女神？ 鳳小岳：造出屬於自己的純粹之美

擁有深邃五官的混血男神－鳳小岳，舉手投足間散發出一股氣質、性感迷人氣息，一個眼神就讓人無法移開目光，有不少女生想成為他的女神！對於鳳小岳來說，他心中的女神外貌不一定是要美若天仙，反而更喜歡自然、純粹的感覺。「自然美」相信也是許多女生所追求的，在選擇微整做為定期保養的同時，要如何做到美的不著痕跡呢？要如何避免緊繃、皮笑肉不笑的塑膠臉呢？本期邀請三位醫師為大家解析目前玻尿酸填充劑的自然純粹之美。

熟女顏值再進化！抗老療程送到媽媽心坎裡

慶祝母親節，送禮就該送到心坎裡！除了保養品、請吃飯之外，為媽咪挑選一套適合的醫美療程，讓她變得更加年輕有光采，也是非常棒的禮物喔！

玻尿酸＋音波拉提 塑造精緻下巴輪廓線

你的下巴輪廓線不見了嗎？當下巴輪廓線消失了，側面不僅顯胖，正面也不夠年輕好看，其實有許多方法都能讓這條線重回緊實！

抗皺、緊實、拉提！重現身體的肌膚彈

許多媽咪產後雖然努力運動瘦身，卻發現鬆弛的肚皮難以恢復，難道過去的緊緻再也找不回來了嗎？到底有什麼方式可以讓肚皮變得平滑細緻呢？

微整注射新趨勢 美學評估2大方向

隨著醫美技術不斷的進步，越來越多人選擇不需要動刀的微整療程來提升自信、減齡讓自己重拾年輕外貌！除了光電美容類，效果顯著的針劑類療程也備受關注，目前的微整注射臨床美學評估可大致分成兩大方向，第一，希望五官更精緻立體，對象通常都為年輕族群，第二，想改善因老化造成的體積流失、凹陷問題，常見的治療方式有哪些？一起來聽聽專業醫師的說法！

複合式醫美療程 讓媽咪顏值再提升

還沒想好母親節該送什麼禮物嗎？你可以選擇複合式醫美療程！無論是微整注射、光電雷射、體雕塑身，都能讓媽咪變得更加青春美麗，顏值再往上提升！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。