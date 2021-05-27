玻尿酸＋音波拉提 塑造精緻下巴輪廓線

【採訪撰文／Miki；本文感謝許惠翔醫師提供專業諮詢】

你的下巴輪廓線不見了嗎？當下巴輪廓線消失了，側面不僅顯胖，正面也不夠年輕好看，其實有許多方法都能讓這條線重回緊實！

為什麼下巴輪廓線會消失？

輪廓線消失、鬆弛的原因有很多，可能因為膠原蛋白流失導致蘋果肌下滑、嘴邊肉出現、雙下巴鬆弛，也可能是後天的飲食習慣導致，包含脂肪堆積、咀嚼肌過於發達等，都會讓輪廓線變得不夠漂亮。

鬆弛的下巴該怎麼改善？

輪廓線不明顯、下巴鬆弛，可考慮使用非侵入性的電波、音波，藉以刺激膠原蛋白增生、筋膜緊縮，達到緊緻的成效；亦可利用侵入性的微整療程來改善，針對嘴邊肉等脂肪堆積處，可以施打消脂針，肥厚過大的咀嚼肌，則可以使用肉毒桿菌素來放鬆，這些方式都能讓下巴重現俐落的線條。

此外，現在也有專門針對下巴、輪廓線的玻尿酸，或是用晶亮瓷、少女針或童顏針等填充物加以輔助，針對局部膠原蛋白流失的部位進行填充、拉提。如果希望看見更即時的效果，消費者不妨考慮埋線，讓向上拉提更有效率。

術後該如何保養呢？

無論要接受哪一種療程，平時我們都必須做好保濕工作，療程術後更要需要加強保濕、防曬，尤其電波、音波等熱能刺激的療程，特別要細心保養、呵護肌膚，同時維持適度的運動習慣，也可延緩老化、膠原蛋白流失的速度喔！





許惠翔 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜長庚大學醫學系｜林口長庚醫院醫師｜高雄長庚醫院醫師｜中山醫學院附設醫院醫師

專長：音波拉提｜洢蓮絲（少女針）｜舒顏萃（童顏針）｜魚骨線拉提｜鈴鐺線拉提｜玻尿酸注射