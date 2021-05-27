抗皺、緊實、拉提！重現身體的肌膚彈

【採訪撰文／Miki；本文感謝黃詠勝醫師提供專業諮詢】

許多媽咪產後雖然努力運動瘦身，卻發現鬆弛的肚皮難以恢復，難道過去的緊緻再也找不回來了嗎？到底有什麼方式可以讓肚皮變得平滑細緻呢？

肚皮皺巴巴、出現鬆弛下垂，該怎麼辦？

隨著年齡老化，真皮層的膠原蛋白及彈力纖維流失，讓肌膚失去緊緻度；皮下脂肪層萎縮、支撐皮膚的韌帶或肌肉張力下降，也會導致肌膚下垂和皺紋。不僅如此，孕期腹部的皮膚經過快速的擴張、拉扯，產後短期內難以復原，或是在短時間內快速減重、抽脂等，也很容易造成肌膚的鬆弛，難以自行恢復。

「魔方67」提供專為身體設計的特殊探頭，可依個人需求量身打造，其專利的智能溫控針可精準維持治療的溫度、深度，將注射式能量加熱於真皮至皮下組織，刺激膠原蛋白、彈力蛋白、玻尿酸三大新生，所以能達到緊緻肌膚、改善肚皮鬆弛、甚至妊娠紋的效果。

可以同時搭配其他療程嗎？

完美的體態雕塑，應該包含減脂、增肌、緊緻三大層面！依據每個人的身形需求，若以「減少脂肪」為訴求，可選擇抽脂、冷凍減脂；若希望「訓練肌肉」，則可考慮新型磁波科技-增肌減脂療程，這些都是目前十分熱門的體雕選擇。不過，即使身形變得窈窕，部分消費者仍然會有肚皮鬆弛、肌膚留有細紋、不夠緊實等困擾，使得體態美觀大受影響。因此，魔方67的「緊緻肌膚」很適合和上述體雕療程結合搭配，進行一整套複合式治療，如此全方位規劃將能打造完美身形，讓整體治療達到令人滿意的效果！

適合施打在哪些部位？

針對腹部、臀部、大腿後側等容易形成皺摺細紋、鬆弛和橘皮的部位，魔方67都可以施作。特別是針對產後肚皮鬆弛的媽媽們，魔方67的智能溫控針能維持皮下有效的治療溫度和作用，讓腹部肌膚重獲緊緻，只要一次療程就能感受到肌膚被收緊，效果非常卓越。





黃詠勝 醫師

學經歷：台南維格診所、永康維格診所、永華維格診所、維格診所（五甲）主治醫師｜國防醫學院醫學系畢業｜前外科訓練醫師｜台灣微整形美塑醫學會會員醫師｜美容醫學會會員醫師｜亞洲抗老化美容醫學會會員醫師｜光電醫學會會員醫師

專長：皮膚雷射光電治療｜音波、電波拉提｜微整形治療（玻尿酸、舒顏萃、洢蓮絲、肉毒桿菌）｜miraDry腋下多汗症