快訊

高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

抗皺、緊實、拉提！重現身體的肌膚彈

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝黃詠勝醫師提供專業諮詢】

許多媽咪產後雖然努力運動瘦身，卻發現鬆弛的肚皮難以恢復，難道過去的緊緻再也找不回來了嗎？到底有什麼方式可以讓肚皮變得平滑細緻呢？

肚皮皺巴巴、出現鬆弛下垂，該怎麼辦？

隨著年齡老化，真皮層的膠原蛋白及彈力纖維流失，讓肌膚失去緊緻度；皮下脂肪層萎縮、支撐皮膚的韌帶或肌肉張力下降，也會導致肌膚下垂和皺紋。不僅如此，孕期腹部的皮膚經過快速的擴張、拉扯，產後短期內難以復原，或是在短時間內快速減重、抽脂等，也很容易造成肌膚的鬆弛，難以自行恢復。

「魔方67」提供專為身體設計的特殊探頭，可依個人需求量身打造，其專利的智能溫控針可精準維持治療的溫度、深度，將注射式能量加熱於真皮至皮下組織，刺激膠原蛋白、彈力蛋白、玻尿酸三大新生，所以能達到緊緻肌膚、改善肚皮鬆弛、甚至妊娠紋的效果。

可以同時搭配其他療程嗎？

完美的體態雕塑，應該包含減脂、增肌、緊緻三大層面！依據每個人的身形需求，若以「減少脂肪」為訴求，可選擇抽脂、冷凍減脂；若希望「訓練肌肉」，則可考慮新型磁波科技-增肌減脂療程，這些都是目前十分熱門的體雕選擇。不過，即使身形變得窈窕，部分消費者仍然會有肚皮鬆弛、肌膚留有細紋、不夠緊實等困擾，使得體態美觀大受影響。因此，魔方67的「緊緻肌膚」很適合和上述體雕療程結合搭配，進行一整套複合式治療，如此全方位規劃將能打造完美身形，讓整體治療達到令人滿意的效果！

適合施打在哪些部位？

針對腹部、臀部、大腿後側等容易形成皺摺細紋、鬆弛和橘皮的部位，魔方67都可以施作。特別是針對產後肚皮鬆弛的媽媽們，魔方67的智能溫控針能維持皮下有效的治療溫度和作用，讓腹部肌膚重獲緊緻，只要一次療程就能感受到肌膚被收緊，效果非常卓越。


黃詠勝 醫師

學經歷：台南維格診所、永康維格診所、永華維格診所、維格診所（五甲）主治醫師｜國防醫學院醫學系畢業｜前外科訓練醫師｜台灣微整形美塑醫學會會員醫師｜美容醫學會會員醫師｜亞洲抗老化美容醫學會會員醫師｜光電醫學會會員醫師

專長：皮膚雷射光電治療｜音波、電波拉提｜微整形治療（玻尿酸、舒顏萃、洢蓮絲、肉毒桿菌）｜miraDry腋下多汗症

【更多精采內容請見《醫美時尚110年5月號》】

延伸閱讀

在家工作視訊開會怎麼辦？10秒完妝神器，免濾鏡也美翻

「疫」起陪你宅在家！涼感內睡衣、透氣運動裝不可少

悶熱抗疫戴口罩拯救肌膚2步驟　清潔＋調理新品搶上市

她一出嫁，全民失婚！新手嬌妻新垣結衣出道20年透明感美顏仍讓人心動，公開美肌秘訣

相關新聞

嘿！要不要做我的女神？ 鳳小岳：造出屬於自己的純粹之美

擁有深邃五官的混血男神－鳳小岳，舉手投足間散發出一股氣質、性感迷人氣息，一個眼神就讓人無法移開目光，有不少女生想成為他的女神！對於鳳小岳來說，他心中的女神外貌不一定是要美若天仙，反而更喜歡自然、純粹的感覺。「自然美」相信也是許多女生所追求的，在選擇微整做為定期保養的同時，要如何做到美的不著痕跡呢？要如何避免緊繃、皮笑肉不笑的塑膠臉呢？本期邀請三位醫師為大家解析目前玻尿酸填充劑的自然純粹之美。

熟女顏值再進化！抗老療程送到媽媽心坎裡

慶祝母親節，送禮就該送到心坎裡！除了保養品、請吃飯之外，為媽咪挑選一套適合的醫美療程，讓她變得更加年輕有光采，也是非常棒的禮物喔！

玻尿酸＋音波拉提 塑造精緻下巴輪廓線

你的下巴輪廓線不見了嗎？當下巴輪廓線消失了，側面不僅顯胖，正面也不夠年輕好看，其實有許多方法都能讓這條線重回緊實！

抗皺、緊實、拉提！重現身體的肌膚彈

許多媽咪產後雖然努力運動瘦身，卻發現鬆弛的肚皮難以恢復，難道過去的緊緻再也找不回來了嗎？到底有什麼方式可以讓肚皮變得平滑細緻呢？

微整注射新趨勢 美學評估2大方向

隨著醫美技術不斷的進步，越來越多人選擇不需要動刀的微整療程來提升自信、減齡讓自己重拾年輕外貌！除了光電美容類，效果顯著的針劑類療程也備受關注，目前的微整注射臨床美學評估可大致分成兩大方向，第一，希望五官更精緻立體，對象通常都為年輕族群，第二，想改善因老化造成的體積流失、凹陷問題，常見的治療方式有哪些？一起來聽聽專業醫師的說法！

複合式醫美療程 讓媽咪顏值再提升

還沒想好母親節該送什麼禮物嗎？你可以選擇複合式醫美療程！無論是微整注射、光電雷射、體雕塑身，都能讓媽咪變得更加青春美麗，顏值再往上提升！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。