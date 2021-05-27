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微整注射新趨勢 美學評估2大方向

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Nina；本文感謝陳榮峰醫師提供專業諮詢】

隨著醫美技術不斷的進步，越來越多人選擇不需要動刀的微整療程來提升自信、減齡讓自己重拾年輕外貌！除了光電美容類，效果顯著的針劑類療程也備受關注，目前的微整注射臨床美學評估可大致分成兩大方向，第一，希望五官更精緻立體，對象通常都為年輕族群，第二，想改善因老化造成的體積流失、凹陷問題，常見的治療方式有哪些？一起來聽聽專業醫師的說法！

微整注射臨床美學評估分成哪兩大方向？

〈1〉年輕族群嚮往「精雕五官」提升自信：

東方人的五官相較於西方人不立體，特別是對於外貌相當重視的年輕族群，多希望能藉由針劑微整的方式，幫助修飾在意的臉部輪廓，如鼻骨、顴骨、下巴線條，讓自己的五官不需要靠修圖就能顯精緻立體。以目前很受青睞的微整形塑鼻療程為例，會建議選用高黏彈性玻尿酸，其擁有高相容性，特別適合用於需要塑造立體感的部位如山根、鼻樑。下巴的部分則建議施打第二代晶亮瓷，其彈性佳、支撐力度強，具有施打後不易位移的特性，效果自然年輕，術後恢復期短，不影響日常生活，特別適合現代年輕族群需求。

〈2〉年長者追求減齡「面部年輕化」：

造成肌膚老化的因素是非常多面向的，不僅是因為膠原蛋白逐漸流失，皮下的脂肪、骨骼骨架也都會跟著流失，使得肌膚出現皺紋、凹陷等現象，甚至臉型會跟著改變、肌膚鬆垮下垂。過往在治療改善老化的問題，通常都是哪裡凹陷就填哪裡，但沒有考量到不同材料的特性及肌膚老化多層面向，施打後很容易會出現表情僵硬、不協調的狀況。隨著審美觀念的改變，現代人越來越重視自然感，追求「年輕化」的同時依舊想保留自己獨特的韻味。現在的趨勢則會依照患者不同部位、不同膚質進行分層、分區的方式治療，建議搭配使用「晶亮支撐術」的手法來施打，重建骨架的支撐力，同步改善臉部鬆、垮、垂的情形，效果會更自然且顯著。像是針對老化流失的骨架，可以施打具有高支撐性的女神動態玻尿酸在骨膜上區域，支撐臉部輪廓，其拉伸力絕佳，可以隨表情擺動自然，怎麼動都自然。另外一種也很受歡迎的「水無痕玻尿酸」，其特色是跟組織融合度佳，即使注射在經常活動的地方也相當自然，不會出現尷尬的塊狀感。

安全至上！慎選專業合格醫師及醫療院所

雖然微整不需要動刀，安全性及穩定度高，但仍有風險存在，所有的醫美療程都應立足在安全之上，針劑類注射的位置、劑量拿捏及對不同材料的掌握，都會影響後續治療的效果。因此消費者在進行療程前，一定要多做功課，慎選具專業執照、技術佳且臨床經驗豐富的醫師及合格的院所，療程前務必向醫師諮詢討論，由醫師依照個人條件及期望，擬定最合宜的治療計劃，能夠避免不適當的治療帶來的後遺症。


陳榮峰 醫師

學經歷：環球醫美診所院長｜亞洲沛妍生醫集團總院長｜艾玻玻尿酸認證醫師｜美國Harvard哈佛醫學院美容雷射臨床研究｜韓國Dinona原廠雷射溶脂訓練合格醫師

專長：醫學美容｜微整形｜整形手術｜自體脂肪移植｜男性生殖器手術

【更多精采內容請見《醫美時尚110年5月號》】

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