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複合式醫美療程 讓媽咪顏值再提升

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝鄞愉心醫師提供專業諮詢】

還沒想好母親節該送什麼禮物嗎？你可以選擇複合式醫美療程！無論是微整注射、光電雷射、體雕塑身，都能讓媽咪變得更加青春美麗，顏值再往上提升！

臉上有細紋、膚質不夠細緻透亮，怎麼辦？

當肌膚中的水分、膠原蛋白隨著歲月流失，就會逐漸產生細紋。針對抬頭紋、皺眉紋等動態紋，可以利用肉毒桿菌素讓肌肉放鬆；靜態紋則可利用自體脂肪填補，或是搭配其他填補型針劑，讓臉部在視覺上看起來更加年輕。如果想要明亮澎潤的肌膚，則要從膚質基礎開始著手。針對嚴重出油、毛孔粗大、色素沈澱造成的暗沈等問題，可以選擇淨膚雷射、酸類煥膚交替治療，讓前述的困擾獲得改善；如果覺得肌膚乾燥、粗糙，還可以搭配保濕導入療程，藉以幫助提升鎖水度，進一步增加明亮度，讓整張臉煥發自然光采。

想要精緻立體的臉蛋，可以怎麼雕塑呢？

針對不夠精緻的臉型，有許多不同的處理方式。如果是因為咀嚼肌發達造成的國字臉，可注射肉毒桿菌素來幫助肌肉放鬆；如果是脂肪過多導致的嘴邊肉、嬰兒肥，推薦注射消脂針，加速皮下組織的脂肪溶解與代謝，讓臉型看起來更加小巧。希望改善臉部線條的媽咪，特別適合施打電波拉提、音波拉提，或是採取電音雙波的複合式療程，讓超音波能量直達筋膜層，使肌膚變得緊實，更可刺激膠原蛋白再生，包含眼眉、嘴角、雙下巴、頸部等部位，都能達到相當好的治療效果。針對臉部凹陷問題，可施打玻尿酸、3D聚左旋乳酸、少女針等填充型針劑，藉以改善淚溝、法令紋、木偶紋，同時做到豐頰、飽滿夫妻宮，展現屬於自己的美肌續航力。

想要雕塑迷人曲線，又該怎麼做？

渴望完美的身體曲線，就要設計屬於自己的燃脂攻略。針對腰腹、大腿、掰掰袖等難瘦的部位，建議優先選擇消脂針，術後搭配非侵入式的LPG纖體雕塑儀來幫助代謝，加速打擊皮下的頑固脂肪，不僅可雕塑身形，還能刺激膠原蛋白、撫平橘皮，讓肌膚變得更加緊緻喔！


鄞愉心 醫師

學經歷：東妍診所醫師｜中國醫藥大學醫學士｜合肥安徽醫科大學皮膚性病學碩士研究員｜林口長庚醫院住院醫師｜台灣醫學美容專科醫師｜台灣美容醫學會委員｜亞洲抗老化醫學會會員｜美國美容醫學會AAAM會員｜美國A4M抗老化醫學會會員

專長：皮秒雷射｜線雕美學｜溶脂體雕｜玻尿酸面雕｜微晶瓷隆鼻｜女性私密微整｜雷射光電治療｜Ellanse認證醫師｜CPT黃金電波拉皮｜微創注射認證醫師｜DOUBLO音波拉皮｜Ulthera極限音波拉皮｜汽化飛梭雷射認證醫師｜喬亞登原廠注射認證醫師｜微晶瓷原廠注射認證醫師｜水微晶原廠注射認證醫師｜肉毒桿菌原廠注射認證醫師｜聚左旋乳酸（SCULPTRA）原廠注射認證醫師

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