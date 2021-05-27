編輯體驗分享 「肉毒桿菌素」有效對抗紋路

【撰文／編輯部；本文感謝翁書賢、唐豪悅、吳啟弘醫師提供專業諮詢】

總編輯Katherineの煩惱：編輯的工作需要長期使用電腦，長時間聚精會神大量用眼，一不小心皺眉紋就出現了，瞬間看起來老了好幾歲…再仔細一看，隨著歲月流逝，抬頭紋、魚尾紋也都跑出來了，不趕快去處理一下怎麼行呢！根據多年來的醫美編輯經驗，熟知對抗動態紋最有效的方式就是施打「肉毒桿菌素」，術後除皺效果快速，但其實肉毒還能改善其他問題喔～快跟著醫美時尚編輯實際體驗看看吧！

肉毒桿菌素是一個相當好入門的醫美療程，從小就愛皺眉的我，在20多歲時就已經有嚴重的皺眉紋，當時就已經體驗過肉毒桿菌素的除皺效果。但隨著年紀增加，除了皺眉紋，其他部位的紋路也開始出現，臉部也變得較為鬆弛，肉毒可以改善已形成的紋路，並且預防紋路惡化，定期施打就能對抗老化。諮詢時，聽醫師說最近有種新型的亞洲肉毒，是由盛行醫美整形的韓國藥廠根據亞洲人體質所研發，在韓國還有個可愛的暱稱「彩虹肉毒」，且通過美國FDA、歐盟EMA和台灣TFDA三重認證，聽起來有種厲害的感覺，身為「超資深」醫美編輯的我，一定趕快要試試看～‬

【Step 1】與醫師諮詢同時確認須施打的部位。【Step 2】醫師點出我的皺眉紋和皺鼻紋相當嚴重。【Step 3】注射開始，先從我最在意的皺眉紋施打。【Step 4】除了皺紋，順便瘦臉和全臉拉提。

術後心得

紋路Bye-Bye了，看起來就變年輕了

其實我有一陣子沒有打肉毒了，所以紋路相對比較明顯，朋友見面都跟我說：『ㄟ，你最近的皺紋怎麼看起來那麼深？』聽到後我心中整個在大吶喊，就下定決心要趕快去處理我那煩人的皺紋。距離上次施打差不多已經有一年了，因為太久沒做了，所以這次要施打的部位挺多的，抬頭紋、皺眉紋、皺鼻紋、魚尾紋、咀嚼肌和全臉拉提，雖然我不怕痛，但是還是有點緊張，畢竟要在臉上要扎不少針，好在醫師技術夠好很熟練，短短幾分鐘就施打完了，術後我在冰敷一下就可以回家了。

施打後大概3天左右，我就發現幾乎無法皺眉，笑起來魚尾的紋路也不見了，大概在術後1個月時，身邊友人看到我都說：『你最近是不是變瘦了？』此時，我才想起來我1個月前有施打肉毒拉提和瘦臉，因為我只關注在我的皺紋，都忘了我連瘦臉也有做（笑～）我對於這次療程的成效相當滿意，以後會乖乖聽醫師的話定期去施打肉毒桿菌素，才能有效預防紋路產生。

▸ 術後3天，我的眉頭已經皺不起來。▸ 術後1個月後，輪廓線變得更加明顯。

名醫來解惑．肉毒桿菌素Q&A

Q.肉毒桿菌素的治療原理？

翁書賢醫師：肉毒桿菌素能抑制神經末梢釋放乙醯膽鹼，進而有抑制肌肉收縮和減少腺體分泌的作用，能改善臉部動態紋路、修飾過度肥大的肌肉，和改善多汗症問題。

Q.肉毒能施打在哪些部位？

吳啟弘醫師：在醫美領域中，肉毒桿菌素常使用在臉部動態皺紋（抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋、皺鼻紋等）、肌肉肥大處（臉部咀嚼肌、小腿腓腸肌）與局部多汗處（手腳掌、腋下）。

Q.肉毒療程建議多久打一次？

翁書賢醫師：一般來說，肉毒桿菌素約4～6個月會被人體代謝掉，如果想要維持療程效果大概可在4～6個月後再次進行療程。但每個人的狀況與需求不同，須尋求專業醫師評估後建議。

Q.不打肉毒後，皺紋會變得更嚴重嗎？

吳啟弘醫師：肉毒桿菌素可以被人體自然代謝，但不會改變皮膚的組織與結構，因此不會讓皺紋變得更嚴重。老化是不斷進行式，定期施打肉毒桿菌素還能延緩老化和皺紋的產生。

Q.肉毒桿菌素劑量打越多越有效？

唐豪悅醫師：如果施打過多的劑量，可能會導致副作用和過於僵硬。而臉部肌肉分布相當複雜，有經驗的醫師能判斷最適合的劑量且施打的精準，讓肉毒療程可以打得更有溫度。

Q.術後注意的事項？哪些人不能施打？

翁書賢醫師：術後4小時，注射部位避免碰水和按摩，不要平躺或趴下避免肉毒桿菌素過度擴散，避免去高溫的環境。對肉毒過敏的人、重症肌無力患者、懷孕、哺乳中婦女或是治療部位皮膚發炎者不能施打。

Q.肉毒桿菌素還可以跟哪些療程合併施做？

吳啟弘醫師：肉毒桿菌素注射是目前市佔率最高且最好入門的醫美療程，可以跟大部分的治療做整合式的規劃，比如說電波、音波、線雕、雷射與皮下植入物，達到整體性的年輕化效果。

Q.肉毒桿菌素要怎麼選擇？

唐豪悅醫師：一定要選擇經過台灣衛服部核可的品牌，和經過美國FDA和歐盟EMA多重認證，才能更加有保障。且尋求有經驗的醫師會幫患者選擇最適合的肉毒，並依照患者問題分配施打劑量。

醫美時尚編輯部～新訊特報！！

由盛行醫美整形的韓國研發製造，且經FDA認證的亞洲肉毒（韓國被稱為彩虹肉毒），已在台上市！提供台灣愛美人士的除皺新選擇。





翁書賢 醫師

學經歷：聖宜診所（台北忠孝）院長｜馬偕醫院外科主治醫師｜署立樂生醫院外科主治醫師｜署立基隆醫院外科主治醫師｜中華民國外科專科醫師｜臺北醫學大學醫學系畢業

專長：晶亮瓷塑型｜玻尿酸填補｜洢蓮絲注射｜艾麗斯注射｜微整除皺｜複合式拉提｜音波拉提｜電波拉皮｜各項雷射光療







唐豪悅 醫師

學經歷：新光醫院皮膚科醫學美容中心主任｜聖宜診所皮膚醫美顧問｜臺大醫院皮膚部兼任主治醫師｜美國加州大學舊金山分校皮膚部研究員｜美國史丹福大學皮膚部研究員

專長：醫學美容（光電治療、微整注射、美容手術）｜皮膚問題（青春痘、乾癬、異位性皮膚炎、酒糟性皮膚炎、疤痕等）







吳啟弘 醫師

學經歷：承智皮膚科診所醫師｜台灣皮膚科專科醫師｜台北榮民總醫院皮膚科專科醫師｜台北榮總新竹分院皮膚科主治醫師｜台灣醫用雷射光電學會會員｜國立陽明大學醫學士

專長：皮膚專科｜醫學美容（雷射治療、微整形注射、電波音波拉提、臉部黃金比例線雕拉提、玻尿酸填充及輪廓矯正）