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高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

簡單保養、正確治療 玫瑰斑患者不憂鬱

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝卓玉麗醫師提供專業諮詢】

玫瑰斑是一種慢性長期的皮膚病，經常會因為情緒激動、環境過熱過冷、不當飲食、過度保養而復發，本期小編邀請專業皮膚科醫師現身說法，告訴我們該如何告別搔癢、灼熱的痛苦，與玫瑰斑和平共處！

惱人的玫瑰斑案例

｛CASE 1｝

27歲的張小姐，一開始是因為皮膚搔癢而求診皮膚科，擦了醫師給的類固醇藥膏後很快就好轉，但長期使用卻造成「類固醇成癮」，膚況穩定的時間愈來愈短，甚至三天兩頭就惡化，額頭、臉頰及下巴長期泛紅，感覺乾癢刺痛，伴隨有如痘痘的小膿皰。她四處就醫都無法根治，只能每天畫濃妝掩蓋……

｛CASE 2｝

38歲的李小姐是銀行櫃員，小時候上體育課跑跳沒多久，就換來一張紅通通的蘋果臉，大人看了總會誇她可愛，殊不知是因為玫瑰斑的體質導致。每天臨櫃工作時，總會有顧客帶著疑惑、同情的眼神問她：「妳的臉怎麼了？有沒有去看醫生？」讓她不勝其擾。

｛CASE 3｝

63歲的陳太太，長年受玫瑰斑所苦，一出門走路、吹風就容易感覺灼熱，必須立即冰敷才能緩解不適，持續不消退的臉部泛紅，讓她變得非常沒有自信。有一天，先生發現她開始足不出戶，情緒也異常低落，決定帶她到皮膚科診治。

玫瑰斑的成因十分複雜，主要與個人先天體質有關，若本身已有玫瑰斑體質，後天各種因素就會誘使它的發作。卓玉麗醫師舉例，在小吃店、夜市等高溫悶熱的環境中忙碌的員工，或是經常接受風吹日曬的機車族，特別容易讓玫瑰斑提早出現，不僅膚況難以控制，也更容易惡化。

哪些因素會使玫瑰斑惡化？

許多玫瑰斑患者的皮膚白皙、吹彈可破，看起來似乎膚質很好，其實是因為皮膚較薄的緣故。在皮膚相對脆弱的情況下，如果又喜歡用洗臉機、洗臉刷等工具來清潔肌膚，或使用含酒精的毛孔調理劑、酸類去角質產品，甚至接受醫美診所的酸類換膚、雷射療程，如此過度清潔保養的結果就是破壞平衡，讓膚況變得更加不穩定。

不僅如此，類固醇藥物也是誘發玫瑰斑的危險因子之一。卓玉麗醫師指出，有些患者原本只是單純的皮膚乾癢、脫皮，擦了類固醇藥膏很快獲得好轉，後來復發時又因為懶得回診，就擅自塗抹原本的藥膏，如此長期反覆的用藥習慣，也會讓皮膚泛紅、愈加敏感且脆弱。

「這樣的患者，我們在診所每天都會看到，但只要找到真正的病因，配合適當的治療，玫瑰斑是有可能根治的！」卓玉麗醫師強調，治療玫瑰斑的第一步，就是透過詳細的問診找出病因，才能對症治療。以27歲張小姐的案例來說，關鍵就在於協助她戒斷類固醇藥膏，並鼓勵她減少化濃妝的頻率，接下來通常都能有很不錯的治療效果。

要如何改善玫瑰斑呢？

治療玫瑰斑，可以從口服藥物、針劑注射、光電雷射、外用藥物等方面著手。

〈1〉口服藥物：

口服Ａ酸、抗生素、血管收縮劑等，藉以較快控制皮膚的泛紅、丘疹、膿皰。

〈2〉針劑注射：

肉毒桿菌素可幫助血管收縮，3D聚左旋乳酸可刺激真皮層中的膠原纖維新生，使纖維組織變厚，都可以用來改善泛紅問題。

〈3〉光電雷射：

染料雷射可抑制血管擴張、減少皮膚微血管絲；彩衝光除了前述功能，還能淡化黑色素，促進皮膚膠原蛋白新生。

〈4〉外用藥物：

若臉上的蠕形蟎蟲數量過多，可使用新型雙效殺蟎蟲乳膏，達到同時抗發炎、去蟎蟲的治療效果。

新型雙效殺蟎蟲藥膏，使用時應掌握以下兩大原則：

〈1〉全臉擦：

若只擦在泛紅患部，會讓蠕形蟎蟲逃到其他未擦乳膏的部位。唯有全臉塗抹（避開上眼皮），才能將蠕形蟎蟲一網打盡。

〈2〉足量擦：

第一週搭配乳液使用，每次擠0.5公克（約食指一個指節）塗抹全臉；若肌膚沒有任何不適，第二週就可直接塗抹全臉，使用量則增加至1公克。標準用量是每天塗抹，一個月應用完一條，連續治療四個月，就能有效穩定膚況，減少復發的機率。

「治療玫瑰斑的藥膏，千萬不要省用量！」卓玉麗醫師解釋，有些患者想要省著點用，一條藥膏過了三個月都還沒擦完，或是明明才治療到一半，覺得已經痊癒了就自行停藥，後續卻很快就得面臨復發的狀況，可見用量、頻率的重要性。此外，部分患者可能會在使用第3～4天時發現症狀惡化，這是因為蟲屍大量累積在毛孔中而引發的過敏反應。對此，卓玉麗醫師也提供一個洗臉的小技巧：「洗臉時用食指、拇指輕輕捏皮膚，可以促進死蟲彈出，加速緩解惡化帶來的不適症狀。」若刺痛、紅腫仍明顯持續，就要回診皮膚科，尋求進一步的要用藥建議。

簡單保養、維持正常生活作息

膚況恢復穩定後，玫瑰斑患者保養肌膚也不能馬虎。洗臉時，應使用溫和的清潔劑、偏涼的清水，洗完後用毛巾輕輕拍乾即可；基礎保養首重保濕、防曬，產品配方力求單純，種類愈簡單越好，別輕易更換不同的品牌。生活習慣方面，避免酒精、咖啡因飲料、熱燙食物，盡可能維持飲食清淡、作息正常，這些都是維持膚況穩定的好方法。

現今醫療進步，只要用合適的方法簡單保養、正確治療，一定能順利控制病況，效果也會非常好。卓玉麗醫師也鼓勵患者，只要懷抱信心與耐心，與皮膚科醫師一同長期抗戰，就能擺脫玫瑰斑的困擾，找回平滑柔嫩的肌膚喔！


卓玉麗 醫師

經歷：卓玉麗皮膚專科診所院長｜台北榮民總醫院皮膚科專科醫師｜國立陽明大學醫學院助理教授｜實和聯合診所皮膚科主任｜實和雷射美容中心主任｜皮膚科醫學會專科醫師｜醫用雷射學會專科醫師｜美容醫學會專科醫師｜美國皮膚科醫學會國際會員｜亞洲皮膚科醫學會國際會員｜國立陽明大學醫學系

專長：皮膚疾病治療：（酒糟、青春痘、痘疤、黑斑、溼疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎、足癬、甲癬等）｜雷射治療：（彩衝光、音波拉提、除斑、除痣、除皺、除毛、洗眉等）｜微整形注射：（玻尿酸、肉毒桿菌素、舒顏萃、埋線等）

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