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響應「國際酒糟月」皮膚科醫師傳遞正面能量

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝許哲豪醫師提供專業諮詢】

玫瑰斑是一種慢性反覆發作的皮膚病，最大病徵是臉部肌膚有暫時性或持續性的泛紅，部分合併丘疹、膿皰，也可能讓肌膚產生乾燥、毛孔粗大等現象，嚴重時還會有燒灼或刺痛感，雖然不會致命，長期下來讓患者苦不堪言。

酒糟不是因為愛喝酒！建議應正名為「玫瑰斑」

許哲豪醫師表示，酒糟性皮膚炎的英文是「Rosacea」，原意為「Rosy（玫瑰色的、紅潤的）」，由於酒糟發作時容易使臉部泛紅，看起來就像喝酒之後臉紅的模樣，才會有「酒糟」這樣的譯名，但其實它並非因喝酒引起。長久以來，酒糟長期讓患者背負上「愛喝酒」的罪名，因此臺灣皮膚科醫學會現已將其正名為「玫瑰斑」，也積極與台灣民眾進行衛教宣導。

『玫瑰斑會影響外觀，但其實患者的心理狀態更需要關注。』許哲豪醫師指出，玫瑰斑會嚴重影響患者的生活品質，甚至波及社交生活。根據估計，玫瑰斑影響全球超過4.15億人，國際性酒糟協會（National Rosacea Society，NRS）曾針對1675患者進行調查，其中有90%的玫瑰斑患者感覺自信低落，52%的玫瑰斑患者會避免與人面對面接觸；另一項調查則顯示，在玫瑰斑病況嚴重的患者當中，有超過一半甚至錯失了工作機會。於是，國際性酒糟協會將四月訂為「國際酒糟月（Rosacea Awareness Month）」，呼籲民眾應該更重視玫瑰斑，且在官網上提供相關醫療知識和該如何尋求醫療協助，希望那些因玫瑰斑讓生活受到影響的人，能夠讓更多大眾接受和理解。

▸ 臺灣皮膚科醫學會響應國際酒糟月－尋找玫瑰女孩活動
▸ 臺灣皮膚科醫學會響應國際酒糟月－尋找玫瑰女孩活動

膚色越白，玫瑰斑罹患率越高

玫瑰斑常見於膚色偏白的族群，白種人的罹患率比黃種人更高，一般認為除了遺傳基因之外，也是因為黑色素對肌膚起了保護作用，所以黑人相對罹患率更低。許哲豪醫師說明，皮膚中的黑色素愈多，愈能抵禦紫外線的傷害，而紫外線正好是誘發玫瑰斑的危險因子之一，如果本身有玫瑰斑體質，又沒有確實做好防曬工作，就更容易誘發症狀。

在台灣，玫瑰斑的盛行率約1～5%，但這個數據可能被低估。臨床上觀察，許多患者原本認為臉部泛紅只是單純的過敏，因為反覆發作影響到生活而尋求皮膚科，才確診是玫瑰斑。致病原因包含個人體質、賀爾蒙、血管對溫度的反應調控異常，以及毛囊中的蠕形蟎蟲過度增生等，都是可能的成因。

玫瑰斑無法根治，和平共處才是長久之道

許哲豪醫師指出，許多患者和玫瑰斑長期抗戰，普遍希望能夠獲得根治，但因為它是一種皮膚慢性發炎的狀態，在醫學上較不傾向使用「根治」這個字眼。可喜的是，如今隨著醫療科技進步，只要患者使用合適的藥物，就能讓玫瑰斑獲得極佳控制，甚至恢復到接近正常肌膚的狀態，也減少復發可能。

『不建議長期塗抹類固醇藥物，類固醇雖然有消炎作用，長期使用可能會有皮膚變薄、微血管增生等問題出現。』許哲豪醫師說明，有些患者為了解決臉部泛紅問題，長期使用類固醇成分的藥膏，「雖然可以感覺一擦就好」，但停藥後可能產生戒斷症狀，皮膚不僅變得更敏感、泛紅，甚至出現更多的丘疹和膿皰。

一般而言，初期泛紅可塗抹Metronidazole藥膏，搔癢脫屑問題可擦非類固醇的免疫調節劑來改善，如果皮膚裡的蠕形蟎蟲過度增生，則建議使用新型雙效去蟎蟲乳膏，達到殺蟲、抗發炎的效果。除此之外，平時應盡可能降低身心壓力、維持良好作息和極簡保養，且避免容易引發玫瑰斑的敏感因子，如辛辣刺激的食物、菸酒，或長時間處於高溫環境等，再配合醫師醫囑，都能得到不錯的改善。

／／／ 許哲豪醫師分享，臨床有許多患者初期來就診時都是相當沒有自信的，可見玫瑰斑對於心理層面影響相當大！根據國際性酒糟協會針對超過800名玫瑰斑患者進行的一項調查，83%膚況穩定、或近乎穩定的患者感覺心理健康已經獲得改善，73%的患者認為社交生活恢復正常，63%的患者則表示職涯發展有了平穩的發展。可見玫瑰斑雖然難纏，但只要經過正確判斷、妥善治療，相信都能順利康復，進而提升患者的自信。 ／／／


許哲豪 醫師

經歷：許哲豪皮膚科診所院長｜台灣皮膚科專科醫師｜台灣醫用雷射光電學會理事｜台灣美容醫學會副秘書長｜形體美容外科醫學會理事｜國泰醫學中心皮膚科主治醫師｜台大醫院皮膚部臨床研究醫師｜台北醫學大學醫學系臨床講師

專長：微整注射｜光電雷射（皮秒雷射、電波拉提、音波拉提、除斑除痣、痘疤治療）｜膚疾病｜皮膚過敏｜青春痘｜皮膚美容抗老治療

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