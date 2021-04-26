Touch Your heart！當妳的私密閨蜜「維密雷射」

【撰文／Nina；攝影／吉米攝影工作室；本文感謝黃文助、余明螢醫師提供專業諮詢】

近年來女性對於私密處的保養越來越重視，過往有許多難以啟齒的私密處困擾，像是咳嗽容易漏尿、產後鬆弛、陰部乾燥萎縮等，現在透過專業的雷射技術，能幫助增加私密處的健康、潤澤度及飽滿，不僅改善功能性的問題，還可讓生活品質大幅提升。到底女性在不同年齡階段，會面臨哪些私密處的困擾，和傳統的治療方式相比，現在討論度相當高且新上市的維密雷射又是如何進行？這次特別諮詢專業婦產科黃文助醫師及泌尿科余明螢醫師為大家詳細說明，想要擺脫私密處反覆感染、乾燥、漏尿、缺乏彈性等困擾的女性朋友們，趕快看下去！

女性私密處困擾不只會發生在更年期？！

因為怕肌膚老化會變得暗沉、鬆垂，每天勤勞於臉部塗抹瓶瓶罐罐，但你知道私密處也會面臨老化危機嗎？黃文助醫師說明，女性在不同的年齡階段會遇到不同的陰道私密問題，大致可分成三個時期，第一時期，年輕的女性最常面臨的問題就是陰道感染，伴隨異味、分泌物異常，即使治療後仍會反反覆覆發作。第二時期，懷孕的媽咪，因為懷孕子宮的壓迫所造成的陰道損傷及因產後哺餵母乳，均可能導致尿失禁、陰道萎縮乾澀等問題，嚴重的話會影響日常生活和伴侶間的親密關係。第三時期，進入更年期後，因女性賀爾蒙分泌大幅的減少，陰道會慢慢的萎縮、變得乾燥，更容易伴隨著搔癢困擾，增加私密處感染及漏尿的機率也大幅提高。

私密困擾有苦難言！傳統治療方式受限多

過往在幫助改善常見的私密處困擾，多會以口服藥物、藥膏的方式治療，黃文助醫師說明，年輕女性常見的私密處感染問題為例，陰道塞劑、藥膏都是常見的治療方法，有些人則會搭配服用益生菌，但該如何預防反覆感染才是最重要的。產後婦女若還在餵母乳階段因為不建議用藥，所以對於緩解陰道乾澀、疼痛等問題，較無法立即性的獲得改善。更年期後的女性，面臨的萎縮、乾澀困擾，傳統會透過賀爾蒙類製劑（口服、局部塗抹）、玻尿酸製劑的方式協助改善，但很多人還是會在意吃了會不會有致癌風險以及效果維持度不佳。

大幅縮短恢復期才符合現代女性需求

顛覆傳統的治療方式，現在透過先進的陰道雷射，幫助解決女性私密處乾澀、缺乏彈性、漏尿等問題。余明螢醫師表示，現在受到關注且新上市的「維密雷射」其治療的原理是作用於陰道的粘膜及上皮組織，刺激膠原蛋白新生，使組織再生並恢復到更健康的狀態，還能改善陰道內部的環境。療程無須麻醉，治療的過程只會覺得有溫熱感，有些人可能會有麻麻癢癢的感覺，每次治療時間約6分鐘，建議完整的療程要進行3～6次，因每個人私密處老化的程度及問題嚴重度不同，實際的次數須由專業醫師評估，每次治療間隔4～8週，若症狀改善後，建議每半年可以回診當定期保養，維持私密處健康輕鬆簡單，文獻顯示，單次完整療程後可以維持長達18個月。

專業醫師解密 維密雷射是大部分女性的好閨蜜

私密處還沒出現老化時，應該不需要特別保養吧？黃文助醫師說明，不同年齡層的女性，私密處的保養都相當重要！「維密雷射」除了治療外，也有保養的效用，針對25～30歲的年輕女性，可以透過維密雷射保持陰道健康，避免反覆感染發生。而對於產後的女性，維密雷射則有助於刺激膠原蛋白新生，達到恢復陰道健康的功效，進而也可緩解哺乳而導致陰道乾澀的情形。對於處於停經階段的女性，維密雷射則能改善停經後陰道萎縮所造成的乾澀搔癢，並減少泌尿道反覆感染與輕度到中度應力性尿失禁的困擾。治療前須與專業的醫師溝通討論，依照個人的狀況及需求，擬定適合的治療方案。

治療後無縫接軌正常生活

余明螢醫師提醒，療程後可能會出現短暫的乾癢、紅腫現象，可以使用陰道保濕凝膠幫助舒緩，也可以搭配醫師開立的私密處藥膏幫助外陰部止癢，特別要注意療程後72小時內要避免性行為，一週後避免同房、泡澡或劇烈運動。

正視私密處健康重要性，提升生活品質

隨著醫學技術的發達與普及，確實造福了相當多受到私密處困擾的女性，幫助改善陰道彈性、乾澀等問題，余明螢醫師還是要特別提醒，除了更年期婦女外，其實不同年齡的女性日常都應該要多留意自己私密處的健康，現在全世界女力趨勢風行，重視自己私密處的健康早就不是難以開口的議題。如果私密處的問題已經對生活造成困擾不便，就應該要盡快找專業醫師治療，千萬不要羞於啟齒，拖延問題變得嚴重才來處理，或亂聽信偏方使用來路不明的藥物。有了健康的私密處，才能享有好的生活品質！





黃文助 醫師

學經歷：馬偕紀念醫院婦產部婦女泌尿科主治醫師｜馬偕紀念醫院婦產部住院醫師｜中國醫藥學大學畢業｜教育部部定講師｜台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會專科醫師｜馬偕醫護管理專科學校兼任講師

專長：一般婦產科｜婦女尿失禁｜骨盆腔脫垂｜頻尿









余明螢 醫師

學經歷：台中艾芙蘿診所院長｜泌尿科專科醫師｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜DEKA蒙娜麗莎原廠訓練認證醫師｜婦女泌尿專家認證醫師｜ECAMS歐洲美容外科學院訓練認證醫師｜ICSG國際私密美型整型醫學會會員

專長：私密處療程｜電音波｜皮秒｜除毛｜微整注射