國際影后葛妮絲派特洛 鼓勵女性活出屬於自己的美麗

【撰文／Nina】

因飾演漫威電影「小辣椒」全球走紅的葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow），年紀輕輕就拿下奧斯卡影后，更曾被《People》雜誌評為世界最美的女人，年齡逼近50的她，即使經過歲月的洗禮，依然閃耀著自信光彩，完美的身材和凍齡的外貌，也一直是大家所關注的焦點！

努力保存青春！享受人生最美好的階段

在漫威電影中以俏秘書「小辣椒」一角深得全球影迷喜愛，奧斯卡影后葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow）集美貌、智慧、勇氣並重，不論是螢光幕前，還是私底下的她都備受關注。儘管已年近50歲、兩個孩子的媽，但肌膚狀態依舊凍齡，身材也超火辣，讓人好羨慕，私底下的葛妮絲．派特洛可是非常自律，在IG上經常能看到她分享各種健身的照片，飲食更是嚴格控制糖份、澱粉、肉品的攝取，長期堅持吃營養的健康食物，此外，從小就不愛化妝，崇尚素顏的她，也很樂於嘗試各種美容新產品，可說是美魔女的經典代表人物。

鼓勵女性自由自主 斜槓人生活出自信光采

葛妮絲．派特洛不僅是位傑出的女演員，年輕時就奪下奧斯卡兼艾美獎影后，又身兼作家及企業家，近年來積極的推廣健康與美好的生活。現今大多數的女性，在生活中總是扮演著各種斜槓身份，但卻往往把照顧自己擺在最後，同樣身為斜槓女性代表的葛妮絲．派特洛，總是能散發自信、健康從容，對此，她也不吝嗇分享自己的美麗哲學，鼓勵女性應該自由自主，無拘無束地追尋令自己身心愉悅的美麗，以自身的經驗希望能號召更多的女性響應，學著開始將自我保養放在首位，把更多的時間放在自己身上。

首度攜手醫美品牌合作！鼓勵女性為美麗自主

從不忌諱談論年齡話題的葛妮絲．派特洛，她崇尚自然與健康的生活準則，也帶領大批粉絲追求「自然保養」的風潮，不避諱談論年齡的她分享：『愛美是女性的天性，隨著年紀漸長，我們都希望盡可能優雅、輕鬆地追尋令自己身心愉悅的美麗。」因此，她從不排斥透過醫美療程展現更自信的自己，首度破天荒代言醫美品牌，而隨著保養型醫美的普及化，消費者對於微整型的接受度越來越高，在療程的選擇上，除了講究成效，產品成分是否健康、自然更是關鍵。

葛妮絲．派特洛希望透過自身經驗鼓勵消費者，勇於面對真實的自己，擁抱對於美麗渴望的同時，將「健康」放在首位，選擇獲得美國FDA認證，經科學與數據證明「純淨」、「自然」的醫美療程。相信很多人和葛妮絲．派特洛一樣，接觸醫美療程並不代表希望自己看起來變成另個模樣，而是期盼透過年輕的外貌，能夠反映充滿活力的內在美。秉持「少即是多」的理念，強調身體不應該攝取多餘或不必要的成分，在接觸任何新的產品前，葛妮絲．派特洛總是會花心思去做功課，充分瞭解商品的特性及功效，確保施打進去的產品對身體無害。

2021年醫美新趨勢：「自然美麗、成就自信」

疫情所造成的影響從2020年延續至今，隨著人們在家和看螢幕的時間越來越長，促使人們面對自己，思考什麼對自己最好，更能展現自信。莫氏亞太有限公司總裁Lawrence Siow表示：『很榮幸能夠在這個疫情改變大家生活的時代，持續透過品牌價值支持消費者對於美的追求；作為美感的領導者，我們將持續在亞太區貫徹企業承諾，幫助世界各地的消費者感受、活出最真實和有自信的自己！」

莫氏醫美在新的一年也蓄勢待發，為亞太地區的消費者帶來新的宣言：「自然美麗，成就自信(Confidence to be)」，希望透過經臨床證實的全面性產品與療程，實現消費者想像中的自我，感受到最自信與真實的狀態，一起自然美麗，成就自信！

關於Merz Aesthetics®

莫氏醫美Merz Aesthetics®總部位於美國北卡羅萊納州的羅里，在全球有32個據點。莫氏醫美Merz Aesthetics®隸屬莫氏集團，集團在1908年於德國漢堡成立，是個醫美事業體，長期協助醫療專業人士、客戶、員工培養自信，並落實在日常生活。莫氏醫美的目標是幫助世界各地的消費者看到、感受、活出各自認為最好的自己。莫氏醫美的產品組合包含注射劑、器材及護膚療程，為符合客戶需求，產品療效皆經過臨床證實。