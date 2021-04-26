快訊

台灣下一個長照十年，如何重建與外籍看護的關係？

重返27字頭！新台幣收27.959元 創近24年新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「極速超皮秒」打造美肌 讓你幻化春之女神

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝陳昱璁醫師提供專業諮詢】

年齡漸長，再好的粉底都遮不住你臉上的瑕疵嗎？只要選擇極速超皮秒，就能順利告別色素沈澱，為自己的打造柔嫩細滑的美人肌！

美人肌應該要有哪些特點？

好不容易度過了寒冬，又得開始面臨日夜溫差大的春季，這時候肌膚特別容易過敏、脫皮、乾燥，想要擁有桃花般嬌豔的美人肌，特別需要好好地呵護。理想的春天美人肌，應該要具備高度的保濕力、修復力，不易形成斑點，也不讓膠原蛋白輕易流失，因此基礎保養應該特別強調保濕、鎖水，加上合適的醫美療程，才能擁有健康美麗的肌膚，上妝時也更加服貼。

極速超皮秒雷射有哪些優勢？

「皮秒」是一種時間單位，雷射擊發時間由一般傳統雷射的奈秒（nanosecond）縮短到皮秒（picosecond）單位，其作用原理是透過短脈衝（300ps）使瞬間能量增強，達成高穩定度的「光震波效應」，藉以破壞肌膚中的色素。極速超皮秒雷射能夠去除淺層斑、深層斑、肝斑等斑點困擾，也可用於去除刺青、縮小毛孔、改善痘疤、均勻膚色、提升膚質，打造光滑無瑕的美人肌。有別於單傳統雷射，極速超皮秒雷射的瞬間能量更強，停留在肌膚上的時間卻更短，所以不易造成熱傷害，發生反黑、紅腫、出血、結痂的機率也更低，可以說是一種舒適、無痛、恢復期更短的療程選擇。

如何安排療程呢？

極速超皮秒雷射的脈衝時間極短、速度快、能量高，單次治療就能看見明顯效果，一般表皮色素斑點通常僅需1～2次療程即可有效淡化，深層斑、彩色刺青則需要多次治療，每次療程間隔約4～8週，依照個人的膚況和需求而有差異，須由專業醫師進行評估。

每次極速超皮秒雷射施打完成後，肌膚會出現3～5天的暫時性乾燥，此階段必須特別加強保濕工作，讓肌膚獲得完整修復。一週內應避免去角質、換膚，期間要加強防曬、減少日光直接曝曬，亦可搭配修復性的保養品，才能打造柔滑白皙的春天美肌喔！


陳昱璁 醫師

學經歷：東妍診所副院長｜衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師｜台大醫院皮膚科受訓｜中國醫藥大學附設整形外科受訓｜嘉義長庚醫院整形外科、美容中心研究員｜哈佛大學麻省總醫院臨床實習｜康健雜誌專欄作家｜三立新聞網專欄作家｜醫師國家考試參考用書作者｜台北醫學大學公共衛生博士候選人｜<小明星大跟班>來賓醫師｜<健康好生活>來賓醫師

專長：微整形填充注射｜光電雷射｜電音波拉提｜埋線拉皮｜雙眼皮眼袋整形手術｜微波狐臭治療｜一般皮膚科｜落髮治療

【更多精采內容請見《醫美時尚110年4月號》】

延伸閱讀

黃奇咸喊話 建立生態圈

女神安心亞降臨「愛琴海」 感謝600組客戶肯定 近百萬豪禮送

獨／沒帶過男人回家！隱乳女神拋不婚不生震撼彈

趙露思《長歌行》熱度不輸迪麗熱巴！初戀美顏、無暇美肌惹人羨，素顏化身美妝博主公開保養祕訣

相關新聞

響應「國際酒糟月」皮膚科醫師傳遞正面能量

玫瑰斑是一種慢性反覆發作的皮膚病，最大病徵是臉部肌膚有暫時性或持續性的泛紅，部分合併丘疹、膿皰，也可能讓肌膚產生乾燥、毛孔粗大等現象，嚴重時還會有燒灼或刺痛感，雖然不會致命，長期下來讓患者苦不堪言。

Touch Your heart！當妳的私密閨蜜「維密雷射」

近年來女性對於私密處的保養越來越重視，過往有許多難以啟齒的私密處困擾，像是咳嗽容易漏尿、產後鬆弛、陰部乾燥萎縮等，現在透過專業的雷射技術，能幫助增加私密處的健康、潤澤度及飽滿，不僅改善功能性的問題，還可讓生活品質大幅提升。到底女性在不同年齡階段，會面臨哪些私密處的困擾，和傳統的治療方式相比，現在討論度相當高且新上市的維密雷射又是如何進行？這次特別諮詢專業婦產科黃文助醫師及泌尿科余明螢醫師為大家詳細說明，想要擺脫私密處反覆感染、乾燥、漏尿、缺乏彈性等困擾的女性朋友們，趕快看下去！

國際影后葛妮絲派特洛 鼓勵女性活出屬於自己的美麗

因飾演漫威電影「小辣椒」全球走紅的葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow），年紀輕輕就拿下奧斯卡影后，更曾被《People》雜誌評為世界最美的女人，年齡逼近50的她，即使經過歲月的洗禮，依然閃耀著自信光彩，完美的身材和凍齡的外貌，也一直是大家所關注的焦點！

「極速超皮秒」打造美肌 讓你幻化春之女神

年齡漸長，再好的粉底都遮不住你臉上的瑕疵嗎？只要選擇極速超皮秒，就能順利告別色素沈澱，為自己的打造柔嫩細滑的美人肌！

「聚雙旋乳酸」讓你化身百變精靈

膠原蛋白流失，讓你的臉蛋失去彈性與光彩嗎？選擇「聚雙旋乳酸」注入肌底，就可以能促進皮膚膠原蛋白增生，化身為青春美麗的百變精靈喔！

打造纖細小腿、優雅美人肩 就交給肉毒桿菌素

每個女孩都渴望擁有窈窕的曼妙身材，但無論怎麼努力，總還是會有幾個部位不夠滿意。想要纖細小腿、優雅美人肩的妳，不妨考慮肉毒桿菌素吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。