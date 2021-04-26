「極速超皮秒」打造美肌 讓你幻化春之女神

【採訪撰文／Miki；本文感謝陳昱璁醫師提供專業諮詢】

年齡漸長，再好的粉底都遮不住你臉上的瑕疵嗎？只要選擇極速超皮秒，就能順利告別色素沈澱，為自己的打造柔嫩細滑的美人肌！

美人肌應該要有哪些特點？

好不容易度過了寒冬，又得開始面臨日夜溫差大的春季，這時候肌膚特別容易過敏、脫皮、乾燥，想要擁有桃花般嬌豔的美人肌，特別需要好好地呵護。理想的春天美人肌，應該要具備高度的保濕力、修復力，不易形成斑點，也不讓膠原蛋白輕易流失，因此基礎保養應該特別強調保濕、鎖水，加上合適的醫美療程，才能擁有健康美麗的肌膚，上妝時也更加服貼。

極速超皮秒雷射有哪些優勢？

「皮秒」是一種時間單位，雷射擊發時間由一般傳統雷射的奈秒（nanosecond）縮短到皮秒（picosecond）單位，其作用原理是透過短脈衝（300ps）使瞬間能量增強，達成高穩定度的「光震波效應」，藉以破壞肌膚中的色素。極速超皮秒雷射能夠去除淺層斑、深層斑、肝斑等斑點困擾，也可用於去除刺青、縮小毛孔、改善痘疤、均勻膚色、提升膚質，打造光滑無瑕的美人肌。有別於單傳統雷射，極速超皮秒雷射的瞬間能量更強，停留在肌膚上的時間卻更短，所以不易造成熱傷害，發生反黑、紅腫、出血、結痂的機率也更低，可以說是一種舒適、無痛、恢復期更短的療程選擇。

如何安排療程呢？

極速超皮秒雷射的脈衝時間極短、速度快、能量高，單次治療就能看見明顯效果，一般表皮色素斑點通常僅需1～2次療程即可有效淡化，深層斑、彩色刺青則需要多次治療，每次療程間隔約4～8週，依照個人的膚況和需求而有差異，須由專業醫師進行評估。

每次極速超皮秒雷射施打完成後，肌膚會出現3～5天的暫時性乾燥，此階段必須特別加強保濕工作，讓肌膚獲得完整修復。一週內應避免去角質、換膚，期間要加強防曬、減少日光直接曝曬，亦可搭配修復性的保養品，才能打造柔滑白皙的春天美肌喔！





陳昱璁 醫師

學經歷：東妍診所副院長｜衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師｜台大醫院皮膚科受訓｜中國醫藥大學附設整形外科受訓｜嘉義長庚醫院整形外科、美容中心研究員｜哈佛大學麻省總醫院臨床實習｜康健雜誌專欄作家｜三立新聞網專欄作家｜醫師國家考試參考用書作者｜台北醫學大學公共衛生博士候選人｜<小明星大跟班>來賓醫師｜<健康好生活>來賓醫師

專長：微整形填充注射｜光電雷射｜電音波拉提｜埋線拉皮｜雙眼皮眼袋整形手術｜微波狐臭治療｜一般皮膚科｜落髮治療