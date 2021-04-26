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「聚雙旋乳酸」讓你化身百變精靈

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝古恬音醫師提供專業諮詢】

膠原蛋白流失，讓你的臉蛋失去彈性與光彩嗎？選擇「聚雙旋乳酸」注入肌底，就可以能促進皮膚膠原蛋白增生，化身為青春美麗的百變精靈喔！

什麼是聚雙旋乳酸？

聚雙旋乳酸是一種泡製型的填充劑，可在療程10～30分鐘前現泡、現溶、現打，主要成分為DLLA聚雙旋乳酸（聚左旋＋右旋乳酸），具備生物降解性，基本上全臉都可以注射，最大優勢是能夠稀釋成不同的濃度，施打在合適的部位。較濃的溶液可集中用於法令紋、蘋果肌，使體積獲得立即填充，較稀的溶液可用於打底及細部精雕，持續、漸進式地誘導膠原蛋白增生，進一步撫平細紋、改善膚質，使臉蛋顯得柔嫩、細緻。

效果可維持多久？特別適合哪些族群？

每個人的體質、膚況、生活習慣都不同，效果自然有所差異，不過一般整體療程可安排3～4次，每次注射療程可間隔4～6週，施打效果在3～6個月後效果最為顯著，約可持續長達25個月。每次施打完成後，注射部位可能出現輕微紅腫、瘀青現象，只要適度冰敷，就可在數小時內改善。這項療程特別適合臉部削瘦的消費者，針對夫妻宮、蘋果肌、法令紋等部位的凹陷，可以一次治療較大範圍；若臉部膠原蛋白流失嚴重，使得肌膚失去彈性、顯得鬆弛且細紋，也很適合施打聚雙旋乳酸。

療程該如何安排呢？

一般而言，療程的安排取決於消費者的肌膚條件、個人期望，施打量則端看整體臉部膠原蛋白的流失程度，經過詳細的評估與溝通後，才能設計出最適合的客製化療程。為了確保效果，術後必須確實做好防曬、保濕工作，維持正常作息，杜絕菸酒，才可延緩膠原蛋白的流失速度。除了施打聚雙旋乳酸之外，亦可同時搭配音波、電波等光電儀器幫助肌膚緊實，達到相輔相成的效果。

／／／想要變美，也要顧及安全！無論進行哪種療程，建議讀者都要在術前與醫師充分溝通，並選擇通過相關衛生單位認證的產品，才能確保針劑品質，讓自己安心變美喔！／／／


古恬音 醫師

學經歷：竹北維格醫美診所主治醫師｜台灣大學醫學系醫學士｜台大醫院外科訓練醫師

專長：青春痘與痘疤｜疤痕治療｜皮秒雷射｜Thermage電波拉皮｜Ulthera音波拉提｜複合式埋線療程｜玻尿酸｜肉毒桿菌

【更多精采內容請見《醫美時尚110年4月號》】

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