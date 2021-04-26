打造纖細小腿、優雅美人肩 就交給肉毒桿菌素

【採訪撰文／Miki；本文感謝郭彥妤醫師提供專業諮詢】

每個女孩都渴望擁有窈窕的曼妙身材，但無論怎麼努力，總還是會有幾個部位不夠滿意。想要纖細小腿、優雅美人肩的妳，不妨考慮肉毒桿菌素吧！

粗手臂、厚肩膀、壯小腿，真的無解嗎？

炎炎夏日來臨，掰掰袖、水牛肩、蘿蔔腿成為女孩們的頭號勁敵。探究其形成原因，掰掰袖有不少比例是由脂肪堆積而成，粗壯的肩膀、小腿則多是因為肌肉過於發達肥厚，導致外觀上特別突出。這時，只要在粗壯的部位施打「肉毒桿菌素」，便可有效阻斷運動神經與肌肉間的傳導，使肌肉放鬆、縮小，打造出纖細的四肢及模特兒的「直角肩」。由於個人身體條件不盡相同，在實際操作前，必須先經過醫師的詳細評估，確認是否只需要肉毒桿菌素，或必須輔以消脂針來合併治療，才能制訂出真正適合自己的客製化療程。

該如何安排療程？

〈1〉水牛肩、圓肩：

一般會在雙側斜方肌的位置注射約100單位的肉毒桿菌素，注射後當天可輕揉按摩局部，使肉毒均勻擴散，待3～4週後，肩部線條即會逐漸改善。此外，平時感覺肩頸僵硬、痠痛的電腦3C族群，也能藉此放鬆肩頸肌肉，讓緊繃感獲得舒緩。

〈2〉蘿蔔腿：

一般會在雙邊小腿的內側、外側腓腸肌注射約100～200單位的肉毒桿菌素，約3～4週後，即可看見小腿變得較為纖細。

以上注射部位皆屬大肌群區塊，注射效果約可持續半年，建議可於第一次術後1～2個月時回診，由醫師評估成效，再決定是否需要再次安排注射。

術後該如何保養，才能常保纖細呢？

注射肉毒桿菌素後，一週內應避免劇烈運動或熱敷、泡湯，平時的生活習慣、保養方式也是影響成效及持久度的關鍵。肩膀過於厚實，通常起因於低頭使用電腦、滑手機，長時間讓身體處於駝背、前傾的姿勢，無形中就容易讓肩膀肌肉變得發達。因此，建議平時應避免久坐，工作一段時間後，就要起身做一些開肩、擴胸、夾背等伸展運動，並盡量少背過重、背帶較細的包包，都有助於放鬆肩膀肌群。若想杜絕蘿蔔腿的形成，則應減少穿高跟鞋走路的頻率，也要調整走路、爬樓梯的方式，避免以腳尖著地或時常墊腳，平時多讓小腿拉筋，也可以舒緩緊繃的肌肉喔！





郭彥妤 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所醫師｜高雄醫學大學醫學系｜台南奇美醫院醫師｜高雄長庚紀念醫院醫師｜微整形美容醫學專科醫師

專長：除毛雷射｜皮秒雷射｜除痣／除斑／除刺青／飛梭｜微波止汗｜私密處緊實雷射｜音波｜電波拉皮｜肉毒桿菌｜玻尿酸｜舒顏萃｜埋線拉提