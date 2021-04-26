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醫美級午休美容 找回肌膚水嫩透亮

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Miki；本文感謝余明螢醫師提供專業諮詢】

天氣逐漸炎熱，不但特別容易曬黑，還會造成膚色暗沉，該怎麼辦才好？能選擇非侵入式的美肌療程「海菲秀」，利用上班午休時間，短短一小就能達到深層清潔，使肌膚散發明亮光采喔！

什麼是海菲秀？

海菲秀（俗稱水飛梭、水皮秒）不同於傳統做臉，是一種非侵入、無傷口、無痛感的煥膚美容療程，它有三種特殊設計的專利探頭，利用渦旋注入技術為肌膚來一場深層大掃除，同時又能為肌膚補充保養精華，只要利用短短的一小時就可完成，可說是一種輕鬆、省時的「午休美容術」。

適合用於哪些肌膚問題？

海菲秀適用於男女各種膚質，三種探頭各司其職，包含溫和去除老廢角質的藍色探頭、深層吸附毛孔髒污的藍綠色探頭，以及注入潤澤美膚精華的透明探頭，只要簡單三個步驟，就能達到全面性的美容，使肌膚散發健康、明亮的光采。更讓人驚喜的是，海菲秀施打在臉部時，包含細緻的眼周、唇部都能一併呵護，還可以用於頭皮養護，為頭皮掃去多餘老廢角質，使養分更容易直達髮根，進一步保養我們的秀髮。

施作時間多久？會有哪些效果？

每一次海菲秀療程只要短短30～60分鐘，結束後就立即有感，不僅發現肌膚變得保水透亮、緊緻彈潤，細紋也明顯淡化、色素沈澱獲得改善，還可提升纖維母細胞密度和肌膚抗氧化力，進而讓膚質明顯提升。如此清涼消暑、不傷肌膚的療程，可以每個月進行一次，藉以打造健康肌底，杜絕惱人的細紋、粉刺、痘痘，更告別粗大毛孔、暗沉膚色，每次都讓自己感覺煥然一新！

／／／除了固定的清潔、保養，建議讀者也要從生活習慣著手，確實做好防曬、保濕等工作，才能打造光潤無瑕、令人稱羨的好膚質喔！／／／


余明螢 醫師

學經歷：女性泌尿科專科醫師｜中國醫藥大學中醫系畢業｜中國醫藥大學附設醫院泌尿科住院醫師｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜李綜合醫院泌尿科主治醫師｜中華民國泌尿科專科醫師｜亞太美容外科醫學會監事｜亞太美容外科醫學會專科醫師

專長：男性私密處治療：性功能障礙、增大手術｜女性私密處治療：緊實雷射手術｜醫學美容治療：雷射、脈衝光、肉毒注射及微整型

【更多精采內容請見《醫美時尚110年4月號》】

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