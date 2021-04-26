宋米秦自然澎潤的秘密「聚雙旋乳酸」

【撰文／Evelyn；本文感謝彭賢禮、許乃仁、廖苑利、林上立、羅峙錕、戴育慈、曾繁聞、朱芃年、陳啓傑醫師提供專業諮詢】

韓國女生相當重視肌膚的透亮感，也因此韓妞的皮膚都特別白皙，而來自韓國的的宋米秦對於保養可不馬虎，那白皙又水潤的肌膚堪比少女，再加上澎潤的臉頰，給人一種青春的氛圍，育兒的疲憊，從未在她臉上留下痕跡，在家庭與工作都必須兼顧的情況下，忙碌的宋米秦是如何將肌膚維持在最好的狀態呢？

百變身份 突破自我

外型相當亮眼的宋米秦，在台灣演藝圈耕耘已十多年，甫出道時就受到許多人喜愛，婚後，除了「妻子」、「明星」的身份，更大開複合式店面，並找設計師合作自創「Seivson」時尚服飾品牌，還曾登上台北時裝周壓軸大秀，儼然多了「商人」的頭銜。

在2018時誕下可愛的女兒Ellie便將重心轉往家庭，非常享受育兒的過程，樂當「媽媽」這個角色，近期更是將來自韓國的童裝品牌「Jelly Mallow」引進台灣，並開設快閃店，從消費者躍身為代理商。宋米秦從小就是一個知道如何立定目標的人，並會朝著夢想去努力實踐，便隻身來到台灣打拼，就是為了要實現她的夢想，也因此無論賦予她什麼身份，她都全力以赴的去達成，這也反映在她的自我管理態度，身材、肌膚保養也絕對是卯足全力的呵護，也因此來自韓國的「聚雙旋乳酸」和宋米秦專業的形象態度以及完美的肌膚狀態相當吻合，特別成為形象代言人。

勤勞保養才能維持美肌

宋米秦在保養上可是下足了工夫，她從很小的時候就有保濕的觀念，所以在保養方面首重保濕，平時最常做的保養就是敷面膜，從濕敷、敷膜到厚敷乳霜通通都是她的囊中之物，也會自製天然面膜使用，平時上妝前也會先用化妝水濕敷，讓妝感更服貼，除此之外，她也會使用洗米水洗臉喔！洗米水性質溫和不刺激，也有保濕效果，外在要保養，體內也要保養，由於水、麥茶是韓國女生生活中必備飲品，因此她也養成每天大量喝水和無糖茶的習慣，有時也會服用韓國的保健食品，或是自己煲濟州島獨有的海帶海膽湯補身，她進一步分享在韓國時會到汗蒸幕讓自己大量流汗，在台灣雖然沒有汗蒸幕，但會利用泡澡達到流汗效果。

找回青春就靠「聚雙旋乳酸」

隨著結婚和孩子出生以及副業越來越多，家庭與工作要兼顧，真的非常的忙碌，宋米秦無奈的說：『我又是偏瘦的體型，有時候一累，臉看起來會有些憔悴、疲累，感覺很沒精神，其實讓我很困擾，這些靠保養品是無法補強的。』也因此她嘗試了風靡亞洲的「聚雙旋乳酸」，醫師針對她所在意的部位，額頭、淚溝、臉頰、法令紋這些位置做施打，大概兩個禮拜左右就有自然澎潤的感覺，而且膚質變得很好，還能溫和地刺激膠原蛋白，膠原蛋白充足了，就會給人一種青春的感覺，幾乎沒有什麼恢復期，對於常常需要上鏡頭的宋米秦來說是一項非常大的優勢，她分享：『我回家也沒有特別的按摩，因為「聚雙旋乳酸」這個成分很穩定，新生出來的膠原蛋白也是自身的，所以很柔軟不僵硬，我跟身邊的人都說，這是一種很適合懶人、大忙人的保養。』

由於是施打在體內的療程，所以她非常在意安全治療和品質，會認明台灣限定版包裝，特別叮嚀大眾，在施打前也要確認產品是完整未拆封的，外盒上面會有QR code的防偽標籤，掃描一下就能確認是原廠的正貨，接下來就可以安心地變美，『覺得好像回到剛出道的樣子呢！』宋米秦非常開心的說著。

膠原蛋白含量 決定你的老化程度

彭賢禮醫師表示，老化的成因很多，有一大的部分就是「膠原蛋白含量」，因為隨著年齡增加，膠原蛋白會流失的越快，這也就是為什麼小嬰兒的肌膚總是看起來澎潤飽滿，而老人家的肌膚則是呈現乾扁與紋路，而當膠原蛋白流失後就會開始出現紋路、凹陷、鬆弛等問題，看起來不僅憔悴又顯老！許乃仁醫師補充，膠原蛋白流失量會隨著年紀增加、流失的越快，可能流失的速度比補充的速度還要快，而且藉由食補或是健康食品的補充，效果其實有限。所以從年輕時就應該要儲存膠原蛋白，為將來預做準備，而且年輕的膠原蛋白也較健康有活力，及早保養絕對不吃虧。

想要留住膠原蛋白，能怎麼做呢？

廖苑利醫師建議，可以利用施打膠原蛋白增生劑來刺激自體的膠原蛋白增生，進而改善臉部常見的老化問題，而膠原蛋白增生劑有別於一般玻尿酸填充劑，它具備「持續效果」，玻尿酸施打入體內會隨著時間逐漸被代謝，想要維持效果就必須定期補打；但膠原蛋白增生劑在施打後，還能持續刺激自體膠原蛋白增生，故維持時間較長、效果也比玻尿酸持久。

林上立醫師說明，目前市面上常見的膠原蛋白增生劑內含有聚左旋乳酸（Poly-L-lactic acid，簡稱PLLA）、聚雙旋乳酸（Poly-D,L-Lactic Acid，簡稱PDLLA）、聚己內酯（Polycaprolactone，簡稱PCL）或氫氧磷灰石鈣(Calcium hydroxyapatite，簡稱CaHA)微晶球等成分，雖然每種成分都能刺激我們肌膚的膠原蛋白生長，但是每支針的材質本身、使用部位及效果都有非常大的不同，建議一定要與醫師討論過後，確認自身狀況及需求，選擇適合自己的材質，才會有滿意的治療效果。

來自韓國的新型成分「聚雙旋乳酸」

戴育慈醫師表示，「聚乳酸」成分是利用從玉米和馬鈴薯等100%可再生資源中提取而合成的熱塑性高分子材料，在醫療界已使用多年，並長期使用於醫療的多個領域，像是心臟支架、骨科醫材物、手術縫線、藥物載體等，是經美國FDA認證無毒性的安全成分，能夠被完全生物降解，其降解過程會隨著時間的推移，在體內逐漸分解成乳酸和糖原之後，再通過體內代謝作用，最終分解為水和二氧化碳的形態排出體外，所以具有安全性，而聚乳酸呈現的型態又可分成左旋、右旋和雙旋，各自在醫療上的用途不盡相同。

新型態的膠原蛋白增生劑「聚雙旋乳酸」，是專為亞洲人設計的膠原蛋白增生劑，在韓國推出後，受到許多藝人名媛喜愛。羅峙錕醫師指出，「聚雙旋乳酸」經實驗分析效果可持續一年半，能夠長效性且持續性的促進自體膠原蛋白，進而改善臉部凹陷、皺紋等老化問題，讓肌膚擁有自然的年輕豐潤感。曾繁聞醫師補充說明，「聚雙旋乳酸」來自韓國，是一種新型態的聚『雙旋』乳酸（聚左旋+聚右旋），擁有韓國特殊研發的「多孔性微球體」技術，施打後不會有體積快速消失的情況，並可吸引纖維母細胞至球體內部居住、生長，可當作肌膚天然的支架，之後會漸漸長出更多屬於自己的膠原蛋白，外觀看起來更會自然且觸感柔軟。朱芃年醫師提到，「聚雙旋乳酸」，只須於施打前用無菌水泡製30分鐘，相較於過往的單旋類乳酸泡製時間較短，特殊的「速溶技術」在使用上更加便利也更安全，更值得一提的是，還能依照泡製不同的濃度來施打在不同的部位，一般稀釋適合用於改善膚質或施打於凹陷處，讓整體線條變得更加飽滿，而高濃度的泡製能當作填充劑，使用上相當多元。

「聚雙旋乳酸」8大特色

〈1〉新生皮膚柔軟，自然宛如天生

〈2〉多次注射治療，皮膚也不會硬

〈3〉術後可以不需要按摩

〈4〉可完全被人體吸收分解代謝

〈5〉立即有感，術後2週效果開始呈現

〈6〉漸進式長效24個月

〈7〉副作用比率低，不容易產生結節

〈8〉百變客製化濃度調整，符合不同類型的治療需求

「聚雙旋乳酸」能改善那些問題？

陳啓傑醫師表示，「聚雙旋乳酸」可填補臉部凹陷和皺摺部位，能夠使全臉肌膚恢復澎潤，因為能刺激自體膠原蛋白，所以還能夠改善膚質，像是毛孔、提亮、緊緻，因此除了讓臉部看起來澎潤，膚質也更柔嫩、亮白。為達到最佳的治療效果，一個較完整的建議療程約分成3次進行，每次間隔4～6週，實際狀況因人而異，它是以自然漸進的方式呈現效果，膠原蛋白的增生需要一段時間，每次療程完成後平均4～6週後逐漸呈現效果，填補的凹陷處可以獲得改善，且非常自然，不用擔心出現僵硬的塑膠臉。

術後小叮嚀

治療後初期可能會出現腫脹、發紅，甚至瘀青等現象，這都是正常狀況，通常只會維持數小時至一周左右，只要在治療部位適當冰敷，可減緩不適感。治療部位應避免過度曝曬、按摩，或至高溫場所（如溫泉或三溫暖等），要保持正常生活作息、避免抽菸喝酒。特別提醒，若有免疫功能疾病、計畫懷孕、懷孕中及哺乳中的婦女皆不適合施打。