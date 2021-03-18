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愛美新選擇！美國FDA認證「韓國肉毒」

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Nina；本文感謝蘇承偉醫師提供專業諮詢】

近期有款在2019年就取得美國FDA認證的「韓國肉毒」（在韓國被稱為彩虹肉毒），今年在台灣也正式批准合法上市，未來將造福更多愛美需求者。到底，肉毒桿菌的歷史及現今的發展走向為何，一起來聽聽專業醫師的分享！

肉毒桿菌注射發展起源

肉毒桿菌注射在現今醫美療程是相當普及的，若要追溯其運用在醫美療程上的起源，那是一個非常古老的故事了。蘇承偉醫師分享，在30幾年前加拿大溫哥華的眼科醫師Dr.Jean Carruthers將帶有肉毒桿菌毒素的藥品，緩緩注射至她診所員工Cathy Swann兩眼中心的皮膚裡，一個劃時代而且依目前觀察永遠不會消失的療程就此誕生，當時她的皮膚科醫師先生Dr.Alastair Carruthers還努力在患者臉上注射膠原蛋白除去皺褶效果卻不彰，夫妻倆的餐桌討論竟然變成醫學與美容結合大爆發的起始點。零號患者Swann現今已60來歲，仍記得醫師當時插針的那個畫面，Carruthers從同年1987年開始注射肉毒素除皺到現在70多歲，她臉上依然沒有甚麼紋路，這些傳奇故事放到今日，似乎早已變成醫美醫師的日常。

全球關注度高！肉毒涵蓋治療、經濟層面

韓國的藥廠幾乎每天都在開會，討論著如何將肉毒桿菌素冷凍成乾粉化，加入人類血液的衍生物白蛋白後，再製成不同廠牌肉毒，之後準備在中國及歐亞地區銷售；在美國每天都有華爾街專家緊盯著這些相關的產業鏈，準備炒作中國A股及歐美的醫藥股；至於消費者的日常，則是每天盯著各式各樣的醫美廣告，在下午茶時間討論著哪個朋友跑去除皺、瘦小臉、瘦腿等；而醫師之間的閒聊，大概就是不定時討論有關於肉毒桿菌素期刊論文，像是肉毒可以注射在人體各神奇之處（如肢體、頭皮、膀胱甚至於胃竇等處）。這些都能表示，肉毒已成為市場上不可忽視的產品之一。

愛美者的福音！台灣市場選擇更多樣化

蘇承偉醫師指出，對比中港韓，台灣是各國廠商新進藥品最好的試煉地，不僅仿單內容鉅細靡遺，且擁有漂亮的臨床試驗數據證明產品效果，加上各醫學會系統化的教育課程提升醫師能力，這也是為什麼各國的明星商品都想搶著進入台灣。而在醫美相關注射製制之中，肉毒桿菌素算是最嚴格的產品，所以在台灣取證的難度極高，直至2020年才有新選手加入肉毒戰局，「韓國肉毒」（在韓國被稱為彩虹肉毒）已經在美國FDA、歐洲EMA和台灣TFDA三重認證。

雖然上市時間較它牌肉毒晚，但卻是眾多韓國肉毒品牌中率先獲得多個國際第三方的嚴格認證批准，表示產品安全有效、品質皆受保證，目前已經許多國家都已開始使用，在美國銷售30萬瓶以上、加拿大也超過10萬瓶，相信未來在全世界會一定的佔有率，今年即將在台灣上市，真是令人期待。蘇承偉醫師表示，希望這些經由嚴格標準審視後核准的新藥，能造福更多有需求的求美者，也讓更多的醫療院所，在各方考量下，有更多樣化的選擇！


蘇承偉 醫師

學經歷：承智皮膚科診所院長｜皮膚科專科醫師｜台灣美容皮膚科醫學會理事｜台灣醫用雷射光電醫學會理事｜IMCAS國際醫美抗衰老大師課程講師｜AAAMS美國醫學美容外科協會亞太講師｜各大醫學會、醫美針劑指定講師

專長：皮膚專科｜醫學美容

【更多精采內容請見《醫美時尚110年3月號》】

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