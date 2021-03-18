制霸業界！「双美膠原蛋白」夯什麼？

【撰文／醫美時尚】

不管是消費者或是醫療院所，一聽到『双美膠原蛋白』紛紛豎起大拇指說讚，無論是效果、品質皆獨佔『膠原蛋白』界的鰲頭，更是許多醫師指定的愛用廠牌，到底『双美膠原蛋白』有什麼吸引人的地方呢？讓醫師及双美代言人分析給你聽。

與双美一同成長 讓醫美市場變得更好

李久恆醫師回憶著說：『我從2009年就開始使用，可以說是看著双美一路變化，2009年我是專家陪著膠原蛋白去大陸認證及拓展市場，所以我使用膠原蛋白已經十多年，我敢說我應該是使用最久的醫師了。』

因為微整注射材料日新月異，玻尿酸從2009年到現在已經有各種品牌出現，優秀的品牌會繼續維持、不好的自然就被市場淘汰，一路走來我發現膠原蛋白植入劑越來越強大，醫師使用率和消費者的接受度也越來越高。早期因為材料特性、運送過程沒有好好顧好，讓產品變質客戶施打會有過敏現象等狀況，舉例來說，中國區域相當的大，常會因運送過程有問題使產品變質，品牌又沒有對醫師做正確的教育訓練，導致消費者施打後產生許多不良反應，後續又沒有妥善處理，所以中國區域有許多醫師排斥使用。

但品牌在双美董事林泉源、總經理賴美枝接手後，做了大幅度的調整，僅用三年的時間讓重品重新立足業界，甚至獨占鰲頭。先是將產品改良，且改變儲存和運輸的方式，在冷練儲藏且低溫下運送，整個過程很嚴謹，同時品牌規定醫師在取出後的15分鐘要施打完，才不會使產品變質。因產品獨特且具備相當多特性，必須不斷對醫師進行教育訓練，因此讓越來越多醫師了解膠原蛋白進而使用，只要是注射過的醫師和消費者滿意度都相當高，良性反饋也會增加，同時提升診所業績，產品也就越來越火紅了！双美這幾年多方改變，從產品自身、各個環節、甚至是對使用者教育，先教育醫師，醫師再去教育消費者，就會形成一個良好的循環。

『我說了這麼多双美的好，但其實還是有缺點的，就是產品太紅導致經常缺貨，讓我沒有針劑可以施打』李久恆醫師笑著說。

双美是皮膚抗衰領域 良性成長的模範

林立荃醫師專注在「微創」醫美領域15年以上，他認為每種技術的核心是補充而非填充，也就是透過補充皮膚所需要的元素，來實現各種面部年輕化和延緩老化的效果。因為膠原蛋白（collagen）在人體內是非常重要的主要蛋白質，佔人體蛋白質總量的30%、皮膚中膠原蛋白佔70%以上、真皮中80%以上是膠原蛋白，由此可見膠原蛋白是皮膚所需要，而膠原蛋白植入劑就是一種真正的皮膚營養補充劑，透過外來補充能夠有效延緩肌膚老化。

双美集團經過多年的研發努力，優化升級膠原蛋白注射材料，讓產品具備「安全性、有效、技術、價值」，且將台灣生物科技的成果，成功推向中國大陸和世界多國，林立荃醫師也有幸參與其中許多有關醫療專業方面和微創醫美經驗的分享、教育和推廣。

更藉由双美膠原蛋白，看見台灣區總經理賴美枝、大中華區CEO林鈺庭，和最佳膠原蛻變代言人林明怡在兩岸和國際間的努力付出。双美團隊不斷努力，一直到2018年的「可注射膠原蛋白面部標準化注射操作專家共識」研討會，開始有讓越來越多醫師認同，到目前双美團隊還是持續在兩岸市場上，對各醫療機構進行教育推廣、醫師培訓、專業研討會等，且將治療統一標準，從診斷、計劃、治療、維護等，讓醫師們進行階段性的認證課程，使醫師更了解產品。這一整個過程，最想跟大家分享的感悟是──「我們是在做一件正確的事，也是在做一件很有意義的事，更是在努力給予了微創醫美和皮膚抗衰領域一個良性成長的示範。」

最後，林立荃醫師說：『海納百川，厚德載物。期望双美能繼續對這優質醫材研發使MIT的醫材更加發揚光大，且將膠原蛋白應用在更多對人體健康有益的領域上。』

双美讓醜女孩完美蛻變

看著眼前的「膠原公主－林明怡」，實在是很難想像他以前曾是一名醜女孩兒，2017年開始加入「双美集團」當代言人且協助品牌推廣，早期因為產品不被認同，導致診所拒用、拜訪到處碰壁，介紹產品時有很多人不了解甚至被質疑等，經歷了一段相當艱難的時期。林明怡說：『但經過不斷的努力，改變了這一切，產品成長大家有目共睹！不論是過去、現在還是未來，我會一直持續不斷推廣好的產品，一直堅持做一樣的事情，協助品牌活動參加、積極參與，從被動到主動，最後被肯定，我非常享受且喜歡這樣的過程。』

林明怡笑著說：『18歲前的我真的超醜的！』18歲後就開始注射膠原蛋白植入劑，這幾年一直持續不間斷的施打，慢慢地從毛孔粗大、痘痘肌、膚色不均的醜女孩慢慢蛻變成亮麗的美少女，她的改變是身邊許多人都看的到，她也非常感謝双美的膠原蛋白讓她晉升至美女的行列，施打膠原蛋白植入劑可以補充肌膚所需養分，讓肌膚由內而外變得越來越美，且術後效果非常自然，這是她跟客戶都真實感受到的，除了外在漂亮，林明怡也不斷進修相關提升自身內涵，同時也是双美的培訓講師，與品牌一起進步，才能做到「人美、心美、双美」。

將品牌注入時尚，推出「GF醫療服飾品牌」

林明怡在英國留學時，念的是時尚服裝設計，所以她認為從事醫美行業的醫師除了專業技術，同時也需要把自己打扮的時尚亮麗，才較能吸引顧客。林明怡表示，剛開始接觸中國區域的醫師發現，許多醫師會認為穿著要跟他的職業形象符合，一定要穿的很莊重，所以看起來就缺乏了時尚感和美感。因此，就決定將自己過去所學和醫美領域結合，為醫師們設計穿起來更加時尚且專業的醫療服飾，讓醫師擺脫過去傳統思維，創造更多的不可能！舉例來說，紅色像是「血色」，用在醫療上不吉祥，所以在服裝設計及顏色選擇上，一定要扭轉客戶老舊傳統的想法，林明怡表示：『這時我會跟他們說，我們並不是在做傳統醫療，醫療美容有趣的地方在於日新月異，要有新思維大膽突破，客人才會覺得醫師的審美及技術是最先進的，一開始需要建立彼此信任、耐心溝通，讓他相信我是高美商（BQ）的象徵，我提供的專業建議有助於他的形象提升。』

在規劃設計「GF醫療服飾」時，林明怡細心考量到中國地區的醫師會經常在各個城市培訓、坐診，所以她設計的服裝要更具功能性，選擇有著絕佳的抗皺效果為面料核心，才能讓醫師攜帶方便，節省熨燙時間成本。她說：『設計一定要和客戶的需求融合，才能符合客戶所想要的。』同時，她也提供醫師形象穿搭建議的服務，陪同醫師從購買服裝到設計服裝，如此一來醫師參加活動、講課，讓人覺得年輕時尚感倍增。白袍和手術服是GF醫護系列中，最主要的核心產品，GF專為醫美專業人士所設計，將我的品牌時尚結和客戶的需求，才能展現出最好的作品，未來還會有手術帽、護士服、諮詢師顧問等等醫美行業所需的專業形象服飾。

但，林明怡創立的醫療服裝是客製化的，只有通過『双美TFP醫師培訓認證』層層考驗的高階醫師，才會量身訂做提供此項服務，因此是相當稀有，不是每個醫師都有的喔！「双美紅」的醫療服裝出現在市場，詢問度變高，許多醫師都想要双美提供量身訂製的服務，為了能讓更多醫師可以穿上双美醫療戰袍，所以我們預計在今年6月左右會在大陸天貓線上販售（線上販售為一般常規款，非量身訂製款），請大家敬請期待。