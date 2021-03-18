「頸紋」曝露了妳的年齡

【撰文／陳世棟醫師；整理／編輯部】

隨著大家對於醫美項目的普遍接受，年輕化的各種治療，從聲光電的緊實治療、線雕的提升、凹陷的填充、輪廓線的加強、膚質的處理等都是非常耳熟能詳的，這是大家都很關注的。但是除此之外，更多的求美者不僅滿足於面子的姣好，更追求細節的極緻，當然這個部份有很多，包括頸紋、手部的飽滿程度、身材的線條，我們今天要來談的是頸紋。

不可忽視的紋路──「頸紋」

頸紋做為求美者關注的原因，就像面部的各種紋路一樣，頸紋雖然不是一眼可見的紋路，但是卻是很容易被發現的紋路，主要是因為頸部佔據的視覺很明顯，因此一旦有明顯的頸紋就很容易被發現，也容易被認為老化的象徵。頸紋基本上分為遺傳性和後天性，遺傳性的頸紋在青春期就已出現，這樣的求美者大都有著家族的遺傳，母親有相同的問題最少佔比八成以上；後天性的頸紋主要是因老化而起，包括頸闊肌（Platysma muscle）的長期收縮過度、膠原蛋白流失和鬆弛為主，還有一些其他的原因也會造成頸紋，例如長期低頭工作、打電腦、滑手機，還有體重過重等都是可能的原因。

頸紋分為輕、中、重度

頸紋以個人的經驗，劃分為三種程度，分為輕度、中度和重度，輕度是淺的紋路，一般不明顯，僅在低頭才會發現有；中度是紋路較深，不低頭就可見，社交距離（約一米）不明顯；重度是明顯的紋路，則是在社交距離（約一米）就能夠看到。

頸紋的處理方式

治療的方式是根據嚴重程度和合併的其他症狀來製訂的，以下我們來探討下：

〈1〉輕度的頸紋：

大部份的原因是頸闊肌（Platysma muscle）過度收縮造成的，治療主要是以A型肉毒桿菌素來處理，治療的方式以每個點2U（以BOTOX為例），間距一指幅（約1.5公分），以真皮下注射。基本上這類的頸紋注射一次就會有不錯的效果，視情況再進行注射，不必做預防性處理。

〈2〉中度的頸紋：

其形成的原因是頸闊肌（Platysma muscle）過度收縮合併膠原蛋白流失，因為已有凹陷的情形，單純注射肉毒桿菌素並不能完全解決問題，因此必須配合玻尿酸來處理，這種凹陷因為相對的淺，屬於真皮表層，玻尿酸的選用以非交連鏈（Non-Crosslinked HA）的小分子玻尿酸為佳，為注射方便，個人採用將肉毒桿菌素和玻尿酸混合後來進行注射，比例以2毫升的非交連鏈（Non-Crosslinked HA）配合1毫升40單位的肉毒桿菌素，以三通管連接對沖最少一百次，充分混合後進行注射，以30G的針頭進行真皮上注射，注射時應慢且勻速，避免造成局部注射量過多的突起，一般來說中度的頸紋注射一次就有不錯的效果，是否追加則視求美者的滿意程度而定。

〈3〉重度的頸紋：

大部份形成的時間較長，狀況也嚴重，有些合併鬆弛的問題，治療上比較複雜，首先，這種的頸紋凹陷比較深，常合併有部份的疤痕增生，處理這種問題，僅靠玻尿酸合併肉毒桿菌素的注射，有時仍然效果有限，必要的時候可以用21號針頭進行剝離，剝離時可將頸紋的部份捏起，層次和深度較易掌握。如果求美者對多次的療程不排斥，也可以每3個月注射1次玻尿酸合併肉毒桿菌素的方案，經過2～3次的處理也會有不錯的效果。

〈4〉頸部皮膚鬆弛的問題處理：

頸部的皮膚厚度較薄，脂肪層也很薄，一旦發生鬆弛的情形，處理上跟面部處理有所不同，因為基本都是屬於淺層的問題，治療以淺層治療的儀器為宜，一般以光電治治為佳，例如射頻、熱瑪吉或長脈沖激光都是適合的，音波因為治療深度過深，在頸部鬆弛的療上我個人不建議，線雕在過薄的皮膚不易操作，不是特別建議。

〈5〉肥胖造成的頸紋：

頸部的脂肪屬於區塊式的方佈，並不像腰腹或大腿是整個結構性脂肪，加上皮膚也薄，並不好處理，不論是吸脂或激光溶脂都有一定難度，個人建議還是先解決肥胖或體重過重的成因，不要貿然的處理，不然容易造成不良的併發症。

〈6〉頸紋造成的色素沈澱：

頸紋時間過久會造成局部的循環不良，引起黑色素累積的問題，這個問題建議以少量多次的雷射處理，或是居家輔以局部熱敷，會有不錯的效果。

醫美行業進展到現今的狀況是，求美者追求的已經不是單一的面部年輕化的處理，各部位都可以是求美者關注的問題，做為從業的我們不僅要與日俱進，更要精益求精，為求美者提供最好的服務，在牛年到來臨，希望大家百尺竿頭，更進一步。





陳世棟 醫師

從事醫療工作多年，是義大利DEKA公司激光溶脂國際訓練講師及以色列ALMA（深藍）國際訓練講師，為中國整形美容外科學全書《微創美容外科學》編者之一，也是台灣美容醫學醫學會理事及美容外科教育長，長期從事醫學美容臨床及教學工作。本身有外科、內科及醫學工程專業背景，專研於先進的醫美技術開發，在激光溶脂、自體脂肪移植、幹細胞治療、端粒酶抗衰老治療及複合式無痕微整形等都有非常精湛的研究。