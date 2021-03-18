選擇膠原蛋白增生劑 完美打造凍齡肌

【採訪撰文／Miki；本文感謝陳昱璁醫師提供專業諮詢】

年紀愈來愈大，臉上的凹陷愈來愈明顯，看起來好沒精神！不過別擔心，只要注射膠原蛋白增生劑，就能輕鬆撫平凹陷，告別苦命臉！

臉部哪些地方特別容易凹陷？

年屆25歲之後，臉部的膠原蛋白平均每年都會流失1%，讓肌膚的支撐力下滑，於是逐漸失去彈性，也變得鬆弛、產生細紋，加上脂肪層重新分布、肌肉失去張力，骨質也會慢慢流失，於是整張臉產生多處凹陷，就顯得老氣而沒有精神。包含額頭、太陽穴、淚溝、蘋果肌、法令紋、木偶紋、下巴輪廓線等，都是凹陷經常出現的位置。

市面上有哪些膠原蛋白增生劑？

臉部的凹陷，可以利用膠原蛋白增生劑來精雕填補，它和玻尿酸最大的差異，就在於「持續力」。玻尿酸注射後雖能立即看見填充效果，但會隨著時間逐漸代謝，因此必須定時補打；膠原蛋白增生劑在施打後，則會持續刺激增生膠原蛋白，逐漸改善膚況。市面上的膠原蛋白增生劑主要分成聚左旋乳酸、聚雙旋乳酸、少女針、晶亮瓷等幾種，都能填充、除皺，並刺激膠原蛋白增生，不過質地和用途還是有差異。一般而言，泡製型適合喜歡膚況自然的消費者，針劑型填則適合想要立即看見效果的消費者，愛美人士可依個人需求來選擇。

〈1〉聚左旋乳酸

泡製型，質地呈現水感，較無支撐及塑形效果，適合大面積平鋪，根據國際文獻數據顯示施打1cc的聚左旋乳酸，可長出2.5～3cc的膠原蛋白。

〈2〉聚雙旋乳酸

泡製型，可沖泡成不同的濃度，較濃可用於體積的立即填充，較稀則用於長期誘導膠原蛋白增生，術後肌膚柔軟自然，宛如原本就如此青春稚嫩。

〈3〉少女針

針劑型，質地為柔軟的凝膠材質，支撐力較強，結合了微晶瓷、玻尿酸的特點，因此可以針對紋路、淚溝等細部凹陷注射，也能做點、線、面的施打，維持更好的拉提效果。

〈4〉晶亮瓷

針劑型，材質較為硬挺，注射後可立即填補肌膚凹陷、雕塑臉部輪廓，並在數週後逐漸刺激膠原蛋白新生，覆蓋原本的填充部位，使外觀更顯自然。

/// 膠原蛋白增生劑會「漸進式」地呈現效果，需要時間等待膠原蛋白增生，建議施打3～5次，每次間隔約4～6週，數個月後就能自然撫平凹陷，完美打造青春凍齡美肌。不過，每個人的年齡、膚況等條件和期望都不同，實際療程因人而異，建議由專業醫師評估，安排合適的劑型、劑量，才能達到最佳的治療效果。 ///





陳昱璁 醫師

學經歷：東妍診所副院長｜衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師｜台大醫院皮膚科受訓｜中國醫藥大學附設整形外科受訓｜嘉義長庚醫院整形外科、美容中心研究員｜哈佛大學麻省總醫院臨床實習｜康健雜誌專欄作家｜三立新聞網專欄作家｜醫師國家考試參考用書作者｜台北醫學大學公共衛生博士候選人｜<小明星大跟班>來賓醫師｜<健康好生活>來賓醫師

專長：微整形填充注射｜光電雷射｜電音波拉提｜埋線拉皮｜雙眼皮眼袋整形手術｜微波狐臭治療｜一般皮膚科｜落髮治療