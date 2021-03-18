重現面部年輕化 「晶亮拉提」7天有感

【撰文／Nina；本文感謝陳榮峰醫師提供專業諮詢】

隨著年紀增長、紫外線侵襲、生活作息不定等，每個人不僅會面臨肌膚老化，骨架也會開始萎縮，造成面部凹陷、鬆弛，看起來蒼老又疲憊。過往在針劑注射多是哪裡凹就補哪裡，但容易有塑膠不自然感，現在有了新的晶亮拉提手法，可補充流失的骨架，適合用於分層式的老化治療，幫助打好基底。其治療的特色、與市面上其他拉提療程的差異為何？來聽聽專業醫師的說法！

晶亮拉提的施打特色？

現代人追求的是臉部年輕化，且要保有自己的神韻。臉部是由骨架支撐，但隨著年齡增長，骨架會開始萎縮、凹陷，原本附著上面的軟組織及脂肪也會下移，膚表看起來變得鬆垮。如同建造房子，想要穩固得先打好基地，晶亮瓷主要成份是CaHA微晶球+CMC凝膠載體，具有黏性高，施打後塑形不易位移的特性，且彈性佳，對輪廓的塑形力好，生物相容性高，會隨著時間被人體自然吸收代謝。透過晶亮拉提施打手法，除了能夠注射在皮下軟組織，修飾老化的肌膚如細紋、凹陷，也能注射在骨膜上，達到骨架支撐的效果，刺激膠原蛋白新生，效果自然年輕，更符合現代人的需求。

施打效果自然嗎？術後可維持多久？

晶亮瓷可以達到良好的填補及支撐作用，組織相容性高，能夠讓五官更顯精緻，也能重建流失的骨架，當然，想讓效果自然，仍有賴專業且有經驗的醫師，採用多點注射的方式量身定制治療方案。一般來說，施打後效果約能維持一年，不過實際則會因應個人的體質、生活作息、老化速度等因素而有差異，建議由專業醫師評估個人狀況，擬定適合的治療次數及施打方式。術後不會影響日常生活作息，但一週內要避免壓迫療程部位，也避免劇烈運動、到高溫場所如三溫暖、烤箱等。

晶亮拉提和一般的拉提療程差異？

市面上有許多拉提的療程，像是電波拉皮，其作用原理是透過電阻作用產生熱能，使肌膚組織收縮緊緻，同時刺激膠原蛋白增生。而晶亮拉提主要注射於深層的骨膜上方，可用來補充流失的骨架，以「晶亮支撐術Bold Lift」多點拉提的施打技巧，重建骨架的支撐力，同步改善臉部鬆、垮、垂的情形。老化其實是全面性的，包含了膠原蛋白、皮下脂肪甚至骨架都會隨時光流失，療程後7天就會有感肌膚變得緊緻。建議可以採用雞尾酒治療法，以分層、分次的方式來治療，效果看起來也會顯得更自然。





陳榮峰 醫師

學經歷：環球醫美診所院長｜亞洲沛妍生醫集團總院長｜艾玻玻尿酸認證醫師｜美國Harvard哈佛醫學院美容雷射臨床研究｜韓國Dinona原廠雷射溶脂訓練合格醫師

專長：醫學美容｜微整形｜整形手術｜自體脂肪移植｜男性生殖器手術