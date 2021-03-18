「音波拉提」對抗老化、緊實輪廓

【採訪撰文／Miki；本文感謝黃獻正醫師提供專業諮詢】

每個人都會老，我們能做的就是延緩它的速度！可以利用音波拉提，就能讓肌膚光滑緊實，更拉提臉部輪廓，讓你美得輕鬆又自然！

輕熟齡的肌膚容易遇到哪些困擾？

隨著年齡增長，許多人會發現自己的皮膚沒有過去那麼Ｑ彈澎潤，甚至有些鬆垮，做表情時還容易擠出一堆紋路，甚至合併出現明顯的嘴邊肉下墜、三八紋等狀況——探究這些困擾的根本原因，都是因為肌膚的膠原蛋白逐漸流失，彈性蛋白也慢慢地變少，才會讓肌膚變得鬆弛，失去彈性。針對這類問題，我們會建議消費者接受音波療程，其原理是透過聚焦式加熱在真皮層處創造出高溫熱點，促使膠原蛋白、彈性蛋白的再生及重整，藉以改善因膠原流失所造成的鬆弛及老化現象。

電波和埋線拉提有什麼差異？

電波、埋線拉提都有「拉提」的功用，但原理和效果其實頗有差異。音波類治療可以刺激膠原蛋白再生，達到緊實、皮膚內縮的成效，術後約3～4個月會緩慢呈現完整效果；海芙音波第三代的探頭設計多元，除了6.0mm、9.0mm之外，針對眼下部位更有2.0mm深度的探頭，不僅使治療深度更加精細，更可在安全的前提下貼齊眼下部位，針對眼周的皮膚老化鬆弛問題，達到更加聚焦化的改善。至於埋線拉提，則是透過外來的線性材料，針對下墜組織進行向上的縫合或提拉，治療後可立即看見成效，維持時間則要視線材種類、佈線的方式與部位而有所不同。儘管許多人只需要二者擇一即可，不過若老化狀況較嚴重，還是建議兩種合併治療，亦可另外加上填充物注射，達到更好的治療效果。總之，建議要和醫師面對面諮詢、討論，才能精準設計出適合自己的療程喔！

建議如何安排完美療程？

音波療程不會造成開放傷口，也不會讓肌膚產生明顯的泛紅、腫脹，所以術後可以正常上妝、清潔，也可立即恢復正常的運動生活。不過，術後觸摸治療部位可能會有些微的刺麻感，這樣的感覺會在兩週後都能逐漸改善。





黃獻正 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所醫師｜慈濟大學醫學系｜急診專科醫師｜台灣美容醫學會會員醫師｜雷射光電治療認證醫師｜微整型注射認證醫師｜Ellanse認證醫師｜Sculptra認證醫師

專長：肉毒：BOTOX認證｜玻尿酸：喬雅登認證、瑞絲朗認證｜一般光療、皮秒雷射治療｜玻尿酸、舒顏萃、洢蓮絲等微整