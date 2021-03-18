減脂增肌複合式體雕 讓體態完美不是夢

【採訪撰文／Miki；本文感謝陳依婷醫師提供專業諮詢】

為什麼努力減肥了，體態卻軟趴趴的不好看？其實關鍵不只在脂肪率，提升肌肉量也是很重要的喔！

為什麼瘦下來了，體態仍不夠精實？

有些人雖然外觀看起來纖瘦，對自己的身材還是不滿意，通常是因為肌肉、脂肪的組成比例不佳，才會讓身體線條不夠明顯。即使體重在正常範圍內，如果肌肉量不足、體脂肪率又高得嚇人，那就可能會成為所謂的瘦胖子，也就是「泡芙人」。所以光是「瘦」還不夠，我們也需要鍛鍊肌肉，輔以均衡的飲食計畫、規律的運動，才能展現健美、精實的體態。

如何設計出適合自己的體雕療程？

針對較肥胖的族群，首先仍建議要從飲食控制開始，讓體脂肪率下降，此階段可考慮「胃內肉毒桿菌注射」，其原理是將肉毒桿菌素打在胃部，藉以延緩胃排空時間，同時減少飢餓素，並促進飽足腸泌素（GLP-1）的分泌，進而降低食慾、提升飽足感，體脂率也可隨之降低。

接著，消費者可視需求選擇抽脂手術，達到立即明顯的減肥效果，或是嘗試非侵入式的體雕儀器，解決局部肥胖的困擾。例如「冷凍減脂」、「雷射溶脂」可促進脂肪細胞的凋亡和代謝，用以減去大範圍或局部的多餘脂肪，讓藏在脂肪底下的肌肉現形。光是脂肪減少還不夠，如果希望更進一步打造川字肌、馬甲線或性感蜜桃臀，還可利用「肌動減脂」來輔助鍛鍊，以深入皮下7cm的電磁能量刺激肌肉神經元，讓肌肉深層結構重建與增生，只要一週兩次、兩週共四次的療程，就能順利達到同步增肌、減脂的成效。

哪些族群特別適合複合式體雕呢？

舉凡外觀纖瘦、但肌肉量不足的泡芙人，產後腹直肌分離、脂肪較易囤積在腹部的婦女，還有已經努力重訓成為「賽亞人」，但還希望成為線條更精實的「超級賽亞人」的男性，都很適合複合式體雕療程。此外，部分長期臥病、行動不便導致肌肉萎縮的患者，如果不方便進行肌力訓練，也可以善用「肌動減脂」來輔助復健，輕鬆鍛鍊肌肉，打造健康緊實的體態。





陳依婷 醫師

學經歷：東興維格診所主治醫師｜惠來維格診所主治醫師｜中國醫藥大學醫學系畢業｜台灣大學實習醫師｜中國醫藥大學住院醫師｜醫用雷射光電學會會員醫師｜形體美容外科醫學會會員｜中華民國美容醫學會會員｜台灣抗衰老再生醫學會會員

專長：雷射美容（淨膚雷射、飛梭雷射、日式光纖雷射、除毛雷射、皮秒雷射、私密雷射）｜微整注射（玻尿酸、瑞德喜、肉毒桿菌、洢蓮絲等）