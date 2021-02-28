醫美整型匿名惡評會觸法嗎？

【文字／江皇樺律師；整理／Nina】

現今網路發達，人人都可以在平台上發表各種評論，但也衍生出網路霸凌、散播假新聞等事件，在台灣長期有攻擊醫師的假貼文及發言，甚至還涉及真勒索事件，台灣美容外科醫學會近期更成立《跨醫學會聯合小組》，呼籲民眾不要隨著網路假新聞、假消息起舞！到底，在網路給予惡評抨擊醫師或診所，是否會觸法？醫師跟診所端又能如何自保？有請專業醫師來為大家說明！

若為真實事實描述，在網路採以匿名的方式給予診所端或醫師惡評，會有觸法的問題嗎？

這裡的前提建立在「真實事實描述」。從刑法的規定來看，第310條規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」另外第311條：「以善意發表言論，而有左列情形之一者，不罰：一、因自衛、自辯或保護合法之利益者。二、公務員因職務而報告者。三、對於可受公評之事，而為適當之評論者。四、對於中央及地方之會議或法院或公眾集會之記事，而為適當之載述者。」

一般來說，只要是「真實事實描述」，大多在偵查程序中檢察官就不會起訴。雖然刑法第310條第三項但書有提到「涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」，也就是說如果單純只是醫師個人私德而與公益無關，仍然有觸法的可能，但通常對於診所或醫師的評論，大多都會與「公共利益」有關，所以並不會有刑法第310條第三項但書的問題。

即便在用語上或多或少有點激烈或者難聽，但只要不要到一般傳統「X字經」的程度，基本上都還是會被認定為刑法第311條第3款的「對於可受公評之事，而為適當之評論者」，但前提當然還是要基於「善意」。如果用語上已經到了「X字經」或是一些不堪入目的字眼，仍然有可能會觸犯刑法第309條公然侮辱罪。補充一點，刑法第309條公然侮辱罪跟第310條誹謗罪的差別，主要是在於有沒有指摘具體事實（310），或只是單純謾罵（309）。

若沒有指名道姓，在網路以「影射」的方式爆料或惡評，會有觸法問題嗎？

一直有人認為，只要我不要指名道姓就不會有問題，甚至以被攻擊的人是「對號入座」來開脫。但這個觀念並不完全正確。法院實務上，即便沒有指名道姓，但只要一般多數的第三人（事前不認識這個診所或醫師）從「影射」的內容就可以知道是在指涉哪間診所或哪位醫師，仍然會有觸法的可能。甚至網路上很多人愛用的「作夢文」也是一樣的道理。並不會因為寫了「作夢夢到的」就不會觸法。

若為捏造的事實，在網路給予惡評，會觸犯哪些法律問題？

基本上只要是「捏造」的惡評，像是自己根本沒去過就亂留評論批評之類的字眼，會觸犯的除了刑法第311條第二項「加重誹謗罪」之外，民事上也會因為侵害了受害人的「名譽權」而有民法第184條侵權行為的損害賠償責任，可以依民法第195條第一項請求「非財產上損害賠償」（也就是一般俗稱的精神賠償）。網路上也有人整理出法院的判賠一覽表，從幾千元到上百萬元都有，還是勸告別沒事找事做，畢竟就算最後沒被判罪，跑法院也不是一次兩次。

若網友未經查證下就跟著留言謾罵或轉發，需要負相關法律責任嗎？

司法院大法官解釋第509號曾經針對誹謗罪的規定是否違憲做出解釋，對於刑法第310條第3項前段規定「對誹謗之事，能證明其為真實者不罰」的規定擴張解釋，認為「行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者」仍然可免刑法誹謗罪。

所以，在實務上也衍生出，如果可以證明有盡相當的查證義務而相信是真的，即便最終無法證明或是證明根本不是事實，也會依「相當查證原則」免除觸法的結果。但回到本題，沒有經過查證就跟著留言謾罵或轉發，一樣有可能會觸犯相關的法律的。

在網路上刻意發散「假新聞」，再從事「真勒索」，恐會觸及哪些法律問題？

司法院大法官解釋第509號曾經針對誹謗罪的規定是否違憲做出解釋，對於刑法第310條第3項前段規定「對誹謗之事，能證明其為真實者不罰」的規定擴張解釋，認為「行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者」仍然可免刑法誹謗罪。

所以，在實務上也衍生出，如果可以證明有盡相當的查證義務而相信是真的，即便最終無法證明或是正名根本不是事實，也會依「相當查證原則」免除觸法的結果。但回到本題，沒有經過查證就跟著留言謾罵或轉發，一樣有可能會觸犯相關的法律的。

在網路上刻意發散「假新聞」，再從事「真勒索」，恐會觸及哪些法律問題？

由於近年來假新聞真的太氾濫，除了原有的規定以外，陸陸續續也都在研擬要增加散布「假新聞」或「假消息」的相關規定。像是社會秩序維護法第63條第一項第3款：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，依法可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。」另外傳染病防治法第63條也有規定：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金」。當然，還是會有上面提到的刑事跟民事責任唷。

另外，如果是如新聞連結所稱，刻意透過散布「假新聞」再從事「真勒索」的話，另外會有觸犯刑法第305條「恐嚇危害安全罪」的可能：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

如果診所端或醫師本人遭受網路霸凌，可以做哪些事自保？

目前法院實務上都會接受網路文件截圖作為證據使用，不過通常還是會建議除了截圖以外，趕快找法院或民間公證人針對網路上留言霸凌的內容做成公證書，這樣就算留言的人事後刪除，也無法湮滅證據。

另外要注意的是，如果遭到霸凌的平台是國外平台（像是FB之類的），由於FB目前針對單純妨害名譽的部分並不提供行為人的帳號資料，所以一方面除了報警以外，適時的聲明自清也是必要的。





江皇樺 律師

98年律師高考及格

桀彬國際法律事務所主持律師

醫美診所常年法律顧問

中華台灣美容醫學會個資法專題講師

經濟部中小企業處榮譽律師（105∼106）