【採訪撰文／Miki；本文感謝王君瑜醫師提供專業諮詢】

想要擁有性感爆棚的酥胸，卻發現隆乳有好多細節要考慮嗎？不管是形狀、材質或切口位置，小編特地邀請專業醫師，為妳一次解惑！

許多女性努力減肥，雖然整體瘦下來了，胸部卻也跟著縮水，其實這是因為單靠飲食來減重，限制了熱量的攝取，可能常會有「蛋白質攝取不足」的問題；也因為乳房是由脂肪、乳腺和纖維組織構成，若體脂肪降低，也可能讓乳房中的脂肪減少，才會讓胸部隨之萎縮。

王君瑜醫師指出，女性即使在減肥期間，熱量也不宜攝取太少，每天應攝取足夠的蛋白質，建議攝取量是「體重（公斤）乘以1.2～1.5」公克，若體重50公斤，每天就應攝取60公克的蛋白質。等到循序漸進地減肥成功，如果還是希望身材曲線更加曼妙，就可以利用隆乳手術來打造完美胸型。

隆乳切口位置 可依個人條件、需求選擇

隆乳切口位置主要可分為腋下、乳下緣、乳暈三種，消費者可依據個人的身體條件、生活及運動習慣，選擇適合自己的切口位置。

〈1〉腋下：痛感較高，傷口距離胸部位置較遠，恢復期也較長，約需1～3個月。手術雖不會傷害乳腺，但在恢復期間進行推、拉等手部運動時，容易產生較緊繃的感覺。

〈2〉乳下緣：痛感較低，手術時間相對較短，雖不會傷害乳腺，但較容易露出傷口疤痕。

〈3〉乳暈：痛感較低，傷口疤痕不明顯，但因為手術會經過乳腺，術後可能影響泌乳量，因此若未來有哺乳需求，建議避免從此切口植入義乳。

在植入位置的選擇上，建議可以採用雙層複合式的「半筋半肉植入法」，也就是讓義乳的上半部在胸大肌後方，下半部則位於筋膜後方，如此即使上半身有較大的動作，也不會因推擠而產生明顯的碗狀痕跡。由於剝離筋膜層十分考驗醫師的技術，因此慎選有經驗的專業醫師，是這項術式能否成功的最大關鍵，也建議消費者在術後多做伸展動作，可緩解初期的不適感。

義乳材質部分，則分為「光滑面」、「粗糙面」、「奈米光滑面」三種。光滑面的義乳在植入後，初期必須每天按摩30分鐘，少則15～20分鐘，才能避免莢膜產生造成的乳房硬化。倘若莢膜攣縮達到第三級，不僅乳房外觀變形，也會影響整體的觸感自然度，若已達第四級，更有變形、移位的風險，使胸肌、上臂痠痛，造成身體更多不適，此時就必須利用手術、藥物等方式來治療。至於粗糙面、奈米光滑面的義乳，由於植入後不易滑動，自然可減少術後莢膜攣縮的發生率，術後也較不需按摩。

形狀自然、觸感逼真 讓人「摸」不著頭緒

義乳的形狀一般分為「水滴形」和「圓盤形」，消費者同樣可依據個人的條件和喜好來選擇。女性若偏好「上薄下厚」的自然胸型，可選擇水滴形的義乳，打造柔和的上胸線條，同時讓下胸更加豐潤；若天生身材較骨感，上胸顯得不夠豐滿，則建議選擇觸感柔軟自然的圓盤形，更可打造飽滿的上胸，輕鬆達到深Ｖ、爆乳的效果。

王君瑜醫師指出，許多女性年輕時雖然擁有傲人的上圍，但產後、哺乳讓乳房逐漸「消風」，建議可選擇植入奈米光滑面的義乳，站立時可呈現水滴狀，躺下時則會隨之微微向外展，不僅延展性相當自然，也非常接近真實觸感，讓人「摸」不著頭緒。

「義乳＋自體脂肪」複合式隆乳精雕完美胸型

「自體脂肪也是很好的豐胸方式，尤其適合大腿、腰臀、腹部有多餘脂肪，但並不追求胸圍一次大幅提升的女性。」王君瑜醫師說明，單次脂肪細胞注入乳房後，會受到組織的擠壓，若突然注入太多脂肪細胞，反而會因為空間不足而降低存活率。所以，若要自體脂肪豐胸，單次升級1～1.5個罩杯是較理想的期望值，待術後三個月狀況穩定後，再考慮做第二次為宜。

王君瑜醫師進一步指出，現在有不少女性特別在意自己的胸型是否渾圓飽滿、觸感是否柔軟自然，假使本身有漏斗胸或雞胸的問題，單做義乳植入，穿衣服時就很難擠出乳溝。針對這類困擾，建議可採用「複合式隆乳」，也就是自體脂肪移植和義乳植入同時執行，不僅能讓尺寸大升級，又能細部精雕，打造出更完美的酥胸。

術後多休息、少抬手 常做伸展運動

無論採用哪一種隆乳方式，術後都不要過度操勞，特別是用手抬高重物、掛曬衣服等動作，一週內應盡量避免；若平時有健身習慣，下半身訓練在術後兩週即可恢復，不過上半身的推、拉等動作，則建議完全休息一個半月，再慢慢地從輕重量開始訓練，同時搭配伸展動作來舒緩肌肉。

王君瑜醫師最後提醒，在台灣十大癌症中，女性發生人數最多的是乳癌，若希望做隆乳手術，建議先接受乳房超音波檢查，與專業醫師進行詳細的諮詢再接受手術，才能安全地擺脫貧乳困擾，打造誘人美胸喔！





王君瑜 醫師

經歷：王君瑜整形外科診所院長｜台灣整形外科專科醫師｜國泰綜合醫院外科部整形外科主治醫師｜台灣美容外科醫學會TSAPS講師｜美國整形外科醫學會（ASPS）國際會員

專長：乳房整形｜全身體雕｜私密療程｜皮秒雷射｜雙波拉皮｜魔方電波｜體外減脂