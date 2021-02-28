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完勝市售面膜！水凝膜敷料成醫美術後新寵

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Nina】

準備迎接農曆年節的到來，很多人都會趁此時拿年終進廠保養，其中又以非侵入性的雷射療程特別受到青睞，但雷射術後膚表會產生密集小傷口，想要讓療程效果完美發揮，甚至是縮短恢復期，美美的走春拜年，術後的保養可得要好好做才行！過往在療程後多會透過冰敷或是面膜，希望能幫助補水及降溫，但對於提升修復力效果卻不顯著，現在市面上出現了一款有醫材認證的水凝膜敷料，引起廣大關注，一起來看看其獨特之處！

突破雷射術後敷膜瓶頸

主打非侵入性、修復期短的雷射，近年來已成為許多愛美人士相當青睞的保養方式，雷射的治療原理多是「先破壞，再建設」，療程後膚表上會產生許多微小的傷口，即使像是脈衝光、淨膚雷射這類溫和型的雷射，也會造成肌膚變得乾燥。為了要紓緩療程後肌膚泛紅、缺水乾燥甚至傷口，以往院所都會建議要冰敷，或是搭配人工皮、面膜，不過多只能達到短暫的舒緩作用，冰敷不當恐會造成凍傷不適，反而讓恢復期變長，而人工皮或生物纖維面膜，敷後撕除時，也容易會沾黏表皮層，讓傷口變嚴重。

水凝膜敷料VS.一般市售面膜差異

一上市引起醫療界廣大關注的專利水凝膜敷料，相信大家會很好奇，到底和一般保養面膜差在哪？一般市售的保養面膜主要功效為補水，較適用於日常的保養，對於術後肌膚的舒緩及修復效果相當有限，若是術後修護效果不佳，則是會增加長斑的風險。而目前已獲得全球14項專利認證的醫材水凝膜敷料，採用獨家水三相合一水凝膜敷料材質，能夠將液態水轉換成固態結晶水，敷在肌膚上能長達40分鐘以上的降溫效果，讓術後的泛紅肌膚獲得有效舒緩及鎮定，加上三維濕潤平衡技術，還能提供皮膚最佳修復環境，助於雷射術後傷口癒合。

專攻術後護理！台資企業高標準製造

從八仙塵暴事件後，開始致力於著手研發敷料，更吸引明基材料合作，受到醫療界廣大關注的這款醫材水凝膜敷料，其發明專利技術及量產規範皆是以台資企業TFDA或美國FDA為標準，經美國AMA高標準的人體試驗。為了要提供消費者品質有保證且價格合適的商品，並且自設產線並與醫材廠合作，更取得台灣TFDA醫療級嚴格把關的證照進口台灣，而非無認證的化妝品級產品，希望藉由醫材嚴格認證，提供診所醫療級高規格的質量，也讓消費者能用合理的價格呵護術後肌膚。

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