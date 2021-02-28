複合式客製化減重門診 健康瘦身又安心

【撰文／Miki；本文感謝葉睿儒醫師提供專業諮詢】

減肥是許多愛美人士一生的課題，瘦下來不難，真正困難的事維持好身材！除了調整飲食、適度運動，也可以利用複合式客製化減重門診，讓你瘦得健康又安心！

為什麼會局部肥胖？

許多人雖然整體外觀看起來纖瘦，就是一張圓臉特別搶眼，或是上半身不胖，下半身卻顯得臃腫，甚至只有肚子特別突出，總是被人搶著讓座——這就是局部肥胖帶來的困擾。究其緣由，長時間辦公久坐會讓血液循環變差、淋巴無法順利排除毒素和廢物；吃得太鹹、飲水量不足，會讓下肢容易水腫；三餐進食時間不正常，睡眠時間也不夠，更可能會提高脂肪合成的機會，讓皮下脂肪囤積，顯得鬆弛下垂，這些都是局部肥胖可能的原因。

不想動刀，也能輕鬆減重嗎？

當然可以！我們可以利用複合式客製化減重門診，依據個人的需求和條件來打造專屬自己的療程。針對臉部的臉頰、雙下巴、脖子，身體的蝴蝶袖、副乳等部位，可利用「消脂針」來促脂肪細胞的溶解、代謝，隨著人體代謝排出體外，消除多餘脂肪；也可以借助「體雕儀器」的力量，破壞皮下脂肪組織，同時刺激膠原蛋白的收縮及增生，讓皮膚更加緊緻，打造曼妙的身材曲線。

此外，也可以利用糖尿病注射用藥來輔助減重。其原理是限制從肝臟進入血液的糖分，也減緩胃部排空的速度，同時避免葡萄糖太快進入血液，藉以增加飽足感、降低食慾，進而讓體重緩慢下降。建議每週施打一次，輪流注射於腹部、大腿兩側或上臂後側，必須由專業醫師評估，依據個人狀況搭配使用。

術後該留意什麼呢？

無論使用哪一種方式來輔助減重，如果飲食不加以節制，還是有可能會復胖，因此在享受醫美療程帶來的效果之後，也別忘了持續維持規律的作息，避免加工食品、多吃原型食物，搭配適度的有氧運動，也可加入重量訓練來加強雕塑線條，不僅健康又安心，更能長久享瘦喔！





葉睿儒 醫師

學經歷：東妍診所醫師｜雙和醫院最佳住院醫師｜形體醫學會會員｜睡眠醫學會會員｜公視全球新聞話來賓醫師｜Good TV來賓醫師｜小明星大跟班來賓醫師｜施行細胞治療技術認證醫師｜提美拉埋線認證｜膠原蛋白植入劑認證｜脊骨復健醫學課程認證｜Mckenzie國際課程證明

專長：家庭醫學（糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病控制、過敏、感冒、腸胃炎）｜雷射光療（淨膚、除毛、除痣）｜微整填充注射（玻尿酸、舒顏萃）｜埋線拉提（提美拉認證）｜疼痛控制、脊骨矯正