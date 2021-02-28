「抽脂＋脂肪槍」雕塑體態&填補凹陷一次實現

【撰文／Nina；本文感謝陳榮峰醫師提供專業諮詢】

看著身上囤積的脂肪，你是不是在想，如果能移到其它該飽滿的部位該有多好啊！隨著醫美技術的發達進步，自體脂肪移植的心願，現在真的能實現了！透過抽脂及補脂療程，不僅能夠改善局部肥胖困擾，告別蝴蝶袖、水桶腰等，抽取後經由純化的脂肪，還可用於填補臉部的凹陷，改善淚溝、飽滿蘋果肌等，透過「以多補少」的方式讓臉部自然的逆齡。到底水刀抽脂及脂肪槍補脂是如何進行的？術後照護會麻煩嗎？一起來聽聽專業醫師的說法！

水刀抽脂的治療原理？

陳榮峰醫師表示，水刀抽脂是利用獨特的扇形水柱，能產生沖刷力道，與脂肪混合成為濃稠液態，利用一條打水內管，產生水刀作用力，作用範圍<1cm，能產生扇形水柱沖刷及剝離組織，同時間儀器產生的負壓能夠將脂肪抽吸出，其過程溫和，有效避免血管及神經創傷，減輕術後的疼痛感與瘀青。可針對局部肥胖如手臂、大腿、腹部、臀部、腰部都有不錯的效果，特別要提醒，任何外科手術都有存在一定的風險，治療前必須要與醫師謹慎評估討論。

而水刀抽脂有別於傳統抽脂，不需要施打大量的腫脹液，所以術後的傷口僅約0.5cm，皮膚鬆弛的現象會較輕微，但術後仍須立即穿上醫療用的彈性塑身衣，減少組織水腫出血，也能幫助抽脂後的皮膚與脂肪間貼合。傷口應保持乾燥，約7天後可以回診拆線，但仍需穿著塑身至少3～6個月。

脂肪槍補脂可用於改善哪些部位？

自體脂肪補脂可改善像是淚溝、蘋果肌凹陷、夫妻宮、法令紋、頸紋等，甚至也能豐胸。填補的區域術後7～10天會約略有腫脹瘀青感，不需要冰敷或熱敷，也不用按摩，會影響脂肪的存活力。脂肪需要１個月穩定、３個月固定，特別提醒術後一個月不要進行做臉或到高溫環境如泡溫泉、烤箱等。

脂肪槍補脂和傳統手推補脂的差異？

傳統的手推補脂，主要憑著醫師手的力量及感覺操作，輸出量容易忽大忽小，打出來的脂肪顆粒也會有大有小，當過度注射時，就容易造成脂肪鈣化、壞死，銳針的針頭也容易刺破血管，導致術後的腫脹瘀青感久。陳榮峰醫師指出，脂肪槍的最大特色是能夠定量、標準化，機械性輸出的設定，每扣一次板機，就是輸出固定的脂肪劑量，就不會有脂肪顆粒有大有小、有多有少的問題，還能將脂肪縮小至半徑1mm，可以填補細小的部位，大幅提供存活率，也能搭配專利設計的鈍頭針管，施打時能夠避免神經損傷，大幅降低術後的恢復期。





陳榮峰 醫師

學經歷：環球醫美診所院長｜亞洲沛妍生醫集團總院長｜艾玻玻尿酸認證醫師｜美國Harvard哈佛醫學院美容雷射臨床研究｜韓國Dinona原廠雷射溶脂訓練合格醫師

專長：醫學美容｜微整形｜整形手術｜自體脂肪移植｜男性生殖器手術