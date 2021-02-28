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電波拉皮FLX 讓肌膚緊緻更彈潤

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝黃獻正醫師提供專業諮詢】

電波拉皮屬於非侵入式療程，不僅安全、恢復期短，更能刺激膠原蛋白增生，將皺紋、鬆垮一網打盡，特別適合想要偷偷變美的你！

輕熟齡的肌膚 容易遇到哪些困擾？

輕熟齡肌膚雖然不像年輕肌膚緊實、富彈性，但也沒有老年肌膚常見的嚴重鬆弛、下垂等問題，多數僅有輕微的木偶紋、法令紋，或是靜態的眼周細紋、抬頭細紋等小困擾。其實，只要選擇正確、適合的醫美療程，這些問題多數都能在治療後獲得不錯的改善。

電波和埋線拉提 有什麼差異？

「埋線拉提」主要是利用線材針對下墜的組織進行縫合，或是進行物理性的向上提拉，術後可立即展現效果，維持時間則依據線材、醫師佈線的方式而有不同，十分適合特定部位下垂的消費者。而新一代「電波拉皮FLX」除了承襲前三代電波的各項優點，還特別將原先的偵測電阻次數由治療前僅有一次，升級為「每一次擊發前都會進行測量」，讓輸出的能量更可精準適合每一寸肌膚；在疼痛控制部分，電波拉皮FLX也增加了探頭震動功能，可有效降低治療的熱痛感，讓治療過程更加舒適。

電波治療是利用無線射頻產生蓄熱的功效，藉以刺激皮膚層的膠原增生，達到肌膚的緊實、內縮，因此特別適合用於改善輕熟齡肌膚的鬆弛。不僅如此，施打效果還會在術後慢慢堆疊、累積，在3～4個月後達到最顛峰，一般建議約1～1.5年施打一次，更可維持穩定的膚況。

建議如何安排完美療程？

以輕熟齡肌膚來說，因為多數都沒有嚴重的組織下墜，所以一般會優先建議選擇非侵入性治療（如音波、電波等），就可優化膚質來改善初老的問題。接受電波拉皮FLX療程後，如果3～4個月還有特定部位想要加強，也可以再針對細部精雕，加強美膚效果。

/// 觀察目前的醫學美容市場，針對輕熟齡肌膚的療程可說是琳瑯滿目，卻也常讓消費者不知如何選擇，建議讀者選擇有原廠認證的診所、醫師，並直接與醫師面對面諮詢，才能得到最安全完善、最適合自己的療程安排唷！ ///


黃獻正 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所醫師｜慈濟大學醫學系｜急診專科醫師｜台灣美容醫學會會員醫師｜雷射光電治療認證醫師｜微整型注射認證醫師｜Ellanse認證醫師｜Sculptra認證醫師

專長：肉毒：BOTOX認證｜玻尿酸：喬雅登認證、瑞絲朗認證｜一般光療、皮秒雷射治療｜玻尿酸、舒顏萃、洢蓮絲等微整

【更多精采內容請見《醫美時尚110年2月號》】

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