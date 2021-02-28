強健骨盆底肌 讓你幸福不漏接

【撰文／Miki；本文感謝劉友臻醫師醫師提供專業諮詢】

根據衛福部統計，台灣40歲以上女性約有19%無法控制排尿，其中多數是在咳嗽、大笑等腹部用力時發生，卻只有17.7%的女性願意就醫。如此令人羞於啟齒的尿失禁問題，該如何治療才好？

什麼是骨盆底肌？為什麼會鬆弛？

人類的腹腔、骨盆腔構造相連，外觀有如桶狀，裡頭裝著消化器官、排泄器官，從腹腔壁到會陰部有各種筋膜、肌肉、韌帶結構，包含控制膀胱及尿道附近、陰道附近、肛門周圍的肌肉等，都屬於骨盆底肌的一部分。簡單來說，骨盆底肌就是支撐「骨盆底」的肌肉群總稱，它像一張有彈性的吊網，可承載腹腔壓力，肩負著穩定骨盆、支撐臟器、防止漏尿的重任，在女性生殖功能則可促進陰道收縮，幫助達到性高潮。

隨著年紀增長，賀爾蒙逐漸變化、身體自然衰老，若平時缺乏運動，或曾接受骨盆腔器官（如子宮、前列腺等）手術，多半會開始面臨骨盆底肌鬆弛的問題；懷孕、分娩多次的經產婦，以及體重過重、常提重物、習慣性便秘、慢性咳嗽的族群，也都可能有相關困擾。

如何強健骨盆底肌？療程如何安排？

骨盆底肌一旦嚴重鬆弛，生理上會導致尿失禁、陰道壁膨出、骨盆腔器官脫垂、性功能障礙、慢性骨盆腔疼痛，心理上也會帶來壓力與焦慮，進一步對人際社交產生負面影響。想要強化骨盆底肌肉群，一般推薦透過「凱格爾運動」來幫助增加肌肉張力，但部分患者可能因為姿勢錯誤、練習頻率不足，強度自然有所受限。

現在我們可利用一種稱為「G動椅」的非侵入療程，藉由高強度聚焦能量深入骨盆底肌，刺激運動神經元，使肌肉接受高度的活化與收縮，同時增加血液循環、促進新陳代謝，達到強健骨盆底肌的效果。G動椅單次療程28分鐘，就可達到相當超過一萬次凱格爾運動的超極限收縮，無論男女均適用，而且能穿著衣褲進行，過程也十分舒適，只要一週做2～3次，完整療程約6～8次，就可充分鍛鍊骨盆底肌。

後續如何照護呢？

根據臨床統計，接受G動椅療程的患者有95%開始能自主控制排尿，85%感覺親密關係提升，93%的女性表示性功能障礙改善，足見效果相當顯著。待療程告一段落，建議仍要持續關照自己的健康，除了避免長時間久坐、積極治療慢性便秘之外，也可自主進行凱格爾運動，才是保養骨盆底肌的不二法門喔！





劉友臻 醫師

學經歷：桃園維格皮膚科診所（桃園旗艦館）院長、靚顏維格診所、維格皮膚科診所（新店）｜國立成功大學醫學系醫學士｜國泰綜合醫院主治醫師｜國立台灣大學醫學院附設醫院皮膚部訓練醫師｜中華民國皮膚科專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜Sculptra舒顏萃原廠認證醫師｜Miradry清新微波原廠認證醫師│ThermageFLX鳳凰電波原廠認證醫師│Ulthera音波拉提原廠認證醫師│Aesthefill艾麗斯原廠認證醫師│Picoway全像超皮秒原廠認證講師

專長：一般皮膚疾病、青春痘、濕疹、過敏｜肉毒桿菌除皺、玻尿酸、舒顏萃、洢蓮絲｜雷射：點痣、除斑、除刺青、除毛、飛梭去痘疤治療｜音波電波拉皮