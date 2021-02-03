蘋果肌還是酒糟肌？傻傻分不清楚！

【撰文／陳庭鵬博士；整理／編輯部】

酒糟是什麼？有哪些症狀？它造成的肌膚問題該如何治療，日常保養又應該注意什麼呢？只要這些細節做對了，就能讓你穩定膚況，和敏感肌膚正式道別！

「酒糟性皮膚炎」是一種慢性發炎的皮膚病，正確名稱是「玫瑰斑」，普遍症狀是泛紅、有灼熱感，有些人則有搔癢或刺痛感，好發於臉部凸起來的位置，如兩頰、下頜、眉心、鼻子等部位，尤以兩頰最容易發作。發作早期的症狀較輕微，患者的泛紅僅會持續幾十分鐘，之後便會逐漸消退，但如果症狀愈發嚴重，兩頰肌膚表層會逐漸出現微血管，甚至產生紅腫的丘疹和小膿皰，讓患者感覺搔癢、刺痛。

酒糟肌膚敏感脆弱 成因多且複雜

在臨床上，酒糟被分為以下四大類型，酒糟四大類型：

▸▸ 紅斑血管擴張型 — 微血管擴張導致泛紅

▸▸ 丘疹膿皰型 — 長出一顆顆突起物

▸▸ 鼻瘤型 — 鼻子上增生突起物，合併泛紅

▸▸ 眼睛型 — 鼻子上有增生合併泛紅

「紅斑血管擴張型」是因爲微血管擴張所導致，使皮膚產生泛紅、敏感、刺痛等不適感；皮膚上長了一顆顆突起物的「丘疹膿皰型」，看起來就像長了青春痘一樣；若皮脂腺持續增生，會使肌膚纖維化、角質化而變得凹凸不平，尤其鼻子上會有增生合併泛紅，這就是「鼻瘤型」；延伸到眼睛部位，若發生結膜泛紅、眼睛乾澀、視力模糊，就屬於「眼睛型」的酒糟。

酒糟的成因多且複雜，包含患者的體質、基因、所在環境也都可能帶有誘發因子。如果長期使用含有類固醇成份的藥膏，可能會造成「類固醇型酒糟」，讓皮膚的血管擴張，變得更加脆弱，對溫度變化和陽光也顯得異常敏感；若患者本身感染了幽門螺旋桿菌，還可能會導致酒糟症狀加重。另外，情緒不穩定、皮膚過度敏感、環境、生活作息、內分泌失調、免疫系統失衡，以及服用特定藥物等，也都是可能導致酒糟症狀加劇。

蠕形蟎蟲（demodex），也可能造成酒糟的惡化。蠕形蟎蟲是一種能和人體共生共存的正常寄生蟲，牠們寄居在皮膚的毛囊中，以皮膚分泌的油脂和上皮組織維生，其實每個人身上多少都有，數量不多時對人體並無傷害，但如果蠕蟲數量太多，就會讓皮膚發癢，嚴重時還會產生突起的丘疹或小膿皰，這恰好和酒糟的症狀類似。此時，若再加上酒糟患者本身的皮膚狀況敏弱、屏障不夠好，就容易讓酒糟的症狀更加惡化，也更難以控制。

醫病雙方耐心配合 才能穩定膚況

常見的酒糟治療方法，包含口服藥物、外用藥膏、光電雷射等，但因為酒糟是一種難以根治的皮膚病，非常需要完整的療程規劃，以及醫病雙方的耐心配合，才能幫助膚況恢復穩定。

〈1〉紅斑：可服用促進血管收縮的口服藥，搭配冰敷來緩解不適；針對微血管擴張問題，可接受雷射或脈衝光療程，減少微血管的增生。

〈2〉丘疹膿皰：建議使用含杜鵑花酸成份的外敷藥膏，搭配口服抗生素或口服Ａ酸，藉以緩解丘疹、膿皰的增生。

〈3〉酒糟鼻：可利用口服Ａ酸來抑制皮脂腺增生，或利用雷射手術來磨除肥大增生的組織。

〈4〉眼睛不適：除了由皮膚科醫師診治，亦可另請眼科醫師協助評估治療。

幹細胞生長因子 可助膚質恢復光滑細緻

除了以上的治療方式，亦可利用塗抹或注射「幹細胞生長因子」來治療酒糟。幹細胞生長因子能抑制發炎反應，幫助已經纖維化、角質化的肌膚細胞修復，恢復到年輕的狀況，也可增加皮膚纖維母細胞的活性，修復組織，重建量好的膠原架構，恢復原本的光滑細緻，同時解決膚色暗沈、毛孔粗大、泛紅等問題。不過，如果毛孔中的蠕形蟎蟲數量過多，建議要先減少蠕形蟎蟲，待膚況穩定之後，再進行幹細胞生長因子的治療。

清潔、保養回歸簡單 找回平滑好膚質

儘管酒糟不易根治，還是能透過合宜的治療來穩定膚況，此時肌膚保健的第一要務就是「讓清潔、保養回歸簡單」。首先，酒糟患者應選用偏涼的清水、溫和的清潔用品來洗臉，避免去角質、過度搓洗，保養時優先選擇不含香精、成份單純的保濕產品，冬天再加上少量較滋潤的乳霜，感覺乾粗時加強補擦，藉以增加肌膚的屏障能力。在飲食、作息方面，應杜絕菸酒，避免辛辣、過燙的刺激食物，並且避免熬夜、晚睡，維持規律正常的作息，同時要減少進出溫泉、三溫暖等高溫環境的頻率，也建議多放鬆心情，利用瑜珈等和緩的運動來紓解壓力。

最後提醒讀者，酒糟肌膚脆弱而敏感，患者應該隨時留意膚況，若有任何問題，就要儘速求診皮膚科，由專業醫師直接診斷，才能順利康復，找回昔日平滑、強健的好膚質！





陳庭鵬 博士

現任喜資生技創辦人暨科研總監｜英國諾丁漢大學生物醫學博士｜國立陽明大學口腔生物所碩士｜致力於成人及胚胎幹細胞、再生醫學、幹細胞生長因子、美容再生醫學等相關領域進行研究與實際應用，曾於香港擔任亞太幹細胞研發副總及科技新報科學顧問