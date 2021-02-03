年前「膠」出好命臉 關鍵就在膠原蛋白

【撰文／Evelyn；本文感謝王柏鈞醫師提供專業諮詢】

2020是艱辛的一年，相信不少人想要揮別2020的陰霾，而再過不久就是農曆新年啦！仔細看看電視上的明星們，外貌看起來都相當討人喜歡，許多人也想要趁機改頭換面，打造一張人見人愛的「好命臉」來迎接新的一年，不過同時又害怕接受侵入式療程，這時候可以利用膠原蛋白療程，不但非侵入式、效果也相當自然。在此，我們特地請膠原專家微美時尚診所王柏鈞醫師教您『膠』出好命過好年。

如何掌握好命臉關鍵？

眼睛凹陷無神、臉頰消瘦常常會給人一種難相處的嚴肅感或是苦命的感覺，若肌膚還呈現黯沉的話，整體更會令人感到缺乏活力與光彩。怎樣的臉型視覺上才是賞心悅目的「好命臉」呢？王柏鈞醫師提到，想要具備好命臉首先需要有飽滿的額頭、膨潤的蘋果肌，還有平順的夫妻宮，眼周要明亮沒有凹陷，再來個配合自身臉形的完美下巴，同時膚質也不能過乾澀或黯沉，具備這些條件看起來自然就好命、討喜，也就是人見人愛的「幸福臉」，如此的話、人家對您第一印象也會特別好喔！

留住膠原蛋白，才能留住青春

關於對於對抗老化，許多人拼命想要補充膠原蛋白或延緩膠原蛋白流失，市面上相關的產品也百百種，避免大家走冤枉路、花冤枉錢，醫美時尚幫大家整理常見的補充膠原蛋白方式，而哪一種才是真正有效呢？

〈1〉食物補充：過去可能會常聽到許多人說用吃的來補充膠原蛋白，如吃豬腳、白木耳等食物，但其實因為膠原蛋白分子量大、很難被人體吸收有效利用，一定要轉換成胺基酸才會有用，透過飲食來補充膠原蛋白的功效非常有限。

〈2〉擦保養品：坊間有不少保養品宣稱能夠補充膠原蛋白，但許多保養品是根本無法進入真皮層（肌膚膠原蛋白存在的地方），更不用說用擦的可以補充膠原了，市面上大多數的保養品最主要的功效不過就是保濕。

〈3〉施打膠原蛋白針：這是最直接且快速的方式就能為肌膚補充膠原蛋白，膠原蛋白針可以提供肌膚所需的營養，將老化流失的膠原蛋白補回來，填充凹陷同時又能優化膚質。

王柏鈞醫師補充，膠原蛋白的補充方式有很多種，最重要是預防流失，首先會建議很基本的兩件事情就是保濕和防曬，肌膚太乾燥則膠原蛋白會流失比較快、沒有適當防曬的話紫外線會使膠原蛋白斷裂崩解，所以大家平時也要注重肌膚保養唷；若選擇飲食方式補充膠原蛋白，就要特別注意蛋白質攝取，同時也要服用維他命C來幫助膠原蛋白合成與維持；然而，若是真的想要有效地補充膠原蛋白，建議直接注射「膠原蛋白針」，這是最實質的方式，於缺乏膠原蛋白的部位施打膠原針劑可以快速達到效果；其實也可以選擇注射「膠原蛋白增生劑」，刺激皮膚自己產生的膠原蛋白，只不過能長出來多少膠原就因人而異，效果比較不明確、而且還需要等待期，所以建議施打膠原蛋白針效果比較立即。

利用醫美針劑，打造討喜膨潤臉

孩童的臉龐總是讓人覺得充滿「幸福感」，就是因為他們皮膚富含滿滿的「膠原蛋白」！膠原蛋白是維持肌膚支撐力的最佳物質，平均25歲後會開始逐漸流失，因此臉部會漸漸凹陷、失去線條感，若想要維持年輕的肌齡，一定要補充流失的膠原蛋白。過去許多人會選擇使用玻尿酸微整注射，玻尿酸最大特性就是「填補」，且效果立即性，可以快速改善凹陷、紋路等老化問題，但王柏鈞醫師說道，玻尿酸最大的的缺點就是無法達到像自己的膠原蛋白一樣自然、經常會產生透明感；至於鬆弛皺褶也能用玻尿酸或肉毒處理，若是黯沉過多可以施打光療雷射，然而許多人礙於預算或是不想要施做太多次療程，因此我們總會優先建議施打「膠原蛋白針」來補充流失的膠原蛋白，不但肌膚的諸多問題可以一併改善，當膠原蛋白新生後，許多老化問題也能迎刃而解。

膠原蛋白植入劑好處多多

王柏鈞醫師表示，膠原蛋白針劑是一種肌膚營養針，除了效果性很好，使用範圍也相當廣，全身肌膚都能使用，像是臉部、眼周、嘴唇、乳暈、私密處等，身體各個部位，這是其它針劑較無法做到的。此外膠原蛋白注射後也可活化皮下纖維母細胞，誘導自體膠原蛋白增生，增加真皮厚度，甚至改善血液循環，為美肌抗老根本打底，透過自身膠原蛋白的增生，能同時達到自然澎潤、膚質改善、緊緻拉提、皺紋填補等抗老作用，而且膠原蛋白中的多胜肽可以抑制酪氨酸酶的活性，防止黑色素沉積，減少色斑的形成。

也就是說，膠原蛋白注射可同時提升肌膚光澤度與緊緻度，使肌膚光潤膨滿，而且膠原蛋白正是自身真皮層富含的物質，所以膠原蛋白注射是個安全、自然的治療，不用擔心注射後臉部呈現不協調的「塑膠感」、「人工感」，因此，想要有張賞心悅目的「好命臉」、「幸福臉」，膠原蛋白就是我們不可或缺的好選擇。





王柏鈞 醫師

學經歷：微美時尚診所院長｜陽明大學醫學士｜雙美膠原蛋白大中華區原廠講師｜LG伊婉玻尿酸原廠講師｜喬亞登玻尿酸原廠講師｜洢蓮絲注射講師｜愛塑美注射講師｜儷致肉毒桿菌素注射講師｜2020年亞洲小姐台灣區競賽評｜中華美容醫學會會員代表｜兩岸全效抗衰老協會講師

專長：埋線拉提｜面部雕塑｜除皺拉提｜青春支架注射