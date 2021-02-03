「眼周電波」助你擺脫憔悴老態

【撰文／Miki；本文感謝鄞愉心醫師提供專業諮詢】

當細紋、鬆弛爬上眼周，小心憔悴老態跟定你！但別擔心，只要善用眼周電波療程，就能重現年輕時的電眼光采！

眼周肌膚為什麼容易老化？

眼周肌膚是整張臉最薄、最敏弱的部位，隨著年齡增長，膠原蛋白和深層脂肪逐漸流失，容易讓眼眶凹陷、組織下垂，加上現在人長時間使用3C產品，上班總是盯著電腦螢幕、下班後又熬夜追劇，這些都是造成眼周老化、顯露疲態的隱形殺手。因此，若想要還原年輕時的勾魂媚眼，量身定制一套能幫助眼周肌膚緊緻、改善紋路和凹陷的療程，就是輕熟齡愛美人士的醫美首選。

眼周肌膚也適合施打電波療程嗎？

正因為眼周肌膚特別脆弱，必須選擇面積小巧、專為眼周肌膚打造的電波探頭，才能傳導適中的電磁波能量到達眼周真皮層，處理範圍也會更加細緻，進一步達到皮膚緊緻、拉提的效果。眼周電波在施打後1～3個月時，效果最為顯著，施打3～6個月後，電波能量還可持續作用，促進真皮層的膠原質收縮、增生，讓肌膚逐漸恢復原有的光采和彈力。

也可以搭配其他微整療程嗎？

當然可以！可依各人情況搭配玻尿酸填充劑來填補凹陷或是以肉毒桿菌素除皺，注射玻尿酸能改善眼下細紋、淚溝、凹陷等問題，而因眼周肌膚較薄，建議施打小分子玻尿酸，填充凹陷同時進行精細的修飾，如果本身有輕微的眉毛下垂或笑起來有魚尾紋問題，也可以考慮注射肉毒桿菌素，與眼周電波搭配都可達到很好的效果。

除了醫美療程，也要作息規律、睡眠充足、選擇適合自己膚質的眼周保養品，清潔、保養時避免過度拉扯脆弱的眼周肌膚，這些都是從日常生活著手，讓眼神變得明亮動人的好方法喔！





鄞愉心 醫師

學經歷：東妍診所醫師｜中國醫藥大學醫學士｜合肥安徽醫科大學皮膚性病學碩士研究員｜林口長庚醫院住院醫師｜台灣醫學美容專科醫師｜台灣美容醫學會委員｜亞洲抗老化醫學會會員｜美國美容醫學會AAAM會員｜美國A4M抗老化醫學會會員

專長：皮秒雷射｜線雕美學｜溶脂體雕｜玻尿酸面雕｜微晶瓷隆鼻｜女性私密微整｜雷射光電治療｜Ellanse認證醫師｜CPT黃金電波拉皮｜微創注射認證醫師｜DOUBLO音波拉皮｜Ulthera極限音波拉皮｜汽化飛梭雷射認證醫師｜喬亞登原廠注射認證醫師｜微晶瓷原廠注射認證醫師｜水微晶原廠注射認證醫師｜肉毒桿菌原廠注射認證醫師｜聚左旋乳酸（SCULPTRA）原廠注射認證醫師