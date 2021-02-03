埋線隆鼻 免動刀精雕立體美鼻

【撰文／Nina；本文感謝陳榮峰醫師提供專業諮詢】

鼻子是五官的中心，會影響一個人的整體視覺印象，對於鼻子塌、大蒜鼻等先天鼻型條件不完美者，以往若想要改善鼻型，多只能透過手術開刀的方式。現在有了新型的「埋線隆鼻」，訴求不需要開刀就能改善原有的鼻型，甚至可以精雕細節，療程時間短、效果又立即，在韓國相當受到歡迎，到底是如何執行的？術後會影響日常生活嗎？來聽聽專業醫師怎麼說！

新式埋線隆鼻的執行方式？

傳統的隆鼻手術需要植入假體，手術時間長、疼痛感也較高，而新式的「埋線隆鼻」是利用微創的技術，不需要開刀即能夠雕塑鼻型，療程僅約5分鐘就能完成，是近年來相當熱門的隆鼻方式。以建築學的結構工程學為概念，將可被人體吸收的手術縫線植入鼻內，線材上的倒鉤設計，能夠像支架撐起鼻子，還能夠分區進行精雕，如鼻尖、鼻翼、鼻樑等，量身訂作理想的鼻型。術後的傷口僅約針孔大小，近乎無疤痕，恢復期更縮短至7～10天，很適合想要改善鼻型，又不敢動手術的人。

埋線線材就如同鼻子的骨幹，能夠達到支撐的作用，改善鼻尖、鼻樑、鼻翼等，但如果本身組織不夠豐盈者，經由專業的醫師評估後，還是會建議搭配其他填充物注射，例如玻尿酸或是微晶瓷等填充物來幫助調整鼻型，還能增加效果的持久性，打造黃金比例美鼻。

療程後的隆鼻效果 可以維持多久？

目前埋線隆鼻所使用的線材幾乎具備可吸收性，會隨時間被人體自然代謝吸收，基本上效果能維持1～2年，並非永久式。特別要提醒的是，治療過程看似簡單快速，但隆鼻後的效果及整體的比例是否協調，都非常考驗醫師的專業及技術。為了避免術後發生線材穿出的風險，療程前一定要與醫師謹慎評估與諮詢，並慎選有經驗、具美感的專業合格醫師，也不要貪小便宜選擇低價的不良線材，才能夠確保術後的品質。如果不慎發生線材穿出的情形，務必要立刻回診。

醫師小叮嚀

埋線隆鼻屬於微創的技術，術後傷口極小，不太會影響日常的生活，為了避免感染，還是會提醒前兩天最好不要沾到水，並搭配擦藥膏幫助修護，一週內會有輕微的腫脹感，48小時內可以先透過冰敷舒緩，48小時後則改用溫熱敷的方式。睡覺時可以稍微把枕頭墊高，為了避免鼻子變形，兩週內勿大力揉捏、碰撞鼻子，例如趴睡、擠粉刺等行為，也不要抽煙喝酒、吃含辣、酒精類的食物。





陳榮峰 醫師

學經歷：環球醫美診所院長｜亞洲沛妍生醫集團總院長｜艾玻玻尿酸認證醫師｜美國Harvard哈佛醫學院美容雷射臨床研究｜韓國Dinona原廠雷射溶脂訓練合格醫師

專長：醫學美容｜微整形｜整形手術｜自體脂肪移植｜男性生殖器手術