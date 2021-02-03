多層次複合式埋線 打造緊緻臉龐

【撰文／Miki；本文感謝許惠翔醫師提供專業諮詢】

多數求美者認為「改善老化」很簡單，其實這件事並不容易，因為肌膚老化多半是合併多個皮膚層的問題所造成，想要緊緻臉龐，該如何量身打造專屬於自己的療程呢？聽聽專業醫師怎麼說！

鬆弛、下垂、臉部老化怎麼辦？

真皮層的膠原蛋白流失、深部脂肪的消失、組織下墜，甚至是骨骼形狀改變等，都是造成肌膚下垂、老化或是鬆弛的原因。因此，建議由醫師仔細評估、打造複合式療程，搭配音波、電波、TMA熱力點陣皮膚治療系統、填充注射物（包含聚左旋乳酸、少女針、各種玻尿酸），亦可安排埋線，才能精準地改善肌膚的老化表徵。

「複合式埋線」和單一線材埋線有何差異？

針對皮膚鬆弛較輕微、或希望做全臉緊實保養的客群，建議施打音波或電波來拉提，若有明顯組織下墜的問題（如法令紋、木偶紋、嘴邊肉等），則建議再添加「複合式埋線」的療程。

複合式埋線的優勢，在於利用不同線材的特性來彌補彼此的不足。以目前坊間常見的「鈴鐺線」及「美人線」為例，鈴鐺線對組織的抓力、固定性較好，也具有些微可活動空間，可針對脂肪組織做到有效的復位處理，亦可避免施作術後的臉部緊繃感，但因為鈴鐺線較粗，若放置在較表淺的皮膚層，可能會產生明顯的凹凸不平，建議埋在肌膚深層為宜。美人線則屬於較細的線材，非常適合用於表淺部位的拉提，所以和鈴鐺線線合併施作，更可達到彼此互補的效果。

複合式埋線治療 能維持多久呢？

鈴鐺線的材質為PLGA，術後一年左右才會開始被分解，期間能持續刺激膠原蛋白；至於美人線，則可維持約3～6個月。如果是初次接受埋線療程的消費者，建議於術後4～6個月內回診，由醫師評估是否需要再追加美人線，更可優化緊膚和拉提的成效。

鈴鐺線、美人線在術後都僅會留下有針孔狀的小傷口，以及些微泛紅和浮腫，只要在針對腫脹部位稍加冰敷，並搭配診所提供的藥物，即可順利度過恢復期。在飲食方面，應杜絕菸酒、辛辣等刺激物，以免影響傷口癒合的速度喔！





許惠翔 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜長庚大學醫學系｜林口長庚醫院醫師｜高雄長庚醫院醫師｜中山醫學院附設醫院醫師

專長：音波拉提｜洢蓮絲（少女針）｜舒顏萃（童顏針）｜魚骨線拉提｜鈴鐺線拉提｜玻尿酸注射