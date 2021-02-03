產後塑身就交給「體雕三機複合式療程」

【撰文／Miki；本文感謝張韻屏醫師醫師提供專業諮詢】

產後瘦身超難！難纏的贅肉該怎麼甩？只要善用「體雕三機」打造複合式療程，就能讓產後恢復更加順利！

產後身材好難恢復，為什麼？

許多女性在懷孕後食量增加，也認為孕期必須「一人吃兩人補」，難免會攝取過多的熱量，此時若活動量跟著減少，再加上體內賀爾蒙的改變，種種因素都會讓身體傾向囤積更多脂肪。此外，懷孕期間因腹直肌被長期拉扯，還會導致「腹直肌分離」，就算產後努力減肥，依然會有腹部鬆弛、凸垂的困擾。所以，許多媽咪產後覺得身材浮腫，或是某些部位特別難瘦、減肥過程容易卡關，難以恢復到產前的曼妙身材。

如何設計出適合自己的體雕療程？

針對小腹、大腿內外側、蝴蝶袖等局部肥胖部位，推薦使用「體雕三機」來輔助瘦身，客製化屬於自己的複合式療程。若身材明顯過胖，可先進行大範圍「減脂」，再針對局部肥胖部位「精雕」，接著視個人需求「增肌」來展現健美線條，打造比例更完美的身段。

術後該如何保養，才能維持好身材？

接受「體雕三機」的複合式療程後，建議每天都要攝取2000cc以上的水分，藉以增加體內循環，加速脂肪細胞的代謝。當然，日常生活也別忘了安排強度適中的運動計畫，搭配健康均衡的飲食，才能讓產後的瘦身計畫變得更加順利喔！





張韻屏 醫師

學經歷：自由維格診所醫師｜高雄醫學大學畢業｜美國梅約醫學中心皮膚醫學研究醫師｜韓國首爾大學整型外科見習醫師｜台灣衛福部部定專科醫師｜提美拉認證醫師｜Silhouette Instalift 原廠認證醫師｜ThermageFLX鳳凰電波原廠認證醫師｜Ultherapy美國音波原廠認證醫師｜Ellanse原廠認證醫師｜Aesthefill精靈針原廠認證醫師｜雙美膠原蛋白注射認證醫師｜Xeomin肉毒桿菌注射認證醫師｜台灣微整型美容醫學會會員｜台灣肥胖醫學會會員

專長：光療雷射（淨膚雷射、除毛雷射、二代飛梭、飛針、醫洗臉、私密雷射、皮秒雷射微）｜微整塑形（玻尿酸、肉毒桿菌、瑞得喜、3D聚左旋乳酸、洢蓮絲、音波拉提、電波拉提、線雕）