視覺上顯瘦的第一步「打造完美下巴」

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

無論你是下顎線鬆弛導致無線條感，還是豐厚圓潤的雙下巴，或是看起來根本沒下巴的下巴內縮，在視覺上都會顯胖或是臉圓，甚至還可能顯老，就算你的身體很纖細也是一樣，因此想要視覺上的顯瘦，先打造完美的下巴吧！讓非凡診所的宋正宇醫師來教大家怎麼做！

常見的下巴問題通常有哪些呢？

宋醫師表示東方人常見的下巴問題為『短下巴』或『下巴內縮』，有些更嚴重的下巴內縮，甚至讓人笑起來蘋果肌會呈現下移狀態，會使得鼻翼溝很深，通常合併法令紋以及嘴角下垂，最重度的下巴問題為暴牙、咬合過度，連帶使臉頰下墜，下巴表面凹凸不平，若有雙下巴會更加的明顯，由此可見下庭部分跟整個臉部下輪廓影響巨深。以及現代人常低頭使用3C造成的雙下巴。

想擁有完美下巴需具備哪些條件？

〈1〉下巴和輪廓線呈現柔順平滑曲線；不可有嘴邊肉或木偶紋。

〈2〉下巴曲線明顯，與脖子曲線涇渭分明，沒有雙下巴或下頷肉。

〈3〉鼻下緣至下巴下緣，占全臉長度1/3，又稱「下1/3臉」。

〈4〉下唇下方凹陷處至下巴下緣的距離，是下唇下方凹陷處至兩唇間距離的2倍。

〈5〉以側臉來看，鼻頭、上唇、下唇至下巴下緣呈一直線；以正臉來看，鼻中柱、人中、上唇珠至下巴最低點，要呈一直線，此中軸線居中對稱。

〈6〉下唇比上唇微厚，下唇是上唇的1.618倍，且下唇微微外翻，下巴上緣微微凸起（兜下巴），頸部內收，形成彎曲柔和俐落曲線。

〈7〉下唇下方凹陷處不可太凹成陰影，鼻中柱與人中夾角在100～110度間。

如何利用非侵入式療程打造完美下巴？

宋醫師表示針對不同的症狀有不同的治療方式，也可搭配複合式療程，效果更加顯著。

〈1〉短下巴、下巴內縮：可使用玻尿酸6點下巴精雕』，透過在6點9部位，按順序注射長效型大分子玻尿酸，視個人問題差異，拉長下巴比例。

〈2〉緊實下顎線：採用『電音雙波拉皮』先施打較深的音波拉皮，將鬆弛的淺筋膜層（SMAS）緊緻拉提，再施打電波拉皮，它是立體加熱方式，能夠刺激大量的膠原蛋白新生。

〈3〉雙下巴：擁有肥厚脂肪的雙下巴可使用「消脂針」做為治療，其主要成分為「去氧膽酸」注射後可破壞皮下脂肪細胞膜，再被身體免疫中的巨噬細胞吞食後代謝，達到脂肪數目永久減少。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗