上市30周年！維持美麗的秘密武器 最懂你的除皺好夥伴「皇家肉毒」

【撰文／Evelyn；本文感謝王陳玄、邱育德、黃逸明、張佳穎、劉永麟醫師、韓立明醫師提供專業諮詢】

現在速效型的微整越來越盛行，人們對於非侵入式療程接受度也越來越高，而肉毒桿菌療程人氣居高不下，它對於消除惱人又顯老的動態紋路有著顯著的效果，也有拉提功效，可搭配許多療程一同施做，無恢復期、安全性又高，施作時間也短，而上市30周年的『皇家肉毒』更是受到許多醫師推薦使用，到底肉毒桿菌素有什麼迷人之處呢？來聽聽專業的醫師群怎麼說。

肉毒桿菌素小辭典

張佳穎醫師指出，肉毒桿菌素是肉毒桿菌素分泌出的蛋白質，經過純化後能運用於醫學美容上，肉毒桿菌素能阻斷神經傳導的物質乙醯膽鹼，抑制肌肉收縮、放鬆表情肌肉，進而達到除動態皺紋的效果，同時也能抑制線體的分泌，因此可用來止汗。黃逸明醫師補充說明，皺紋可分成動態紋和靜態紋，動態紋是因臉部表情肌肉運動時造成的紋路，像是抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋等，能藉由施打肉毒桿菌素來改善；靜態紋則是動態紋惡化到不做表情也會出現的紋路，需要使用合併填充劑來填補凹陷。而肉毒桿菌素在臨床運用極廣，除了有除皺的效果，也能用於下半臉拉提，還能用來修飾肌肉線條，施打在比較大塊的肌肉，像是小腿肌肉、肩膀的斜方肌或國字臉的咀嚼肌等處，可使肌肉線條變得較為滑順好看。

肉毒桿菌素效果能維持多久呢？王陳玄醫師表示，一般來說施打後維持時間大概可以維持4～6個月左右，有些人可以維持更久，維持時間依施打部位、體質和劑量還有品牌而有所差異，想要持續維持效果就要再次施打，建議可以4～6個月進行一次肉毒桿菌素療程；我使用皇家肉毒多年，不用施打過多的量，術後自然且不僵硬，因為若施打過多會使紋路消失不見，反而相當不自然，如笑起來時的魚尾紋會不見，而嘴周的肌肉也無法自然上揚，會給人臉部僵僵的感覺。邱育德醫師強調，選擇對的肉毒的品牌，且施打劑量拿捏得宜，術後效果是非常自然的！所以建議要選擇經驗豐富的合格醫師，而且不是所有的皺紋都可以施打肉毒，需要經過醫師的判斷以及視部位而定，術前和醫師做詳盡溝通，盡量使用歷史悠久的大品牌，『皇家肉毒』全球上市30年，上市超過70個國家，超過千萬人次見證，擁有較多的臨床案例和臨床試驗證實效果與滿意度，術後效果持久而且自然，擺脫不自然的僵僵臉。

選對廠牌 美麗效果更加倍

劉永麟醫師表示，每個廠牌針對不同治療部位都有建議的標準劑量，當然也要視每個人的狀況與期待的術後效果來客製化所需的劑量，就能避免施打後產生表情僵硬的問題，另外選擇適合的品牌也能提高術後滿意度，像是皇家肉毒所含的活性肉毒桿菌素最高，所以施打針數可以比較少，卻可以達到很好的效果。但是有許多人擔心長期施打肉毒桿菌會產生抗藥性，韓立明醫師解釋，複合蛋白其實可以保護中心活性肉毒桿菌素，在到達施打部位前不被免疫細胞分解，能夠保留足夠劑量發揮效果，而皇家肉毒就因為有複合蛋白保護活性肉毒桿菌素，因此效果更持久，目前也沒有相關完整的文獻與證據證明複合蛋白與抗藥性的關聯，而且醫美用途劑量及低，長期抗藥性發生比例非常少，以皇家肉毒來看幾乎低於1%，也不會因為多次治療需要增加劑量或縮短治療時間，因不需太擔心抗藥性問題。

術後注意事項

醫師提醒，術後4小時內避免平躺、低頭或按摩，避免肉毒過度擴散，同時也要避免長期處於如三溫暖、泡溫泉等高溫場。而重症肌無力患者、懷孕哺乳婦女、對蛋類過敏者、欲治療部位的皮膚過敏或發炎、有使用會干擾神經肌肉傳遞的藥物都不適合注射肉毒桿菌素。

專業醫師群分享 肉毒桿菌素怎麼選？

杜絕削價競爭 不被低價迷惑

邱育德醫師指出，現在醫美市場相當競爭，因此出現削價競爭的情況出現，但一分錢一分貨，便宜的肉毒可能不合法或是水貨、山寨貨，這些醫美針劑都沒有經過衛福部檢驗核可，若注射在身體可能會導致許多不可預期的副作用發生。在施打前一定要注意施打的品牌，千萬不要用價格去選擇療程，若真的不知道怎麼選擇，建議選擇歷史悠久的有品牌的歐美大廠，世界上肉毒品牌相當多，有些品牌製造的肉毒含量不足，所以效果就比較差。台灣目前核可的肉毒桿菌素有四個品牌，其中『皇家肉毒』全球上市至今已經30年，已有70餘國使用，累積上千萬案例，臨床上也累積了相當多的國際文獻，不論是安全性和效果都是經過長期的考驗與驗證。

小容量獨享瓶 美麗不必共享

王陳玄醫師提到，所有品牌的肉毒桿菌素本身都是凍晶粉末體，使用前一定要使用無菌生理食鹽水稀釋才能施打，有些包裝是大容量，稀釋後是由多人共享一瓶，對於消費者來說，第一無法確認施打的品牌，第二也無法確保產品的新鮮度，因為肉毒桿菌素若當下沒有使用完，需要放置冰箱冷藏保存，而肉毒桿菌素的效果會隨著拆封時間而逐漸遞減。而皇家肉毒有小容量獨享瓶和肌緻美人套餐，消費者可直接購買原瓶，現場拆封，稀釋後可直接就可以施打，一次治療一次用畢，能夠確保肉毒桿菌新鮮度，不必擔心拆封過久導致效果打折，對於施打的品牌也一目瞭然，更加有保障，是單次需要施打多個部位的愛美人士的最好選擇。

複合式療程 美的更動人

肉毒桿菌素算是很基本的療程，能與許多療程共同搭配，但肉毒桿菌素最主要是改善動態紋路、下顎線條拉提和修飾肌肉線條，而老化的成因有很多，例如膠原蛋白流失導致的凹陷問題，這個就不是單靠肉毒桿菌素就能解決，因此劉永麟醫師建議，可以將品質安全穩定的皇家肉毒跟其它療程一同做複合性治療，像可搭配皮下填充劑，如玻尿酸、童妍針來填補凹陷，想要肌膚更加緊實則可搭配電音波拉皮，若是要改善五官或修飾線條，純粹玻尿酸能有立即性填充的效果，支撐度高且不易過敏，可以打造立體五官，如雕塑山根或是下巴，複合式療程建議尋求經驗豐富的合格醫師，詳細評估面部問題並做術前詳盡溝通，讓療程1+1>2，才能極大化術後效果與期待。

效果立即 美麗不需等待

黃逸明醫師表示，我已經使用皇家肉毒15～16年，覺得它的品質一直都很穩定、不容易變性、術後預測性高，打起來也相當順手，最重要的是效果作用快，根據實驗證實術後最快24小時能感受到效果！分享我在臨床上使用肉毒做拉提的經驗，有三分之一的客人立即就會有效果，使用過皇家肉毒的人都相當滿意術後效果。黃醫師也特別提醒，千萬不要認為肉毒多打效果更好，肉毒桿菌素約5個月會被人體代謝，必須再次施打才能讓效果延續，通常建議未施打過或是久未施打的患者在前面3、4次的療程約3～5個月可施打一次，幾次療程後，所需要的劑量和施打頻率則會跟著降低，治療效果會愈來愈延長。

精準治療 效果更加持久

韓立明醫師特別提到，皇家肉毒所核准的標準劑量含有最高的「活性肉毒桿菌素」，因此效果非常持久，經實驗證實皺眉紋最久可達6個月、大肌肉可達1年，我喜歡將皇家肉毒施打在肌肉較為發達的區域，如咀嚼肌、小腿、肩膀等處，因為皇家肉毒所含活性肉毒桿菌素最多，所以效價高，對於線條修飾的效果會更明顯！皇家肉毒有多篇大型文獻指出，即使經過多次治療，效果不會變差，劑量也不需要增加，以皺眉紋來說，每次施打約相隔5～6個月，經過經長期臨床上的考驗，效果發揮快速且持久，透過醫師良好的注射技術可以精準的施打在治療部位，疼痛感也較低、效果自然，消費者接受度高，臨床滿意度高達9成以上，因此也成為醫師們的愛用品牌之一。

選擇歷史悠久品牌 才會有保障

張佳穎醫師分享因針劑微整有一定風險，選擇上更應該謹慎，首先要選擇擁有專業且合格的診所，而醫師的經驗也是一大要點，除了專業的知識為基本，對於美感的拿捏也需要掌握合宜，才能得到期望中的效果。重要的是施打肉毒桿菌前，先了解施打品牌和劑量，千萬不要因為貪小便宜而施打來路不明的針劑。建議施打肉毒桿菌素應該選擇歷史悠久的大品牌，像是歐洲領導品牌皇家肉毒，同時也是歐洲皇室御用品牌，上市30年，超過70個國家官方核准，經過美國FDA、歐盟認證和台灣TFDA三重認證，並有大量的國際文獻支持，累積上千萬的臨床案例，對於醫師來說品質穩定且使用上相當順手，消費者術後也能安全有保障。肉毒桿菌素是醫美入門很好的選擇，因為費用相較便宜、幾乎無恢復期，又能快速看到效果，若是你也想嘗次醫美可以先從肉毒開始喔！