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健康美趨勢正夯 美和健康息息相關

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Evelyn；攝影／ChrisJing；妝髮／Adora～芮芮】

對於現代人來說，「變美」似乎不再是難事，從整形到現在的非侵入性療程，讓人更加自然的變美，除了自然美，大家更開始追求健康美，而對於美的創造者「維格醫美集團」來說美和健康有著密不可分的關係，兩者必須兼顧，因此創辦人以此為理念，打造『內外兼修』的美麗帝國，就讓董事長林銘德與執行長林詠喬來分享這一路的心路歷程，以及是如何搭起健康與美麗並行的橋樑。

談起創立維格醫美集團初衷，林銘德董事長回憶的說…『大約在40歲左右時，有一天忽然覺得自己老了，想讓自己保持年輕、追求讓自己更好，當時醫學美容才正開始萌芽，於是興起了經營醫美診所的念頭。從療程、儀器、醫材及人員都能夠自己把關品質和效果。』因此維格醫美誕生了！林詠喬執行長強調，維格醫美內的儀器設備、產品一定是原廠、大品牌、大公司，這樣的售後服務、儀器品質、安全性等等都會比較高，通常消費者也較喜歡知名大品牌，因此維格醫美集團經營數十年來不斷引進新型產品、儀器設備，也不斷提供診所醫師群教育訓練，軟硬體不斷的升級，提供消費者更好、有效果的服務。

而在經營維格醫美時最怕碰到削價競爭和不良品存在，因為競爭之下，許多診所和醫師良莠不齊，即便在這樣的流血價格戰之中，維格還是堅持持續引進好的儀器設備，當顧客的治療「安心又有效果」，才會滿意且持續，維格也能因此永續經營下去，相信維格就是相信品質和效果，這也是許多針劑、儀器大品牌都會願意喜歡跟維格合作的原因。在這樣激烈競爭的醫美環境中，維格醫美從高雄五福開始起家，從一家兩家持續增加到現在全台灣共有16家診所。林銘德董事長於2016年規劃成立「維格學院」，特別針對集團內的醫師做教育訓練，並且與原廠合作認證課程，他非常自信的說『我敢說維格醫美集團內的人員應該是全台灣拿最多的原廠認證，並且對旗下護理人員、診所從業人員做每周最少一次的教育訓練。』維格醫美在台灣北中南都有設立「維格學院」，對於集團內所有人員提供醫材、儀器等資訊，讓集團人員不斷精進，才能提供消費者安全有效果的服務，同時也提供場地讓業界醫師做在職教育訓練，使台灣整體醫美品質提升，讓大家一起與維格進步，而在維格的醫師一定要經過「維格學院」認證才能幫病患治療，減少對病患可能造成的傷害。

健康美趨勢正夯，美和健康息息相關

美麗和健康的關聯是呈正比的，身體健康、外觀看起來自然就會美麗，那是由體內所自然散發的真實美麗，因此維持體態美麗、身體健康，這樣相對身體新陳代謝也會比較好，這些都是環環相扣。董事長和執行長觀察到，近年來大家瘋路跑和健身，對於變美的取向更趨近於健康美，所以維格醫美集團引進HIFEM專利技術的磁能治療──「肌動減脂」和「G動椅」。

台南維格診所院長皮膚專科王昭欽醫師說『今年由於配合居家防疫的關係，導致許多人好不容易維持的身材紛紛走樣，使得最近身體雕塑療程的詢問度比以往還要高出許多…」近年體雕發展趨勢已經從單純的追求外表美觀慢慢轉變成健康美。許多人在享瘦的同時也希望追求肌肉線條，因此當「肌動減脂」推出，強調同時鍛鍊肌肉又可以減脂一機雙效的訴求，相當符合「健康美」的訴求，也難怪詢問度總是居高不下。

「肌動減脂」的原理是用HIFEM高能量聚焦磁能，誘發肌肉進行超極限的收縮，在30分鐘達到2萬多次仰臥起坐的效果。藉由超強度的肌肉訓練，讓肌肉強度增加、體積增加，增肌讓基礎代謝率上升，也讓減脂的目標更易達成：像是男生想要的六塊肌、女生夢寐以求的馬甲線都不再是夢想。這樣的儀器適合平時沒時間運動的朋友，可以說是一種懶人健身法；也適合想要開始運動，但又沒有太多運動經驗的朋友，它可以協助喚醒沉睡的肌肉，讓身體提早進入狀況；它也適合用在體脂已經不高，明明努力鍛鍊，但總是有些部位無法進一步突破、希望成功雕塑線條的的朋友。「肌動減脂」跟其他減脂療程不但沒有衝突，還可以相互搭配收到相輔相成的效果。例如皮下脂肪厚度特別厚的朋友，可以藉由冷或熱的減脂療程來減少脂肪，再合併肌動減脂來增加肌肉強度，進一步改善體態。

王昭欽醫師提到，多數人都知道核心肌群對於體態的重要性，但卻容易忽略骨盆腔底部的幾個核心肌群，如盆底肌。許多女性經歷懷孕生產，許多肌肉群都會受到過度牽扯，例如產後腹直肌分離使小腹下垂、盆底肌弱化容易使腹部壓力增加時（如咳嗽）會出現漏尿的狀況。「肌動減脂」能訓練腹直肌改善產後小腹問題，「G動椅」則可以強化盆底肌肉，如同在短短的28分鐘內做了上萬次超強力的凱格爾運動，進而改善尿失禁的問題，也使得生活更加有自信。王醫師提醒，一分耕耘一分收穫，沒有維持良好的習慣很難維持體態，除了正常飲食和作息，並要養成持之以恆的運動習慣，也可以藉由醫美懶人運動法，才能保持術後戰果喔！

醫師小叮嚀

維格醫美集團 皮膚科醫師王昭欽
維格醫美集團 皮膚科醫師王昭欽

王昭欽醫師：「肌動減脂」「G動椅」這兩個療程都是利用HIFEM科技磁能生電的方式去帶動肌肉收縮、進而達成治療效果。若是裝有心臟節律器、治療部位有金屬植入物的，或是懷孕期間，都不適合進行此項治療。在治療部位有急性發炎感染狀況的，也建議等待皮膚恢復後再進行療程。

HIFEM科技讓體雕療程更聰明了

林銘德董事長笑著說「只能說現在的體雕療程很聰明，過去的體雕儀器只能減少脂肪，現在可以利用肌動就能減脂，同時還能增加肌肉的質與量，隨著醫美科技越來越進步，相信未來醫美科技一定能夠更好！就像以前使用C6淨膚雷射美白淡斑就很厲害了，但這幾年卻出現更厲害的皮秒雷射是一樣的道理，新型技術能夠提供消費者更好、更有效的治療體驗。」

維格醫美集團 董事長林銘德：重視人才、以人為本，才是成功企業的基石
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『以人為本』是維格的核心價值觀

維格也會不斷地更新、引進新型的機台和先進的技術，對於維格來說，健康和美有著密不可分的關係，打造由內而外的健康美，堅持使用高規格的儀器和產品，才是集團永續經營不二法門。林銘德董事長發自內心的表示『我本身是醫師、不是商人，維格不是以賺錢為目的，是希望把醫療做到最好。』我的理念和營運都是秉持著以人為本的出發點，將每位員工視為公司的資產，公司要提供資源讓員工挖掘，只要學到就是屬於他自己的，讓員工在工作上找到他的價值所在，也希望能讓員工們以身為維格人感到驕傲。

維格醫美集團 執行長林詠喬：醫療必須從基礎做起，才能兼顧品質與效果
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肌動減脂有效重塑腹部線條

許多女性生完小孩後都會有肥胖問題，即使瘦下來了，還是有機會產生腹直肌鬆弛，腹部看起來凸出不平坦，林詠喬執行長有感表示，『以前我做過非侵入式冷凍減脂來改善腹部脂肪問題，雖然有效，但是因為腹直肌鬆弛問題，視覺上還是有小腹，在腹部使用了肌動減脂幾次後，可以明顯發現小腹漸漸不見了，腹部也開始出現線條，我非常推薦給生產完的女性朋友使用。』

追求美麗的同時，勿忘醫療本質

醫美本質是醫療，治療一定要有效果且不能誇大療效，只要來到維格就能接受到先進、正確、有效、無誇大不實的服務，讓大家想到維格醫美就是＝『安心的保證』，對於人員訓練一定要到位，顧好醫療品質和醫療效果，只要客人滿意自然會回頭，未來希望維格醫美集團在醫美土地上站穩腳步，成為醫美界的領頭羊。

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