複合式多層次療程正夯 臉部鬆垮不能只單靠一種療程

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

若是臉部出現鬆垮，無論你幾歲，看起來就是顯老！因此擁有緊實的下顎線條，對於青春永駐是非常重要的，可不要以為下顎線鬆垮是老人家或是肥胖人士的專利喔！現在大家都長時間低頭滑手機，因此下巴輪廓線提早消失，這也就是為什麼有許多人明明看起來很瘦，但是卻有雙下巴，因此宋正宇醫師建議大家，可以藉由一些複合式多層次醫美療程來達到緊實下顎線。

Q.為什麼做完醫美，卻感覺沒什麼效果？

臉部只要出現凹陷、皺眉紋、淚溝、印地安紋、木偶紋、嘴邊肉、鬆垮等老化問題，都會讓人顯得老態，許多人認為解決單一問題就可以改善老態，也就是哪裡凹就補哪裡，或是覺得下顎線不明顯只要打打音波就可以了，但是總是事與願違，治療後還是覺得哪裡看起來有點老，所以就會認為治療沒有效果！宋正宇醫師表示，老化是全面性的，涵蓋膠原蛋白流失、筋膜鬆弛、韌帶鬆弛、脂肪位移等等問題，若只是單一填補凹陷問題，卻沒有解決問題根源，當然會看不到效果，有經驗的醫師會根據患者問題，提供注射玻尿酸、肉毒桿菌素、電波拉皮、音波拉皮、線雕等複合多層次治療方式，這樣才能真正改善你在意的老化問題。

〈1〉玻尿酸：施作層次可於皮下組織、脂肪、骨膜上等處，可用少量多點施打方式做中臉拉提、強化鬆弛的淺筋膜層（SMAS）、眼周筋膜層及相關韌帶，達到拉提效果，能夠使人看起來更加有精神。同時也能夠填補流失的皮下脂肪，改善顯老的淚溝和法令紋。

〈2〉肉毒桿菌素：施作層次是針對於肌肉，對於抑制動態紋路有顯著效果，可以放鬆表情肌肉去除動態紋，如抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋、法令紋等，也能用於全臉拉提。

〈3〉電波拉皮：施作層次從表皮層到真皮層、甚至是皮下組織，也就是可對於肌膚全層產生加熱作用，是利用RF電波對深層皮膚產生加熱效應，進而刺激膠原蛋白新生，達到肌膚緊緻作用，有緊緻、除皺等效果，還能針對不同的部位搭配不同探頭施做。

〈4〉音波拉皮：施作層次主要為SMAS筋膜層，以高強度聚焦超音波產生熱凝結點，使鬆弛的筋膜層如保鮮膜經微波加熱後緊縮般，達到臉形輪廓拉提、緊緻效果。

〈5〉微創鈴鐺錐體埋線：施作層次是淺層脂肪層，利用線材獨特的鈴鐺錐體卡住皮下脂肪，產生定錨固定及拉提作用，能夠針對鬆弛部位有效均衡的自然拉提。

醫師小叮嚀

複合式治療必須由醫師諮詢且精確評估患者，提供適合的療程搭配，建議尋求有經驗且具口碑的醫師，利用各式複合式多層次療程相輔相成，這樣效果才會更顯著。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗