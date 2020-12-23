非侵入性體雕三軍 助你展現完美體態

【撰文／Miki；本文感謝楊景翔醫師提供專業諮詢】

減肥好累喔！該瘦的地方很難瘦，該有曲線的地方又很難練，該怎麼辦才好？現在正值秋冬交替，其實正是利用「體雕三軍」偷偷變瘦、變美的大好時機！

Q.非侵入式體雕有何優勢？

飲食控制、培養運動習慣是減肥的好方法，但也有不少人雖然瘦下來了，還是對身體特定部位感覺不滿意。針對局部肥胖的部位，我們可以利用「非侵入式體雕儀器」來幫助雕塑好身材，不僅能直接減少局部脂肪，更可緊實線條，打造更迷人的身段。非侵入式體雕儀器無須動刀、零痛感、沒有恢復期，最大的好處就是不用請假、無需麻醉就能接受治療，更不會影響原本的生活作息，特別適合工作忙碌的現代人。

Q.有哪些療程可以選擇？

觀察坊間療程，最常見的就是「體雕三軍」：酷塑冷凍減脂、二極體雷射溶脂以及HIFEM肌動減脂，這三種儀器都能單獨施做，也能相互搭配讓雕塑效果更好。「酷塑冷凍減脂」的原理是利用低溫破壞脂肪，再經過身體代謝排出體外，單次療程只需要35分鐘，就可減少最高27%頑固脂肪，術後大約1～3個月可看出效果。「二極體雷射溶脂」是以1060nm二極體雷射加熱皮下脂肪細胞，運用堆疊式的加熱方式使脂肪細胞壞死，每次治療約可破壞24%的脂肪細胞，在術後6～12週可逐漸看到療程效果。

減去了多餘的體脂肪，接著就是要將體態打造得更緊實。除了正確的重量訓練之外，還可搭配新型的「HIFEM肌動減脂」療程，藉由專利HIFEM高強度聚焦磁能帶動電能來刺激肌肉收縮，30分鐘可達到2萬次的肌肉極限運動，刺激肌肉增大、結實，使線條變得更加清晰立體，平均增加16%的肌肉厚度，並減少19%的脂肪厚度。因此，建議消費者可先利用前冷凍減脂（一冷）、二極體雷射溶脂（一熱）儀器來減脂，再利用HIFEM肌動減脂（一雕）來增加肌肉、雕塑線條，三重搭配，有助於達到理想的雕塑效果。

醫師小叮嚀

接受體雕療程不會產生傷口，術後還是要加強身體代謝機能，更能促進凋亡的脂肪細胞排出體外。建議補充大量水份，促進體內循環，也能為肌膚補充水份，同時要持續適度的運動，更能維持曼妙身材。舉凡快走、慢跑等低強度有氧運動，或是皮拉提斯、TRX懸吊式阻抗訓練、重訓等肌力運動，都是保持體態的好方法喔！





楊景翔 醫師

學經歷：永康維格診所院長｜高雄醫學大學醫學士｜高雄長庚醫院整形外科講師級主治醫師｜高雄鳳山醫院外科主任｜台灣整形外科專科醫師｜台灣整形外科醫學會會員｜台灣顏面整形重建外科醫學會會員｜美國整形外科醫學會會員｜台灣顱顏學會會員

專長：皮膚雷射光電治療｜音波、電波拉提｜各式微整形注射(玻尿酸、肉毒桿菌、埋線拉提、舒顏萃、洢蓮絲)｜miraDry腋下多汗症｜雙眼皮手術｜眼袋手術｜抽脂手術｜自體脂肪移植