想治療難纏痘疤 雷射要怎麼選？

【撰文／Miki；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

難看的凹陷痘疤，真的不能改善嗎？其實隨著醫療進步，雷射技術已經有了重大突破——治療難纏痘疤，就選UP雷射！

Q.針對嚴重痘疤，可以選擇哪種雷射？

針對難纏的凹陷痘疤，除了可使用現在很熱門的UP雷射之外，包含皮秒雷射的蜂巢透鏡（全像透鏡、超級鏡片等）、傳統的汽化式飛梭（二氧化碳雷射、鉺雅各雷射、鉺玻璃雷射），以及較新式的TMA熱力點陣皮膚治療系統等，都是常見的雷射療程。然而，若想治療到足夠深度、洞口細小，又不會產生太多非必要的組織傷害，建議使用UP雷射來治療。雖然UP雷射的疼痛感稍高、術後恢復期較長，需要留意的細節也比皮秒雷射的蜂巢來得多，但針對膚況較為嚴重的患者，可能還是要接受UP雷射治療，才能看見較好的效果。

Q.為何UP雷射治療效果不明顯？

〈1〉患者對效果的期待過高：有些病灶原本就不適用於UP雷射治療，效果自然不明顯，即使病灶適合採用UP雷射，也需要施打相當多次，才能感受到膚況的改善，所以如果患者的期望值遠遠高於實際效果，那麼在時間或改善幅度上，多少都會感覺有所落差。一般而言，術後約3～4個月可看見膚況漸進式地變好，若在術後一個月就感覺焦慮，自然會認為效果不明顯或不如預期，其實只要再等待一段時間，即可看見膚況的改善。

〈2〉醫師拿捏能量功力不足：UP雷射的能量不容易拿捏，如果能量開得太弱，效果不容易展現；開得太強，又容易讓肌膚反黑、嚴重發炎，甚至有受傷的風險。此外，UP雷射有SCAAR、DEEP、ACTIVE三種主要治療模式，如何分配這三種模式的治療強度，對醫師來說也是很大的挑戰，由此可知，選擇一位經驗豐富、操作熟練的醫師，是接受UP雷射療程的一大關鍵。

Q.痘疤雷射如何安排？該打幾次才好？

在臨床經驗中，我們經常被患者詢問這些問題，其實這些問題都沒有標準答案。皮膚在接受雷射治療後，新生、修復、重建都需要不少時間，而雷射的施打能量愈強，需要間隔的時間也隨之拉長，若患者需要較強能量的UP雷射療程，建議每次施打必須間隔約三個月，整個療程的總次數則因人而異。每個人的膚況、恢復能力、可承受的能量強度都不同，本身的需求和改善期望不一樣，治療次數當然也有所差異，建議直接和醫師溝通、討論客製化療程，才是真正適合自己的答案喔！





張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜台灣美容醫學會會員醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮