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「電音雙波」免挨刀逆轉歲月痕跡

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Nina；本文感謝陳榮峰醫師提供專業諮詢】

隨著年紀增長，膠原蛋白會逐漸流失，肌膚開始失去彈力，出現惱人的細紋甚至鬆弛，讓原本的V臉逐漸變成U臉，看起來又老又疲憊！害怕動刀又想重拾緊緻肌膚線條的人，現在有了電波及音波可選擇，到底兩者的差異是什麼？又該如何挑選適合自己的療程？一起來聽聽專業醫師的說法！

Q.電波和傳統的拉皮手術差異？

傳統的拉皮手術需要全身麻醉動刀，術後恢復期長，還可能會留下疤痕。陳榮峰醫師表示，電波屬於非侵入性的緊膚療程，可以幫助改善如法令紋、魚尾紋等，也有拉提緊實的作用，其原理是運用600萬赫茲無線電波穿透皮膚層，以加熱的方式刺激肌膚深層組織，促進膠原蛋白重組、再生，達到緊實肌膚的功效。搭配不同探頭，醫師可以進行客製化的治療，基本上單次治療就有感，效果約能維持1.5～2年左右，實際狀況則會因個人體質、生活作息有所差異。術後膚表上不會有傷口，也不會反黑或結痂，可以正常上班、上妝，很適合亞洲人。

Q.現在流行的電音雙波是什麼？

音波經常和電波混淆，陳榮峰醫師解釋，音波的治療原理是透過超音波聚焦點狀式施打至筋膜層，也就是傳統拉皮手術的深度，多用來改善鬆弛、下垂的肌膚問題，效果一般能維持1.5～2年，和電波都屬於非侵入性、無需動刀，不影響作息的療程，因此受到許多愛美人士青睞，甚至會當作年度的定期保養，幫助維持緊緻年輕的狀態。如果想讓拉提效果更顯著，術前經由專業的醫師評估後，也可以透過電波及音波進行複合式治療，結合兩者的優勢，治療深度能夠互補，一次就能從內到外緊緻撫紋，治療的效果也會更顯著。

醫師小叮嚀

每個人的臉型、鬆垮程度都不同，治療前一定要慎選專業合格的醫師評估，擬定客製化的治療方案，確保療程是安全且有效的。如果治療的部位患有皮膚疾病、懷孕及哺乳中的婦女、罹患心臟疾病或配置心臟節律器者不建議進行此療程。若近六個月內有注射填充劑如玻尿酸、肉毒桿菌者，療程前應主動告知醫師，術後的日常保養建議多加強保濕及防曬。


陳榮峰 醫師

學經歷：環球醫美診所院長｜亞洲沛妍生醫集團總院長｜艾玻玻尿酸認證醫師｜美國Harvard哈佛醫學院美容雷射臨床研究｜韓國Dinona原廠雷射溶脂訓練合格醫師

專長：醫學美容｜微整形｜整形手術｜自體脂肪移植｜男性生殖器手術

【更多精采內容請見《醫美時尚109年12月號》】

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