「埋線鼻雕」打造精緻翹挺美鼻

【採訪撰文／Miki；本文感謝葉睿儒醫師提供專業諮詢】

想要打造好看的鼻型，難道只有開刀一途？其實除了微整形注射、置入假體隆鼻，還可以選擇「埋線鼻雕」，讓你拍照再也不用喬角度，就能展現翹挺美鼻！

Q.什麼是埋線鼻雕？

埋線鼻雕是一種將醫療線材從鼻尖穿入鼻背，為山根、鼻背、鼻頭等部位進行多方位塑形，藉以打造出理想鼻型的手術。與玻尿酸注射相較，埋線鼻雕具有更好的支撐性，又不需要像傳統隆鼻那樣開刀，不但效果穩定，也相對安全。鼻雕線材在術後1～3個月會被人體逐漸吸收，因此無須擔心假體攣縮、植入物殘留等問題。

Q.埋線鼻雕適合哪裡些人？

舉凡蒜頭鼻、鷹勾鼻、箭頭鼻、鼻型不對稱的族群，都十分適合接受埋線鼻雕的療程，亦可搭配注射物來精修細節，讓線條變得柔順自然，不僅傷口小、安全性高、恢復期短，線材更會刺激自體膠原蛋白增生，讓鼻部肌膚變得緊實，順勢達到鞏固鼻型的功效。因此，只要是想要擁有漂亮美鼻，卻害怕動刀風險、擔心傷口感染等問題的愛美人士，均十分適合選擇埋線鼻雕。

Q.術後怎麼保養？

療程結束後，必須在針孔處貼上人工皮，維持清潔乾燥，一週內睡覺時可將枕頭墊高，減輕腫脹程度，兩週內應避免游泳、泡溫泉。若傷口有紅腫、熱痛等現象，可持續冰敷緩解，並避免大力按摩、撞擊。飲食方面，避免菸酒、辛辣等刺激性食物，如果有異常出血或疼痛問題，應立即回診，確認術後狀況。

醫師小叮嚀

鼻子是立體的，必須由醫師全面考量角度、高度、寬度、弧度，才能打造出適合自己的線條，所以建議消費者務必做好功課，找到一個具備專業、經驗豐富、懂得美感比例，同時願意溝通的醫師，才能打造精緻美鼻，又讓臉蛋保有個人特質，提升到更完美的美麗境界喔！





葉睿儒 醫師

學經歷：東妍診所醫師｜雙和醫院一般醫學科住院醫師｜高雄醫學大學學士後醫學系

專長：常見慢性疾病｜三高問題：高血壓、糖尿病、高血脂｜預防醫學與健康諮詢｜定期健康檢查｜微整注射｜電音波治療｜減重諮詢