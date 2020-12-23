雷射術後保養你做對了嗎？美肌加分關鍵在「修復」

【撰文／Nina】

雷射術後的肌膚都會變得乾燥敏弱，到底該如何修復受損肌，縮短恢復期且讓療效更加乘？這次特別邀請兩岸醫美專家陳瑜芳老師，和大家分享現今雷射術後保養趨勢，以及新上市的專利醫用面膜，想擁有水嫩彈力美肌的人快筆記！

雷射術後不可輕忽！保養首重修護、再保濕

現今醫美技術發達，針劑、雷射類療程因恢復期短且效果顯著，因而成為許多愛美人士定期保養的選擇。想要達到期待的療效，術前除了慎選合格的醫療院所及專業醫師外，術後的保養也不可輕忽！兩岸醫美專家陳瑜芳老師特別說提醒，術後的肌膚特別脆弱，容易出現紅腫熱痛、乾燥缺水、粗糙暗沉等情形，此時最重要的就是加強修復，最好能夠挑選醫用級產品，而不是一般保濕或修護型的保養品，醫用級產品除了能降低致敏風險，也能夠有效的提供肌膚所需要的養分，幫助肌膚恢復光澤亮麗，亦能延長治療後的效果。

修復兼保養一膜搞定！持續降溫撕除亦不怕沾黏受損肌

過往在雷射治療後，會透過敷人工皮或生物纖維面膜來幫肌膚修復，但撕除時卻容易沾黏脆弱的表皮層，反而造成二次傷害。台灣於今年年底有款專利醫用面膜上市，獲得全球14項專利認證，特別採用獨家水三相合一水凝膜敷料材質，液態水轉換成固態冰晶水，熱轉化技術能提供長達40分鐘以上的保冷降溫效果，幫助減緩不適、降低發炎。醫用面膜中添加多重透明質酸保濕因子，大分子能夠附著表皮成膜鎖水，小分子則透入真皮層保濕修復，幫助肌膚創建細胞修復內環境，緩釋技術可幫助肌膚有效吸收精華液。醫用面膜採用專利水凝膜敷料材質，除了有助強效修復、隔表補水的特色，更不怕沾黏肌膚及傷口，敏弱肌能安心使用。





陳瑜芳Yvonne 老師

經歷：台灣博熙生技有限公司總經理、台灣博思美醫諮詢機構創始人。擔任各大醫美品牌、儀器商、推廣教育講師，累積超過800場醫美顧問式銷售專業課程，兩岸間學員累積人數破30,000人次，觸及求美者累積至少數10萬人。