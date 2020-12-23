膠原蛋白注射 幫你打造唇唇欲動的美唇

【撰文／Nina；本文感謝徐昊、曾雲璿醫師提供專業諮詢】

嘴唇位於臉部正中央，大大影響一個人的視覺年齡及好感度，如果嘴唇薄、嘴角下垂甚至有皺紋，看起來就顯老又難親近，反之，擁有飽滿立體上揚的美唇，整個人就會顯年輕有活力，也能留下好的第一印象。這次特別邀請昀漾美學診所曾雲璿醫師及徐昊醫師，來解析現今的美唇趨勢，時下又有什麼方法能夠打造年輕立體美唇？因老化造成的唇紋、暗沉該如何改善？一起來聽聽專業醫師的解說吧！

年輕唇關鍵在立體感！唇部的美學比例解析

女生如果擁有飽滿立體的嘴唇，顏值絕對會大提升！曾雲璿醫師說明，亞洲人的標準美唇比例是上下唇比為1:1.2～1.4，一個好看的唇形會具備幾個要素，包含唇型要立體、上下唇的唇珠要自然有型、嘴角的地方會要有點微笑上揚、上下唇在自然閉合時會隱約有海鷗的形狀。不過因為台灣人的上唇通常較厚，不像歐美人那般平均，因此在進行唇部微整前，專業的醫師還是需要考量個人的整體臉型及五官協調性，並不會完全制式化地依照上述的唇部標準比例來施打，而是以醫師的經驗和美感去打造個人化的專屬設計。

年輕、老化唇微整訴求不同！需由醫師評估客製治療

現在流行的嘴唇趨勢又是如何呢？曾雲璿醫師表示，可以分成年輕女性及年老女性來探討，若是年輕的求美者，其實只要依照美唇的比例和立體度調整，像是把唇珠的立體感做出來，加一點微笑曲線，整個人就會顯得很亮眼。大家最常會忽略的其實是中老年女性的唇部美學，這類型的人想追求的是看起來變年輕，而不是讓嘴唇變性感，因隨著年齡增長，嘴唇也會跟著老化，出現唇部內縮、唇紋變多、唇周變皺，在治療上應該著重在如何讓嘴唇重拾飽滿，改善內縮和皺紋，幫助嚴肅感消失，視覺上就會顯年輕。

徐昊醫師補充說明，雖然年輕人不太會有唇周的老化問題，但在門診上也很常遇到拿著照片直接指定想要的唇形，大家應該要建立一個正確觀念，微整必須要看整體的比例，不能只單看局部，得要配合臉型才會好看，適合別人的樣子，並不見得適用套在你的臉上，還是需要與專業的醫師諮詢評估，擬定客製化的治療方式，才能達到真正加分的效果。

膠原蛋白注射，豐唇、潤色一次搞定！嘴唇變立體還能有好氣色

曾雲璿醫師表示，以往很多客人來求診，除了唇部比例問題，也會很在意唇部的暗沉度，這些人幾乎過去都有唇部美白雷射的經驗，但是大多反應是效果有限，若是想要讓唇色看起來更好看明亮，曾醫師建議可以選擇施打膠原蛋白，除了能夠豐唇，還能夠同時提亮唇色。因膠原蛋白注射完後，嘴唇的顏色會變得比較水嫩且亮，如果原本唇色偏暗紅，打了乳白色的膠原蛋白，能有調和顏色的作用，從暗紅轉變成亮紅，不擦唇膏也能顯得好氣色。此外，膠原蛋白的立體感和塑形度很好，因此非常適合施打在唇部，豐唇和潤色一次達成。

突破玻尿酸注射瓶頸，有感改善唇周陽婆婆紋

過往在唇部微整多會使用玻尿酸注射，在治療老化型嘴唇有豐富經驗的徐昊醫師表示，通常隨著年紀老化，就算原有的唇形很漂亮，唇周也會變皺，也就是傳說中的陽婆婆紋，看起來就會顯得比較嚴肅且老態。如果選擇用玻尿酸來治療陽婆婆紋，因為玻尿酸本身材質會吸水，吸了水之後會產生重量感，有些患者就會因此感到不舒適或表情不夠自然，而使用膠原蛋白治療陽婆婆紋則不會有這些問題。施打膠原蛋白屬於唇部進階的保養，定期施打除了改善唇周的紋路，施打後在分解的過程中還能誘導優質的膠原蛋白新生，對於唇周紋路的改善和年輕化有相當好的效果。通常膠原蛋白一般可以維持半年以上，不過，因為唇部活動的機會較頻繁，會建議初期可以每3～6個月讓醫師評估是否施打膠原蛋白來幫助維持唇部的澎潤感並改善唇周的老態。

避免淪為香腸嘴，應慎選有經驗的醫師

嘴唇的微整看似簡單，但其實相當考驗醫師的技術、經驗及美感！徐昊醫師特別提醒，一般嘴唇施打1～2CC唇形就可以很漂亮，特別是許多年輕女性，甚至只要打少少的量立體感就會出來。如果是經驗不夠豐富的醫師，很容易會評估過多的施打量，在門診上就遇過不少失敗的案例前來求救，例如變成香腸嘴或打了不少的量卻仍然沒有做出立體感，而且通常這種狀況其實不好補救，花了錢卻沒變漂亮實在得不償失，所以強烈建議想進行唇部微整者，一定要慎選有經驗且有唇部美學概念的醫師執行。

醫師小叮嚀

基本上療程後的照護算簡單，不太會影響原本的生活，曾雲璿醫師建議，術後一週先不要吃刺激辛辣的食物，也先避免到高溫場所如泡溫泉、烤箱等，避免填充劑被吸收太多。若進行微整前正好長唇皰疹或者唇部有發炎受傷，就先不建議施打，應待康復後再來進行，對利度卡因等麻醉劑過敏者，也不建議施打。





徐昊 醫師

經歷：昀漾美學診所院長｜國防醫學院醫學系畢業｜前台中榮總專科主治醫師｜美容醫學會專科醫師｜双美膠原蛋白原廠講師｜第二屆金線獎冠軍｜肉毒桿菌素注射原廠認證合格醫師｜極線音波拉提Ulthera原廠進階認證醫師｜舒顏萃Sculptra原廠注射認證醫師｜瑞斯朗Restylane玻尿酸原廠注射認證醫師｜藍鑽魚骨線Stratafix原廠講師

專長：針劑微整（膠原蛋白、晶亮瓷、舒顏萃）｜埋線拉提｜光電雷射｜肉毒桿菌注射（全臉拉提、除皺、瘦小臉）｜埋線拉提｜體雕抽脂、自體脂肪移植填補





曾雲璿 醫師

經歷：昀漾美學診所副院長｜國防醫學院醫學系畢業｜前慈濟醫院主治醫師｜美容醫學會專科醫師｜双美膠原蛋白原廠講師｜百大線雕名醫｜極線音波拉提Ulthera原廠進階認證醫師｜舒顏萃Sculptra原廠注射認證醫師｜瑞斯朗Restylane玻尿酸原廠注射認證醫師｜喬雅登Juvederm玻尿酸原廠注射認證醫師｜海德密斯Hyadermis玻尿酸原廠注射認證醫師｜瑞德喜Radiesse晶亮瓷原廠注射認證醫師

專長：針劑微整｜雷射光療｜埋線拉提｜電音波拉提｜肉毒桿菌注射