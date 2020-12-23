顏值逆生長的完美提案！

【撰文／醫美時尚】

許多人在意的紋路、下垂，其實都是肌膚底層的膠原蛋白流失，除了造成紋路下垂，更多的是全臉的凹陷，看起來年齡憔悴疲態更甚，除了平日養好規律作息、健康飲食習慣，減緩老化加速發生外，還可以搭配醫美療程，透過複合式抗老方式，讓全臉再度緊緻、豐潤有彈性！

不同年齡層，抗老需求不同

30歲老化程度不明顯，所以大多人較追求五官上的精細度，例如注射玻尿酸來增加立體度、使臉部的凹陷更加平整或是改善凹陷型黑眼圈等問題。只要利用微整注射些微的改變，這樣看起來會更加亮麗好看！

35歲最容易產生初老疲態感，肌膚也開始出現一些較早期鬆弛下垂問題，適合施打電音波的拉提療程，藉由透過電波的熱能以3D立體容積式對肌膚全層加熱，就能產生肌膚組織收縮和膠膠原蛋白增生、重組等作用，進而達到緊緻除皺效果；音波拉提是將超音波能量以聚焦方式對肌膚深層的SMAS筋膜層加熱產生凝結點，達到緊緻拉提效果，同時刺激肌膚增生膠原蛋白。可將電音波等作定期的高階保養，藉由醫美療維持肌膚的青春期。

45歲之後的鬆弛，就可以尋求針對性較強的拉提療程，建議能運用線材特性精準提拉的線雕，以複合式線雕針對肌膚下垂處，植入線材勾起肌膚紋理，改善老化下垂，且線材可經由人體吸收，並刺激肌膚生成膠原蛋白，維持期較久，較適合因年紀稍長下垂問題嚴重的朋友！

對抗老化，預防勝於治療！

比起肌膚產生問題才尋求解決方法，醫師更主張「預防醫學」的觀點！以肉毒桿菌為例，若養成一年或兩年施打一次規律，幾年後，你會發現肌肉張力不再那麼強，施打的頻率便可以再拉長；而電音波則是透過熱能促進膠原蛋白的增生，往往在較年輕的肌膚上，效果更好更明顯，因此現代女性應將醫美視為「預防保養」的一環。

診所美容醫學品質認證，讓治療更有品質與效果

為了提升整體美容醫學品質與安全，衛福部自108年推動提升「診所美容醫學品質認證」制度，嚴格為民眾安全把關，願麗醫美通過更嚴格的「卓越品質認證」能提供患者安心的治療與服務。廖苑利院長表示：「從院所軟硬體資源的整合、醫護人員的素質培訓，堅持並定期做好每一件小事，秉持著＂創新技術、專業知識、安全有效、以客為尊、優質服務＂的核心價值，就會得到高品質，自然會受到各界的支持反饋及帶來更多的客源、口碑累積。」





廖苑利 醫師

學經歷：願麗醫美集團創辦人｜亞洲微整形概念創始人｜台灣皮膚科專科醫師｜海峽兩岸皮膚科醫學會理事

專長：膚質改善保養｜各項微整形治療｜臉型調整｜抗老化治療｜各種皮膚疾病診治