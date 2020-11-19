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家人就是最佳代言人！堅持三步驟 讓夕陽企業起死回生

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Evelyn；攝影／吉米攝影工作室；妝髮／Adora～芮芮】

所謂的「扭轉乾坤」用在双美集團再適合不過了，歷經了風風雨雨在短短幾年內令風評不佳、連年虧損的公司轉虧為盈，並獨佔「膠原蛋白」界的鰲頭，讓人不禁佩服，到底是怎麼辦到的？在我們看來幾乎是天方夜譚，但對於林泉源來說其實就是堅持三步驟「努力不懈、聚焦產品、家人的凝聚力」還有謹記双美核心價值「人美+心美」，來看看他們分享「双美集團」一路下來的心路歷程吧！

家人就是最佳代言人

一踏入攝影棚率先見到的是胭脂未施的賴美枝總經理，當下反應是羞愧，羞愧的是年逾60的總經理無論是肌膚彈性、膚質都是小編望塵莫及的，真的白裡透紅，還自帶蘋果光，而且不只臉蛋，賴總經理是全身上下肌膚完全凍齡，一般手肘、膝蓋容易黑色素沉澱的部位，不要說黑了，根本是散發著嫩白的光澤，小編黝黑的膝蓋立刻相形見絀，而賴總經理也相當直接的表示「人到了一定的年齡肌膚會自然老化這是不爭的事實，這真的不是靠一般保養品塗塗抹抹所能解決的，定期補充膠原蛋白才是回春的最佳解法。」

其實賴總經理曾是金融界的Top Sales，縱橫業界數十年，但也因為經常性應酬的關係導致肌膚變差「那時候看起來比現在還老呢！」在某次因緣際會下試了双美自產的膠原蛋白，效果讓賴總經理非常驚豔，也因此對醫美生技的領域產生高度興趣，決心要把双美膠原蛋白產品推廣至全世界，也讓台灣在地產品在全球發光發熱。

双美的代言人膠原公主林明怡，同時也是林泉源董事和賴美枝總經理的女兒，在一旁點頭如搗蒜，她自己當然也是双美膠原蛋白的忠實愛用者，她分享「真的不要等到膠原蛋白流失後才開始補充，20幾歲開始就可以先當做保養療程，定期施作，可以調整膚質，也能守住青春」看著她澎潤無瑕的蘋果肌，完全可以理解她們真的就是双美膠原蛋白的最佳代言人。

起死回生的夕陽企業

双美集團為一間成立近20年的生技企業，由於前者品質控管不佳，營運流程等問題，双美集團處在內憂外患當中，尤其是其在大陸的市場，面臨的問題更是嚴峻，機構的拒用、專家團隊的質疑，以及消費者的不信任，在當時的中國，許多醫療機構院所聽到双美集團都避之唯恐不及。

林泉源董事（現為双美子公司北京享贊執行董事）曾是製鞋大亨，也曾參與過生技事業，事業版圖遍及海內外，也因為投資的關係接觸醫美產業，他和賴總經理一致認為双美膠原蛋白針劑其實品質是相當好的，非常有潛力的一家企業，因此毅然決然投入双美集團，但在旁人眼中他們就是接了一個燙手山芋，而重振過程的艱辛非一般人所能想像，再次推廣不易，四處碰壁加上消費者疑慮，業績一直不見起色，首先他們先發現一個問題點，造成品質出問題有一個很大原因是產品冷鏈運輸及保存知識未做普及推廣，而導致產品變性進而影響最終療效，因此回收之前的產品，並全程採用嚴密的2～8°C的低溫運送，透過不斷改良與研究利用双美三大獨家專利技術──「去端肽純化平台、多重纖維誘導技術、膠原雙重交聯技術」優化產品，並親自培訓認證講師及加強醫師衛教；除此之外，為了恢復院所的信心，讓双美的膠原蛋白能重新立足市場，林董及賴總親上戰場登門拜訪、介紹双美的膠原蛋白，吃了無數閉門羹、聽了無數的冷嘲熱諷，夫妻倆甚至跟著醫師一整天，只為了能換到幾分鐘的介紹機會，種種的努力加上產品的優化、嚴謹的品質控管，終於讓双美的膠原蛋白更深植人心，現已成為兩岸三地家喻戶曉的知名微整項目，重新挽回企業聲譽、扭轉乾坤，林董及賴總只花了三年，可謂是商業奇蹟。

真實深切感受家人的凝聚力

在訪問過程中，林泉源一家人彼此不斷地討論公事，用直播看著員工主持的培訓會，找出問題點馬上指出，一刻都不得閒。而双美集團大中華區CEO林鈺庭為林董及賴總的兒子，從小赴澳洲留學，他最早考取的是商用飛行員執照，隨後為了能擁有考取臺灣航空公司的資格，又考取了墨爾本大學投資金融學碩士，之後便在美國最大的基金集團擔任基金管理分析師，這樣的經驗背景，和醫美生技截然不同，因此受到雙親邀請加入双美集團打一場品牌翻身戰時，林鈺庭其實非常猶豫，從分析師轉為企業營運是一項重大挑戰，經過慎重的考慮後決定放棄安逸的舒適圈，接下這份重大挑戰。而原本學服裝設計正在海外留學的小女兒林明怡也加入了双美事業，從培訓開始做起，除了是双美集團中國區代言人，也是培訓講師，一家人正式歸位，找到了定位，看著他們一家人為著同一個目標努力，感覺真好！

穩固市場 獨占鰲頭

賴美枝總經理提到，剛開始知道自己準備要接任這重要的職務，其實曾經一度因為壓力太大而抗拒，但還好當初選擇的不是放棄，而是選擇重新調整自己，再次將公司理念放在第一位，家人也給予認同鼓勵，一家人遇到問題一起討論解決，一起分享喜悅，全家有著走向勝利的決心與凝聚共識，才能使双美經營團隊發展得更好。除了在品質原料上不斷地開發、優化，在企業組織更加有規範，包含「共創發展、培育市場、產品跟上、人才培育、品牌打造、科研投入、科學創新、體系建設、專業驅動」，一步一腳印將這些都架構起來，讓企業更加有組織，也能夠更加穩固，賴總經理相信「好的產品、優質團隊、對的經營方式」才能讓醫師和消費者認同，同時必須了解客戶及消費者的需求，再提供更符合市場的優質產品，所以今年新冠肺炎疫情，双美才能不受影響，持續穩定公司營收且逆勢成長。

美的技術 更加普及

林明怡擁有双美「膠原公主」這稱號當之無愧，本人真的又美又白又嫩又膨皮，她很不好意思的說，其實她以前又胖皮膚又差，双美膠原蛋白真的可以說是扭轉了她目前人生……從小家人四散各國，她除了要錢以外，跟家人也不太有什麼過多的接觸，每年與家人說上的話少之又少，而在幾年前全家人一起踏入双美膠原蛋白事業，她第一次感受到了全家人有著共同目標去完成一件事的感覺真的很好，「珍惜和家人相處時光」這是她以前不太會去想的事。而双美膠原蛋白讓她從以前的醜小鴨躍昇為小公主，也重新塑造她的家庭觀，所以才說双美改變了她的人生。双美縱向延伸膠原蛋白植入劑適應症範圍，橫向擴張膠原蛋白應用相關醫美保養產品，由以往成分更純化提煉升級，現已規劃量產中，林明怡俏皮的說「讓我們期待新品上市吧！」精準看好全球膠原蛋白醫美保養龐大市場的商機。

双美集團 放眼國際

說到双美集團的膠原蛋白，林泉源董事臉上難掩驕傲的說：「一般人對於醫美填充針劑都覺得是化學組成物，打入人體內會殘留且不能分解！而双美的產品使用取自國家政府機關農科院所培育之SPF無特定病源豬皮，性質與人體更為接近，DNA相似度高達93%，加上双美獨家純化萃取技術，降低針劑可能產生的過敏問題。」醫美填充針劑是要注射於人體皮膚內，所以双美對於安全性、生物相容性、免疫學研究等等的要求相對非常嚴謹，在品質、原料上都嚴格控管，也才能讓双美集團的膠原蛋白重回台灣市場，更成為大陸市場的關注焦點，稱霸中國大陸市場，双美也是目前中國最大醫療級膠原蛋白供應商，兩岸已有上千位醫師使用過双美膠原蛋白。除了亞洲地區，目前歐美地區已有廠商積極與双美尋求合作，也代表著肯定双美膠原蛋白，林泉源董事自信的說：「我要讓世界都看到『双美集團』」！

聚焦鎖定 共創未來

中國區CEO林鈺庭決心踏入醫美市場時，幾乎是不眠不休的研究，不只是研究產品，人體構造、面部解剖研究和入針打法等，都相當投入，甚至有醫師讚嘆他的學術專業程度真的不輸醫師。而在商業邏輯和企業管理經驗，他擁有自己的思維，在和數百位臨床醫生溝通交流過程中，發現双美膠原蛋白最大的價值並不在於早期推廣的填充領域，因早期產品定位不夠精準，所以無法顯現出双美膠原蛋白的優勢與競爭力，也就容易被市場淘汰，經過這幾年双美團隊將商品重新定位，聚焦出產品特色，成功讓双美膠原蛋白重新被市場接受。林鈺庭說：「我深信在未來，人類一定會和宇宙有更多連結和接觸，所以我要把双美膠原蛋白的技術與產品帶到不止世界，甚至是月球、火星等宇宙的各地方。」許多人聽到或許會嗤之以鼻，但這個世界不斷的變化和進步，因此對他來說沒有什麼是不可能的，不要去設限無限可能。

【更多精采內容請見《醫美時尚109年11月號》】

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